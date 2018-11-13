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 Адвокат Дронова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в Харькове, требует отвода экспертов

Очередное заседание Киевского районного суда Харькова по делу о смертельном ДТП, произошедшем в октябре 2017 года, было посвящено рассмотрению ходатайств адвоката одного из обвиняемых и представительницы пострадавших.

Об этом сообщает корреспондент Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Защитник обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица после ознакомления с выводами дополнительной экспертизы заявил, что она содержит разногласия и противоречия.

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"Это свидетельствует об исключительной некомпетентной предвзятости судебных экспертов, которые осуществляли экспертные исследования в уголовном производстве, нарушении принципов законности, независимости, объективности и полноты экспертного исследования, халатном отношении к своей профессиональной деятельности и неспособности обеспечить выполнение возложенных на них обязанностей", - заявил Перепелица во время заседания, требуя отвода четырех экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехническую и дополнительную экспертизы.

Судья Виктор Попрас отметил, что УПК требует заслушать лиц, отвод которых планируется. Но прежде чем объявить перерыв для вызова в судебное заседание экспертов, он рассмотрел ряд ходатайств представительницы пострадавших Ларисы Матвеевой.

Суд согласился приобщить к материалам дела копии чеков, которые подтверждают, что пострадавшие, чьи интересы представляет Матвеева, вернули средства, которые переводила иметь обвиняемой Елены Зайцевой Татьяна. Он также приобщил адвокатский запрос Матвеевой в Минздрав по проведению судебной наркологической экспертизы Зайцевой и ответ на него. Мотивируя ходатайство, Матвеева указала, что намерена использовать эти документы, чтобы доказать, что выводы судебной наркологической экспертизы не являются надлежащим доказательством по делу и их не надо принимать во внимание.

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Матвеева также хотела, чтобы суд вызвал для дачи показаний медсестру наркологического диспансера, которая принимала участие в осмотре Зайцевой сразу после аварии, и экспертов, которые проводили психиатрическую экспертизу. Представительница пострадавших хотела использовать эти допросы, чтобы доказать, что на момент аварии Зайцева была под воздействием наркотических веществ. Но суд не удовлетворил эти ходатайства.

"Обстоятельства, для установления которых (защита Дронова, - Ред.) просит вызвать и допросить в судебном заседании экспертов, проводивших эту экспертизу, лежат за пределами судебно-психиатрической экспертизы", - отметил судья.

Следующее заседание по делу назначено на 20 ноября.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

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Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3096755
 
 
 Топ комментарии
 
Что будет, если отменить право феодалов безнаказанно давить холопов и их детей на дорогах?
Может быть, посыплется вся наша феодально-кастовая система...
Заметьте: одной из главных привилегий правящего класса в коррумпированных постсоветских странах является право безнаказанно давить машинами холопов и их детей.
Обычно за такие преступления (довольно частые, кстати) вообще никого не сажают.
Порой дают небольшие сроки - чтобы бухтящее общество просто отвалило. Но с тяжестью содеянного сроки эти, конечно, не сопоставимы.
Иногда мне кажется, что если отменить это "священное дорожное право", то вся феодально-олигархическая система посыпется. Равенство всех перед законом на дорогах - это просто удар в самое сердце системы, построенной на кастовых различиях.
Ведь дорогие машины сейчас - это как малиновые штаны в Кин-Дза-Дза.
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..."
Проще говоря, феодально-кастовое общество без этой привилегии развалится.
http://ua24ua.net/chto-budet-esli-otmenit-pravo-beznakazanno-davit-holopov-na-dorogah/

🤑
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походу посадят невиновного, а шлюха поедет дальше людей убивать.
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ПОЗОРНОЕ СУДИЛИЩЕ , А НЕ СУД ! ПОСТРОЕННЫЙ НА ВЫГОРАЖИВАНИИ ИСТИННОЙ УБИЙЦЫ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВЕ НАД КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ ( КОИМ МОГ СТАТЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС , ЕСЛИ НЕ ПРИДЁТ НА ЭТО СУДИЛИЩЕ И НЕ ПОДДЕРЖИТ ДРОНОВА ).
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Что будет, если отменить право феодалов безнаказанно давить холопов и их детей на дорогах?
Может быть, посыплется вся наша феодально-кастовая система...
Заметьте: одной из главных привилегий правящего класса в коррумпированных постсоветских странах является право безнаказанно давить машинами холопов и их детей.
Обычно за такие преступления (довольно частые, кстати) вообще никого не сажают.
Порой дают небольшие сроки - чтобы бухтящее общество просто отвалило. Но с тяжестью содеянного сроки эти, конечно, не сопоставимы.
Иногда мне кажется, что если отменить это "священное дорожное право", то вся феодально-олигархическая система посыпется. Равенство всех перед законом на дорогах - это просто удар в самое сердце системы, построенной на кастовых различиях.
Ведь дорогие машины сейчас - это как малиновые штаны в Кин-Дза-Дза.
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! А когда нет цели..."
Проще говоря, феодально-кастовое общество без этой привилегии развалится.
http://ua24ua.net/chto-budet-esli-otmenit-pravo-beznakazanno-davit-holopov-na-dorogah/

🤑
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ніколи і ніде бідний не рівня багатому.
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походу посадят невиновного, а шлюха поедет дальше людей убивать.
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не уверен, многие отказались от денег, да и в Харькове достаточно "добрых" людей встретить эту шалаву из СИЗО.
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Этому козлу который рванул на желтый после красного
- надо дать столько же сколько и мажерке, по максимуму...
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255 гривен.
Это именно ПО МАКСИМУМУ за Жёлтый.
Заметьте, мажорка до убийства за проезды на красный ШЕСТЬ РАЗ ПОЛУЧАЛА ШТРАФЫ!!!
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а если ты выезжаешь на перекресток и загорается желтый что делать?

это я о том что за проезд на желтый штраф.. Адвокат Дронова, обвинуваченого у справі про смертельну ДТП у Харкові, вимагає відводу експертів - Цензор.НЕТ 6825
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та ладно, он не первый стартонул, и на зелёный
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В нынешних реалиях может не доехать.
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шалава переживает что в СПА салоне давно не была.
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А воз с ушлой Зайцевой - и ныне там, где как хитрая лиса, как в той сказке, потихоньку, причитая, всё бросает рыбку, наловленную лохами-следователями. А волчий хвост всё мерзнет...
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за что держат парня не понятно да тронулся на красный с желтым на перекресток выехал на зеленый к стати я после этой аварии специально посмотрел работу светофоров когда загорается красный с желтым с другой стороны горит красный цвет девочка тупо летела на красный
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Сука привысила скорость,уже виновна,тут уже не играет роль светофора!!!Я в Швеции привысил скорость в населенном пункте где 50!!,на 4 км,итог мандат на 1500крон и чуть не лишился ву на два месяца!!!
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Возвращайся обратно в Швецию и нарушай теперь проезд светофора. Я так понимаю, что таким нарушением ты там не баловался. Потом нам расскажешь на сколько тебя оштрафовали, чтобы понять степень вины Дронова. Адвокат Дронова, обвинуваченого у справі про смертельну ДТП у Харкові, вимагає відводу експертів - Цензор.НЕТ 285
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А мне не надо возвращаться я пока что в Швеции))),и рисковать ву на экспериментах со светофорами у меня нет желания ,т.к светофоры оборудованы детекторами проезда на красный и камерами,а Вам я посоветую не давать дэбильные советы!
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Это реакция на дебильный комментарий одного туриста, который не считает за нарушения пересечение светофоров на запрещающий сигнал.
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Слушай турист!,для особо одаренных!,что бы не проехать под красный достаточно не привыкать скорость,а на сколько я знаю в Харькове можно в городе до80км ехать,в ЕС макс скорость в нп 50 !!! И стоят детекторы движения на светофорах!!,дальше физику рассказывать умник!
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Это у тебя нервы типают, или такой по жизни логопед?
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Слушай ваня вещай лутчше на чебурнете)))
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Обойдусь как нибудь без советов неадеквата.
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Это не просто быдло-,а уебан тряпошный!
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нужно всю систему менять, а этих двоих отпустить, правда лишив прав на год. имхо.
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Канешна! Толька после повешенья...)))
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ПОЗОРНОЕ СУДИЛИЩЕ , А НЕ СУД ! ПОСТРОЕННЫЙ НА ВЫГОРАЖИВАНИИ ИСТИННОЙ УБИЙЦЫ И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВЕ НАД КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ ( КОИМ МОГ СТАТЬ КАЖДЫЙ ИЗ НАС , ЕСЛИ НЕ ПРИДЁТ НА ЭТО СУДИЛИЩЕ И НЕ ПОДДЕРЖИТ ДРОНОВА ).
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Ты мозгами поехал? Дронов предприниматель. А потому навешают ему и за дело, и за ту наркошу, что с ним на лавочке рядом сидит.
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ПДД для предпринимателей какие то другие? Я так понимаю, что он согласился с правилами, садясь за руль?
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https://www.youtube.com/watch?v=SXNdCHI7i84 Смотреть с 4й минуты.
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Это хорошо, что профуровень ментов и других служб упал ниже плинтуса, некому будет сучку спасать.
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Адвокат это нечто! Сначала он утверждал, что его подопечный смотрел прямо при пересечении перекрестка, потом т.к. у него автомат, то он просто катился на красный, а венцом его маразма является утверждение, что на перекресток Дронов въехал на зеленый! Сказочный ...! Дронов заслуживает такую защиту! Адвокат Дронова, обвинуваченого у справі про смертельну ДТП у Харкові, вимагає відводу експертів - Цензор.НЕТ 9583
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А "отвода потерпевших" он ещё не требует?
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у этих экспердов следует отобрать дипломы и уволить с волчьим билетом, это минимум,
скорость не смогли определить .......
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Дронов виновен также как и Зайцева, потому что такой же гонщик.
Мало того что тронулся на жёлтый, не просто тронулся а вдавил газ в пол.
За 2сек. набрал 40км/ч, при максимальном разгоне 6-8сек. до 100км/ч.
Вопрос, с какой скоростью ехал бы Дронов через 10, 15, 20сек.?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАдвокат Дронова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в Харькове, требует отвода экспертов
 
 
 
 
 
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