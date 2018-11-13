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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Используя как предлог встречу с Порошенко, руководство УПЦ собрало Собор, который проголосовал против автокефалии и разорвал общение с Константинополем, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Руководство УПЦ собрало в Лавре своих архиереев под предлогом встречи с Порошенко, а затем объявило, что это Собор епископов, который принял решение об отказе в создании автокефальной церкви и прекращении общения с Константинопольским патриархатом.

Как передает Цензор.НЕТ,  свои предположениия написал в  Фейсбуке архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

Он отметил: "Почему "место встречи изменить нельзя"? Замечу, что это - мое рассуждение. Насколько оно справедливо - покажет время.

Итак, начать следует с "совещания", которое после дня интронизации митрополита Онуфрия в августе было проведено с целью объявить, что "епископат УПЦ - против автокефалии от Константинополя". Как помним, заявление этого совещания обернулось конфузом, когда митрополит Софроний сообщил, что никакого заявления совещание не принимало, а подписи собирали на листочке регистрации.

Итак, после такой истории и всем известных решений Вселенского Патриархата по Украине - довольно сомнительной была возможность собрать снова епископат МПВУ для "осуждение автокефалии". Ведь несколько десятков архиереев могли просто "заболеть". А это подорвало бы значимость самих заявлений. Поэтому нужен был повод собрать епископат так, чтобы архиереи самом деле не знали, для чего их собирают.

И этот повод в Лавре нашли - желание Президента Украины встретиться с епископатом. О нем было известно заранее.

В контексте процессов, происходящих и предыдущих подобных встреч с епископат УАПЦ и УПЦ КП - желание Президента логическое и оправдано.

Вот этот повод и решили, очевидно после согласования с Москвой, использовать для того, чтобы собрать иерархов МПВУ - но со своей целью "осудить Томос и Вселенского Патриарха".

Именно поэтому так настойчиво встреча требовали провести в Лавре - ведь очевидно, что только в Лавре, а не в "Украинском доме", можно провести заседание тайно намеченного Собора.

Когда для Митрополии стало ясно, что убедить Президента приехать в Лавру не удается - его решили "поставить перед фактом": канцлер МПВУ разослал письмо, приглашая всех епархиальных и викарных архиереев (т.е. определенных Уставом членов Собора) - "на встречу с Президентом". С обязательной явкой.

То есть по сути прикрывшись инициативой Президента канцлер МПВУ созвал Собор Епископов (о чем свидетельствует то "с обязательной явкой"), скрыв от них самих настоящую цель и дезинформировав их. Та же самая технология, и в случае "Харьковского собора", который сначала был лишь "совещанием епископов" - но "с обязательным присутствием", которая была обеспечена спецслужбами.

С одной стороны ситуация - весьма неприятная. Но с другой стороны - она ​​хорошо демонстрирует реальное положение дел среди иерархии МПВУ, которая без обмана даже собрать Собор Епископов руководство Митрополии уже не способна!

Внешне сейчас все это выглядит, как "монолитность рядов". Но на самом деле МПВУ - больше напоминает КПСС в июле 1991 г.. Мощную, единую - и за пару шагов от самораспада".

Используя как предлог встречу с Порошенко, руководство УПЦ собрало Собор, который проголосовал против автокефалии и разорвал общение с Константинополем, - архиепископ Евстратий (Зоря) 01

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим

Источник: https://censor.net.ua/n3096752
 
   
 Топ комментарии
 
зачем Польше это г?? пусть едут на историческую родину, за поребрик.
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всех попов на работу в Польшу, избавиться от этого балласта ненужного
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на парашу, там после развала раши придут камуняки и всех их кинут на штыки!!! Используя как предлог встречу с Порошенко, руководство УПЦ собрало Собор, который проголосовал против автокефалии и разорвал общение с Константинополем, - архиепископ Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 5883
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Та тут якось позиція Цензора не зрозуміла... Що за УПЦ???
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развивать нужно науку и медицину,а не шаманов
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меня интересуют генетическая инженерия
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Старики ближе к Богу находятся( их поди 13 млн пенсионеров) и им наука уже не нужна,больше нужно быть в церкви и замаливать свои грехи,а их этих грехов ой сколько Використовуючи як привід зустріч із Порошенком, керівництво УПЦ зібрало Собор, який проголосував проти автокефалії і розірвав спілкування з Константинополем, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 1413
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Материнська Константинопольська церква канонічно розпустила УПЦ МП...Не має УПЦ МП в Україні.Є тільки московскі окупанти українських православних храмів.
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зачем Польше это г?? пусть едут на историческую родину, за поребрик.
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в Польше их работать хоть научат,эти индивиды делать ничего не умеют,специальности нет,опыта работы нет,нужно приобретать
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Та чого, там знайдуть, шо посвятить: півники кізячні, пам'ятники сталінські, бикам також знайдуть, де побризкати...
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ПНХ козлоскот,ты Польшу не трож смерд кремлевский!!!
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Твой гугле переводчик переводит с ошибками мана,какие же вы kurwi!!!
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на истєрічєскую гадину пущай уйо@&#ют...
😁
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Вони і без Польщі добре себе чухають в Україні, поки у них є тут совкова паства.
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Головне, що цієї гопоти не буде в Українській Церкві!
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так будут тут воду каламутить, всякие ходы устраивать и прочую херьню.
ещё и наживаться тут будут на вате с "однимнародом" в голове - лавра, например, место очень доходное и в самом сердце страны
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Оно думает что его Макрон застрелит?
Хуйло откинет копыта, после "долгой и продолжительной болезни".
Удавку на шею и готово.
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А есть ли Путин. Или это ералаш с двоиниками, троиниками
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А как он от туда до машины добежал? Далековато, три раза обосрался.
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Сильно жирно, пешком пусть топают, с собой столько сколько могут унести, все что набрали на деньги прихожан -украинцев( мерседесы, лексусы, деньжатки могут оставить во дворе здания.
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Слава тебе Господи что я не православный.
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Я б сказав не так: дякую тобі Боже, що я не москаль і до сатанинського патріархату не маю відношення.
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У мене єдиний коментар щодо дій КДБ ПП:

