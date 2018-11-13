 ПРООН презентовала программу по разминированию Донетчины, - ОГА

Об пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.
"Состоялась встреча заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Игоря Стокоза с делегацией ПРООН совместно с международными партнерами, Halo-Ukraine, FSD и DDG. Поводом для нее стала актуальная проблема для Донецкой области, которая касается разминирования территорий вблизи населенных пунктов. На мероприятии состоялась презентация программы деятельности партнеров и ПРООН в связи с перспективными изменениями законодательства Украины в сфере противоминной деятельности, а также рассмотрели вопросы и наблюдения от облгосадминистрации по выполняемой работе по разминированию территории в регионе", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз отметил, что область всегда готова к сотрудничеству, а также поблагодарил за то, что международные организации стремятся помочь ей в трудное время.
"Пока территория области не разминирована, нет возможности внедрять в ней другие проекты. Невозможно восстанавливать инфраструктуру. Разминирование занимает очень много времени", - сказал Стокоз.
Напомним, по данным Минобороны, группы разминирования за время войны на востоке Украины разминировали около 4030 гектаров территории и 1356 километров дорог, обнаружены и обезврежены 253 716 единиц взрывоопасных предметов.
6 ноября парламент принял законопроект о противоминной деятельности в Украине. Теперь Кабмин создаст Национальное агентство по противоминной деятельности.
Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани 9 ноября подписали соглашение о Программе Евросоюза по поддержке востока Украины на EUR50 млн.
Уже придумали, как с хуйла деньги выбить на это дело?
Не понятно, каким образом заставить хуйла вложиться деньгами.
це ж вони все мінують..
Читал об этом давно , названия подзабыл , но они и не важны , да и не поменялось там ни хрена .
Ну так вот , есть в Африке озеро , вроде Чад , а на озере - островок , что-то около 1 кв.км.
Весь остров застроен хибарами , даже присесть покакать негде , живёт там около 200 нигеров . Занимаются рыболовством и немного контрабасят лодочными перевозками .
А интересное тут то , что остров по-факту ничей . То есть , цапались за него два государства , Мали и Нигер , по-моему , не помню , а потом махнули рукой - островок никакой , мизерный , драки не стоит . Но при условии , что островитяне будут платить налоги этим государствам - одному 25% и другому , т.е. 50% и ещё плюс они платят 10% местному вождю на самооборону , в сумме - 60% от своих доходов .
А весь цимес в том , что невзирая на потерю 60% своих доходов эти островитяне считаются там очень богатенькими нигерами , и эти 10% на самооборону тратятся на бригаду , которая палками отбивается от желающих поселится на этом островке .
Ведь каждый нигер хочет жить богато !
Вывод первый - чем дальше от государства - тем лучше и богаче живётся .
Мысль вторая - это сколько же от наших доходов забирает вроде бы как наше государство , что мы живём хуже тех островитян ? Ведь они с островка не едут , а украинцы , как мыши , разбегаются по заграницам .
Мысль третья - а не кажется ли вам , что в Киеве образовался такой себе островной анклав с паразитами , которые себе вообще налогов не платят ни хрена , а только собирают деньги с остальных и переводят их куда-то далеко ?
Отдачи-то от них нет никакой , только палками лупят ...