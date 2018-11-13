 Используя как предлог встречу с Порошенко, руководство УПЦ собрало Собор, который проголосовал против автокефалии и разорвал общение с Константинополем, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Как передает Цензор.НЕТ, свои предположениия написал в Фейсбуке архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

Он отметил: "Почему "место встречи изменить нельзя"? Замечу, что это - мое рассуждение. Насколько оно справедливо - покажет время.

Итак, начать следует с "совещания", которое после дня интронизации митрополита Онуфрия в августе было проведено с целью объявить, что "епископат УПЦ - против автокефалии от Константинополя". Как помним, заявление этого совещания обернулось конфузом, когда митрополит Софроний сообщил, что никакого заявления совещание не принимало, а подписи собирали на листочке регистрации.

Итак, после такой истории и всем известных решений Вселенского Патриархата по Украине - довольно сомнительной была возможность собрать снова епископат МПВУ для "осуждение автокефалии". Ведь несколько десятков архиереев могли просто "заболеть". А это подорвало бы значимость самих заявлений. Поэтому нужен был повод собрать епископат так, чтобы архиереи самом деле не знали, для чего их собирают.

И этот повод в Лавре нашли - желание Президента Украины встретиться с епископатом. О нем было известно заранее.

В контексте процессов, происходящих и предыдущих подобных встреч с епископат УАПЦ и УПЦ КП - желание Президента логическое и оправдано.

Вот этот повод и решили, очевидно после согласования с Москвой, использовать для того, чтобы собрать иерархов МПВУ - но со своей целью "осудить Томос и Вселенского Патриарха".

Именно поэтому так настойчиво встреча требовали провести в Лавре - ведь очевидно, что только в Лавре, а не в "Украинском доме", можно провести заседание тайно намеченного Собора.

Когда для Митрополии стало ясно, что убедить Президента приехать в Лавру не удается - его решили "поставить перед фактом": канцлер МПВУ разослал письмо, приглашая всех епархиальных и викарных архиереев (т.е. определенных Уставом членов Собора) - "на встречу с Президентом". С обязательной явкой.

То есть по сути прикрывшись инициативой Президента канцлер МПВУ созвал Собор Епископов (о чем свидетельствует то "с обязательной явкой"), скрыв от них самих настоящую цель и дезинформировав их. Та же самая технология, и в случае "Харьковского собора", который сначала был лишь "совещанием епископов" - но "с обязательным присутствием", которая была обеспечена спецслужбами.

С одной стороны ситуация - весьма неприятная. Но с другой стороны - она ​​хорошо демонстрирует реальное положение дел среди иерархии МПВУ, которая без обмана даже собрать Собор Епископов руководство Митрополии уже не способна!

Внешне сейчас все это выглядит, как "монолитность рядов". Но на самом деле МПВУ - больше напоминает КПСС в июле 1991 г.. Мощную, единую - и за пару шагов от самораспада".

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим