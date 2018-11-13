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 На собор прибыло 83 иерарха из 89. А решения о неучастии в создании единой церкви и разрыв с Константинополем принимались "практически единодушно", - спикер УПЦ Климент

Собор Украинской православной церкви Московского патриархата "практически единодушно" принял решение о том, что церковь не будет участвовать в создании единой Украинской церкви и разрывает отношения с Вселенским патриархатом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТV заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент.

"Я хочу отметить, что Собор, как и ожидалось, прошел абсолютно гармонично и в дискуссиях, в каких размышлениях о будущем церкви, но совсем без конфронтации, без того, чтобы были какие-то лагеря. Этого совершенно не было", - подчеркнул он.

Климент отметил, что из 89 иерархов на соборе 13 ноября  присутствовали 83, из них только один не объяснил причины своего отсутствия. 

"Всех пригласили, один не объяснил свое отсутствие, а остальные отсутствовали по уважительным причинам - из-за болезни, или по другим каким-то уважительным причинам", - рассказал пресс-секретарь УПЦ МП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Используя как предлог встречу с Порошенко, руководство УПЦ собрало Собор, который проголосовал против автокефалии и разорвал общение с Константинополем, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября ссобор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3096756
 
 
 Топ комментарии
 
О, далеко пойдут помосковщенные попы. Небось скоро Исуса отлучат от церкви христовой.
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Взагалi з якого бодуна ви сцуко називаєте себе УКРАЇНСЬКОЮ церквою ??Якэ ви відношення маєте до УКРАЇНИ ??, ?? що у вас є українського?? Коли мати просить відспівати сина який загинув на фронті ви суки гундяєвськi відмовляєте !І після цього голосно себе називаєте УКРАЇНСЬКОЮ церквою ??я вже не кажу за то шо служба у вас в українськой (типа)церкви йде кацапскою мовою
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в великие времена живем, товарищи! не каждому выпадает созерцать агонию сатанинского кодла!
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ВНЕСТИ ЭТИХ 83 попа в базу" МИРОТВОРЕЦ" и выставить с Украины
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не зя- стадо без пастухов останется На собор прибуло 83 ієрархи з 89. А рішення про неучасть у створенні єдиної церкви і розрив із Константинополем ухвалювалися "практично одностайно", - речник УПЦ Климент - Цензор.НЕТ 4756
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Софи там больше за свои места и белокожих иноков прислуживающих им больше беспокоятся попы из московской секты На собор прибуло 83 ієрархи з 89. А рішення про неучасть у створенні єдиної церкви і розрив із Константинополем ухвалювалися "практично одностайно", - речник УПЦ Климент - Цензор.НЕТ 3837
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здесь ни церковь, ни кабак - ничего не свято!
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Вооот тут бы их УСЕХ и На собор прибуло 83 ієрархи з 89. А рішення про неучасть у створенні єдиної церкви і розрив із Константинополем ухвалювалися "практично одностайно", - речник УПЦ Климент - Цензор.НЕТ 2696 На собор прибуло 83 ієрархи з 89. А рішення про неучасть у створенні єдиної церкви і розрив із Константинополем ухвалювалися "практично одностайно", - речник УПЦ Климент - Цензор.НЕТ 4686
Када исчо усьо кодло соберетца в полном
составе?
🤑
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В Украине была скандальная история. Оказывается церковники МП продавили себе разрешение завозить авто без РАСТАМОЖКИ. И на жтом деловые люди решили подзаработать. Набрались миллионов у киевских министров и депутатов под будущие дешевые МЭРСЫ и исчезли.
Интернет в помощь
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Щоб не робили, а буде УПЦ(рідна, своя), та РПЦ,хто хоче хай ходить туди і це так повинно бути, а час все розставить по свої.місцях
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в РПЦ если хотят ходить, то пусть конечно ходят, но не на нашей земле, где эти твари пролевают кровь наших лучших сынов!
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віряне мають реальний вплив. бабло здають саме вони.
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Никогда не думал, что во всей этой истерии УПЦ все таки приписывают больше чуши, чем на самом деле. Но после такого ... Противопоставить церковь народу... No comment. Господи, прости им , они не ведают, что творят.
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по то ж бісовськи викидні а не духівники!
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Народ за независимую Украину и Независимую церковь.
Иерархи мп(рпц) за российскую империю.
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За деякими даними в Україні рпц має більше доходу,чим на самій Московії.
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цікаво було б почути причину. Офіційну. Чому саме московський паханат проти створення автокефальної помісної української церкви В УКРАЇНІ? Там же ж багато етнічних українців служать. Чи українці тільки на нижчих посадах, а керівництво все москальське чи промоскалене? Тоді нехай громади вирішують долю приходів та храмів, якщо керівництво московського паханату не здатне до компромісів.
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Ну вот и отлично! Теперь понятно кто есть ху. Значит все 83 с вещами на выход!
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Прошу шановних журналістів оприлюднити увесь список ієрархів підконтрольних РПЦ які сьогодні оголосили війну українській церкві .
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Не сильно знаюся на їхній структурі, але так розумію, що ієрарх - це голова/намісник єпархії.

Я з Житомира, ось подаю першого.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%9F%D0%A6_(%D0%9C%D0%9F)

Житомирська і Новоград-Волинська єпархія - єпархія Української православної церкви Московського патріархату, яка контролює парафії і монастирі РПЦ в межах Андрушівського, Баранівського, Бердичівського, Дзержинського, Житомирського, Корорстишівського, Любарського, Новоград-Волинського, Попільнянського, Ружинського, Червоноармійського, Черняхівського, Чуднівського районів Житомирської області.
Єпархія публічно користується іменем Житомирської і Новоград-Волинської єпархії Української православної церкви, не афішуючи належність до РПЦ.
Кафедральне місто - Житомир. Кафедральний собор - Спасівсько-Преображенський.
З 14 червня 2011 єпархію очолює Никодим (Горенко), який прийшов на зміну скандальному архієрею РПЦ Гурію (Кузменко), почисленому на спокій.
У єпархії практично відсутні богослужіння українською мовою, практикується московський синодальний варіант церковно-слов'янської мови.

http://zhytomyr-eparchy.org/uk/kliryky-zhytomyrskoyi-yeparhiyi-odnogolosno-vyslovyly-pidtrymku-predstoyatelyu-upc.html
Клірики Житомирської єпархії одноголосно висловили підтримку предстоятелю УПЦ!
12 листопада 2018 року, у Житомирському єпархіальному управлінні відбулось засідання єпархіальної ради, в якому взяли участь благочинні та керівники відділів Житомирської єпархії. Головуючий на засіданні - митрополит Житомирський і Новоград-Волинський Никодим.
Під час зібрання клірики Житомирської єпархії враховуючи останні церковні події одноголосно висловили підтримку Предстоятелю УПЦ Блаженнішому Митрополиту Онуфрію!
Учасники зібрання закликали посилити молитви за УПЦ та її Предстоятеля
Рішенням Правлячого архієрея було встановлено 13 листопада о 12.00 год. священослужителям Житомирської єпархії піднести молитву за УПЦ звершивши молебінь на всяку добру справу!

Не знаю, чи це чучало Никодим їздило сьогодні в Київ, але от такі падлюки.
Я ходжу лише в Свято-Михайлівський, це - єдиний храм КП у Житомирі.
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Тут ще старі назви.
Не Дзержинського, а Романівського, не Червоноармійського, а Пулинського.
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Треба точно встановити осіб які "кинули" українського президента,це важливо щоб не нашкодити майбутньому Собору.
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За даними джерела "Громадського" в Адміністрації Президента України, повідомляється що президент зустрівся з деякими ієрархами яких було більше трьох які підтримують автокефалію. Вони розповіли главі держави Петру Порошенку про шалений тиск яке здійснює керівництва РПЦМП.
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На России, секту Еговых, Госдума признала тоталитарной сектой и запретила......... После раскола с Константинополем, Раде нужно также последовать примеру своих российских "партнеров" по Госдуме, и признать РПЦ(УПЦ МП) - тоталитарной, парамилитарной сектой страны агрессора..... тоесть запретить на всей территории Украины!!!
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Порошенко обязан нанести ответный удар,
онучию, ублюдку, мешок на голову и на москальщину
из хорошей какапульты
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Кому служат эти иерархи ответ напрашуется это табачному королю Фсбшнику Гундяеву, а Гундяев служит хуйлу. Иерархи восхваляют хуйла в своих молитвах. Хуйло уничтожает на Донбассе Украинцев, московиты создали в Украине геноцид Украинскому народу. Иерархи отказываются отпевать погибших украинских Воинов и оказывать им уважение. Сука Онуфрий даже поленился встать чтобы почтить память погибших украинцев от рук московитов. Так гнать этих кацапских иерархов надо с Украины, как агентов московитов.
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86.... всего три магазина надо... становитесь кучнее пидабасы московские)))
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Єто вся благодарность за все лготьі которьіе они получали от государства за все годьі.
Пересчитайте им тарифьі за все года, как єто сделал Израиль и вьірубите им свет с отоплением, пусть свечками топят.
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В свое время, эти московские попы-раскольники, жестко преследовали и изгоняли в Тайгу старообрядцев.... Правило бумеранга никто не отменял... Надеюсь, эту секту раскольников и еретиков, рано или поздно выгонят с Украины и они повторят судьбу своих бывших жертв.....Отпрявятся как эти старообрядцы, на Россию, поближе к Тайге и Тундре...
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Суки вы московские иерархи как вас украинцы ненавидят вы даже не представляете
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа собор прибыло 83 иерарха из 89. А решения о неучастии в создании единой церкви и разрыв с Константинополем принимались "практически единодушно", - спикер УПЦ Климент
 
 
 
 
 
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