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 За 10 месяцев 2018 года реабилитацию прошли 2300 участников боевых действий, - Минобороны

Принятие в ведомство Минобороны дополнительных санаторных учреждений позволило увеличить объемы реабилитации военнослужащих.

Об этом 13 ноября во время брифинга в Министерстве обороны Украины, посвященном вопросам санаторно-лечебной деятельности оборонного ведомства, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления - начальник медицинской службы ВС Украины полковник медицинской службы Игорь Хоменко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"С началом вооруженной агрессии против Украины возросла потребность в медицинской реабилитации раненых и больных военнослужащих, - отметил Игорь Хоменко. - Поэтому значительная часть коечной мощности санаторно-курортных учреждений была направлена ​​на обеспечение реабилитационного лечения военнослужащих".

Начальник медицинской службы Вооруженных сил Украины сообщил, что для решения проблемы обеспечения военнослужащих медицинской реабилитацией, по инициативе президента и поддержке правительства в сферу управления Министерства обороны Украины был принят ряд лечебных учреждений.

Так, в 2016 году от Фонда госимущества передан Центральный военный санаторий на 200 коек "Приморский". В 2017 году Национальный банк Украины передал оборонному ведомству санаторное отделение Военно-медицинского клинического центра Южного региона (пгт Затока) на 50 коек, а также Отделение восстановительного лечения Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ".

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Также в Учебно-спортивной базе зимних видов спорта Минобороны "Тисовец" созданы условия для реабилитации и полноценного отдыха военнослужащих и членов их семей.

С принятием новых заведений общая штатная кроватная емкость санаторно-курортных учреждений увеличилась на 250 коек и составляет на сегодня 1650 коек.

"Принятие в сферу управления Министерства обороны Украины санаторно-курортных учреждений позволило увеличить возможность для проведения реабилитационного лечения военнослужащих - участников боевых действий, - подчеркнул начальник Главного военно-медицинского управления - начальник медицинской службы ВС Украины полковник медицинской службы Игорь Хоменко. - Так, в 2014 году реабилитацию прошли более 1190 человек, в 2017 году - 2227 человек, а за 10 месяцев 2018 уже 2300 человек".

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Источник: https://censor.net.ua/n3096753
 
 
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и плюс друзья помогает, это позитив

В реабилитационный центр "Вайвари" прибыли на лечение еще семь украинских военных ....
Курс лечения в "Вайвари" начали восемь пострадавших в военном конфликте в Украине......

кстати, это хорошый уровень -

Состояние здоровья президента Латвии Раймонда Вейониса улучшилось настолько, что он уже не нуждается в лечении в больнице и с конца этой недели продолжит выздоровление по программе кардиохирургической реабилитации в национальном реабилитационном центре "Вайвари", сообщила президентская канцелярия.



Президент Вейонис продолжает восстановление в "Вайвари".............

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ой, надо уточнить а то не так можно понять последную вставку) - он (президент) уже не в центре, просто чтоб понятно что такое Ваивары
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Молодцы укранцы, что заботатяста. И Латвия тоже молодец.
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Реабилитация - хорошо. А ежели б не колбасились годами, как бараны, - и не было б делов летальных.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЗа 10 месяцев 2018 года реабилитацию прошли 2300 участников боевых действий, - Минобороны
 
 
 
 
 
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