 На собор прибыло 83 иерарха из 89. А решения о неучастии в создании единой церкви и разрыв с Константинополем принимались "практически единодушно", - спикер УПЦ Климент

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТV заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.
"Я хочу отметить, что Собор, как и ожидалось, прошел абсолютно гармонично и в дискуссиях, в каких размышлениях о будущем церкви, но совсем без конфронтации, без того, чтобы были какие-то лагеря. Этого совершенно не было", - подчеркнул он.
Климент отметил, что из 89 иерархов на соборе 13 ноября присутствовали 83, из них только один не объяснил причины своего отсутствия.
"Всех пригласили, один не объяснил свое отсутствие, а остальные отсутствовали по уважительным причинам - из-за болезни, или по другим каким-то уважительным причинам", - рассказал пресс-секретарь УПЦ МП.
Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.
В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".
Тогда же, 13 ноября ссобор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
Када исчо усьо кодло соберетца в полном
составе?
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Интернет в помощь
Иерархи мп(рпц) за российскую империю.
Я з Житомира, ось подаю першого.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9F%D0%A6_(%D0%9C%D0%9F)
Житомирська і Новоград-Волинська єпархія - єпархія Української православної церкви Московського патріархату, яка контролює парафії і монастирі РПЦ в межах Андрушівського, Баранівського, Бердичівського, Дзержинського, Житомирського, Корорстишівського, Любарського, Новоград-Волинського, Попільнянського, Ружинського, Червоноармійського, Черняхівського, Чуднівського районів Житомирської області.
Єпархія публічно користується іменем Житомирської і Новоград-Волинської єпархії Української православної церкви, не афішуючи належність до РПЦ.
Кафедральне місто - Житомир. Кафедральний собор - Спасівсько-Преображенський.
З 14 червня 2011 єпархію очолює Никодим (Горенко), який прийшов на зміну скандальному архієрею РПЦ Гурію (Кузменко), почисленому на спокій.
У єпархії практично відсутні богослужіння українською мовою, практикується московський синодальний варіант церковно-слов'янської мови.
http://zhytomyr-eparchy.org/uk/kliryky-zhytomyrskoyi-yeparhiyi-odnogolosno-vyslovyly-pidtrymku-predstoyatelyu-upc.html
Клірики Житомирської єпархії одноголосно висловили підтримку предстоятелю УПЦ!
12 листопада 2018 року, у Житомирському єпархіальному управлінні відбулось засідання єпархіальної ради, в якому взяли участь благочинні та керівники відділів Житомирської єпархії. Головуючий на засіданні - митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим.
Під час зібрання клірики Житомирської єпархії враховуючи останні церковні події одноголосно висловили підтримку Предстоятелю УПЦ Блаженнішому Митрополиту Онуфрію!
Учасники зібрання закликали посилити молитви за УПЦ та її Предстоятеля
Рішенням Правлячого архієрея було встановлено 13 листопада о 12.00 год. священослужителям Житомирської єпархії піднести молитву за УПЦ звершивши молебінь на всяку добру справу!
Не знаю, чи це чучало Никодим їздило сьогодні в Київ, але от такі падлюки.
Я ходжу лише в Свято-Михайлівський, це - єдиний храм КП у Житомирі.
Не Дзержинського, а Романівського, не Червоноармійського, а Пулинського.
онучию, ублюдку, мешок на голову и на москальщину
из хорошей какапульты
Пересчитайте им тарифьі за все года, как єто сделал Израиль и вьірубите им свет с отоплением, пусть свечками топят.