Шуруйте НАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААЙ із України * басом !!
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Так що, віряни УПЦ МП тепер РОЗКОЛЬНИКИ ???!!!
І душі їхні будуть горіти в гєєні огняній?
Господи, не зарахуй їм підлості проводарів їхніх....
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Дивно. Це було відразу зрозуміло. Тому і закриті двері були у Лаврі. Бо на "собор" половину з них не приїхало б з надуманих причин. А з главою держави поговорити - це можна. Як у "Дванадцяти стільцях" - це лише "допомога дітям", а не контрреволюція.
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Следуя каннонам Церкви Хритсовой,Московский Патриархат и примкнувшие к ним считаются ОФИЦИАЛЬНО сектантскими образованиями,не имеющими общности с Христианством.
Так что пусть миряне-прихожане церквей подумают,остаются ли они частью мира Христова или уже соподельники раскольников,не имеющих рукоположения апостольского.
Кроме того,часть самых грандиозных обрядов как то Огонь на Пасху и другие более не будет в тех церквях,а тайно добытый не является христианским,а воровским.
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Я вообще не понимаю что церьковь оккупанта делает в Украине ?!
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На всякую хитрую гайку всегда найдется болт с резьбой…

🤑
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Так пусть освободят нашу Лавру , секта немаканная
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http://youtu.be/a_fDRImOCKY. Интересная новость по ютубе как Лавров встречался с талибаном( запрещенный в России ). Ну тут много говорят о многоходовочках, но моя версия такая-кокаин их Аргентины заморозили, а брать где то надо.
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Вот как бывает, когда пытаешься вести переговоры с предателями и агентами влияния. Собственно мифу о "дипломатическом таланте" порошенко нанесен "удар по печени"
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А ви не могли передбачити? Ґебня вас знову переграла?
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А теперь представим на минуточку.Допустим в Росии очень много церквей с украинским патриархатом,допустим они назначили встречу с Путиным,допустим не дожидаясь Путина они объявляют и делают всё то же самое,что проделали московитские попы в нашей Лавре...Вопрос,что бы с ними всеми было?
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Ну так кто нашим мешает? Шо, у СБУ не хватает материалов о подрывной деятельности УПЦ МП в Украине? Да навалом такой инфы, подтверждающей прямое вмешательство УПЦ МП в дела нашего государства. Откуда такая лояльность, у наших властей?
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Демократия,либерализм и толерантность по отношению к оппоблоку нам мешает!В основном на них эти три мифических понятия и распространяются,а на остальных ими же придуманные законы...
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Не треба вигадувати, це вже було у 20 х 30 х роках ХХ сторіччя на расеє з храмів знімали позолоту комуністи, робили склади, вбиральні, дзвони плавили, попів в гулаги "релігія ~ опіум для народу!" було гасло. І ці ідіоти з півночі ще вчать українців православію.
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Калининский районный суд Санкт-Петербурга признал Ивана Барбакова виновным в разжигании ненависти к христианству за то, что он разместил видео с поющим блатную песню священником.


