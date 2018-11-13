 Наложен арест на партию сельхозпродукции стоимостью 4,2 млн грн, предназначенную для экспорта компаниями, входившими в состав конвертцентра

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области была пресечена деятельность конвертцентра, через который для крупных сельхозкомпаний и зернотрейдеров проконвертировано больше 180 млн грн.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины был дополнительно установлен ряд связанных фиктивных и транзитных предприятий, реквизиты которых использовали организаторы конвертационного центра для прикрытия своей незаконной деятельности. В частности, установлено, что от имени этих компаний фигуранты экспортировали незаконно полученную сельскохозяйственную продукцию в адрес подконтрольных компаний-нерезидентов.
На основании постановлений суда были проведены обыски в Полтавской и Кировоградской областях в местах хранения указанной сельхозпродукции и документации по ее приобретению. По результатам обысков изъяты черновые записи, а также первичную финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию по операциям, проведенным предприятиями, входящими в состав "конверта".
Кроме того, было изъято и наложен арест на 691 тонну кукурузы и пшеницы общей стоимостью 4,2 млн грн, предназначенных для дальнейшего экспорта через подконтрольные фигурантам компании.
Следствие продолжается.
біда за бідоу
Папа сказал, соя в фольге!