Барбаков оштрафован на 300 тыс. руб.
https://twitter.com/twitter/statuses/980905256774070272
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Чем больше унижают вату, тем будет мягче нам ходить.
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На иконе такой нищий ,худойИисус , а впереди, такой богатый в золотой расшитой порче, с таким синим лицом, раскормленым, свин.
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Так это-ватный попс.
Ясен-красен шо он круче.
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Как говорят - в что осудишь - в то и влезешь сам...
Какую бочку катили маЦковские попы на Киевский патриархат- а теперь сами раскольники.. Використовуючи як привід зустріч із Порошенком, керівництво УПЦ зібрало Собор, який проголосував проти автокефалії і розірвав спілкування з Константинополем, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 1908
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со всех попов сорвать погоны, понизить в звании, и на рудники урановые в Желтые воды, лет на 10, без права переписки, и если это не сделает СБУ и их туда же!!!
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Смотрю новости: з/п начальника Укрпошты - 700 тыс. Сука, это даже не смешно. Когда при какой власти был такой безпредел?
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Они не скрываясь, внаглую лезут в наш карман, приговаривая «Не дергайтесь, терпилы, а то мы натравим на вас Путина!»
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Я не думаю, що Порошенко просто обітреться від цього плювка. Він обовязково використає свій м"яч на полі, і, може статися, що найближчим часом. Чекаємо, Пане Президент.
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Путин: "Ну куда ты, бля... Я заразный!"
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Обычно- я читаю комментарии, на Цензоре. Сегодня- исключение, для этой статьи. Мне хватило заголовка. Шо, хто-то реально не врубается. что нас натравливают друг-на дружку??? Это Слава Богу- у меня все соседи- адекваты. Все! То есть- атеисты. И им всем, как и мне- по хрену эти идиотские выдумки... Но! У кого-то- иные соседи, верно? Ну и- пусть радуются... Те, кто останется в живых.
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може треба вмикати мізки тим, хто вірує? Здається ви трохи драматизуєте. Вбивати одне одного за попів - це безглуздо. Не такі вже і дурні українці.
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Я очень на это надеюсь. Это, если хотите- моя последняя надежда, На Здравый Смысл. Но, я уже потратил достаточно много денег, на своё бегство, в Люблин. Бо у меня- иные выводы, если честно. Хрен с ним, мне плевать на эти деньги. Я- не хочу сваливать из города, в котором прожил 57 лет.... Тут- иное. Я-втжу вакханалию и ахинею, в СМИ. Я даже слышу свою маму. которой 81 год... Она- верит этому бреду, который несется... Такие вот дела. Хреновые, надо сказать.
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Самі жорстокі війни на релігійному ґрунті.
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В том и всё дело, друже. И кто-то, весьма Влиятельный- это учел...
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Ти забув сказати що Вальцманом безпосередньо керують рептилоїди з планети Нубіру.
А загалом- молодець. Дозу галоперидолу можеш не збільшувати.
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Украинское КГБ только телефон Гриценка может слушать,
А чтобы понять, что агентура РПЦ примет такое позорное для Украины решение, тут ума не хватило.
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Не приймай це більше,не треба.
Та й у загалі,зав'язуй з психотропами.
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Для духовного роста у каждого человека имеется все необходимое,но человеческая лень не имеет границ и люди ищут,а кто бы их провел за десятину к духовной жизни,а если есть спрос,то найдутся и дельцы в рясах которые за десятину приведут вас куда угодно,но на самом деле у каждого человека свой путь к духовному росту и нет универсального рецепта для всех,по духовному пути вас может провести только тот кто сам по нему прошел,а прошедшего по духовному пути не интерисует ни что мирское,ничто материальное,нагими мы рождаемся,нагими и уходим ничего материального не нужно для духовного мира.
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к чему этот спич типа бла бла бла он никак не оправдывает предательство упц мп Украинского народа и Украины и это говорит Вам не украинец Иуды они и есть иуды Використовуючи як привід зустріч із Порошенком, керівництво УПЦ зібрало Собор, який проголосував проти автокефалії і розірвав спілкування з Константинополем, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 1878
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видишь московского попа-беса плюй ему в рожу.
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вибачте, але, хіба такі речі про спільне рішення не закріплюються документально? Якщо ні, то якого біса було збирати собор? Московські попи могли б і без зібрання собору таку саму заяву зробити, типу "пропечатал в газете и шабаш". А якщо таки повинні закріплюватися, то ті, хто не хотів за це голосувати - не проголосували, і відповідно підписів своїх ставити б не мали. Подивимось. Я це вплине на подальший розвиток подій, якщо це виявиться правдою?
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УПЦ МП поставило себя вне закона Государства Украина и это уже не обсуждается с последующими юридическими процедурами Ребята переиграли себя и поставили себя вне закона что наказуемо в любой стране Аксиому которую не выучили попы бывшей упц мп
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кацапська кагала обманом "здобула" томос три століття тому, тепер знову в злочинний спосіб созиває "собор". Секта чортова, а не церква.
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Придивіться до цього папірця який немає жодної сили.
Законодавчо треба невідкладно прийняти заходи щоб ця московська секта припинила використовувати логотипи України та словосполучення "Українська...","Київська..." тощо!
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Использовали Порошенко в слепую...Некрасиво аж занадто! С лукавыми Господь поступает по лукавству их....
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Ну, вот те на!
Как так случилось, что собрание кремлевских агентов, вопреки стараниям лучшей контрразведки в Европе, обвело вокруг пальца Наимудрейшего и солнцеликого вождя всех времен и народов, Президента, главковерха и генералисимуса, дипломата, экономиста, банкира, политика, государственного деятеля, контрразведчика и детектива Петра -I (Томосного)?
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Ну значит пора псов на Москву отправлять.
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Московские попы, оторвали попы и попи*довали в Москву!
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я знову ж, в 2383-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і руSSке гундяєвське кривослав`я!﻿
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИспользуя как предлог встречу с Порошенко, руководство УПЦ собрало Собор, который проголосовал против автокефалии и разорвал общение с Константинополем, - архиепископ Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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