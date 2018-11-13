EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  1382  23
Все про:ограбление (1171) Нацполиция (8458) убийство (5073) Бахмут (Артемовск) (258)

 При ограблении ювелирного магазина в Бахмуте застрелен охранник, - Нацполиция

В Бахмуте Донецкой области неизвестный совершил вооруженное ограбление ювелирного магазина, застрелив охранника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Около 16:40 на линию 102 поступило сообщение от наряда Государственной службы охраны о том, что человек в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре Бахмута. Во время налета погиб охранник заведения. Подозреваемый с похищенными драгоценностями убежал", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Соучастник нападения на киевский ювелирный магазин, во время которого погиб охранник, задержан, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТО

Полицией  принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника.

Источник: https://censor.net.ua/n3096751
 
 
 Топ комментарии
 
Твари, уже без мокрого и сработать не в состоянии.
 показать весь комментарий
 
когда Украина вернет Донбасс это будет происходить в каждом областном городе
 показать весь комментарий
 
"турист " с ОРДЛО наверняка
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не может быть!!! это же шахтеры, онижедети...
 показать весь комментарий
 
 
Кончалыги,если в тернополе грабанут ломбард- тоже про людей с Востока вспомните?
 показать весь комментарий
 
Твари, уже без мокрого и сработать не в состоянии.
 показать весь комментарий
 
 
когда Украина вернет Донбасс это будет происходить в каждом областном городе
 показать весь комментарий
 
 
А нафіга за полста км від війни ..*ювелірка * ? Краще б *оружейку * відкрили !
 показать весь комментарий
 
Заходит ителлигентный дядя в ювелирку -- и показывает продавцу одну штуку...
-- Знаете, что это такое?
-- Нет, не знаю.
-- Это глушитель от пистолета... Показать вам сам пистолет?
-- Нет -- ненадо!
...дальше всё идёт без разговоров, жертв и мимо кассы -- автоматычно...
Кыно...*)
 показать весь комментарий
 
 
Эх, дружище! Помню я фильм! Это было нечто! Середина 70-х... А тут этот фильм. Кстати- Мэйд Ин Германия. Назывался- "Банда Доминаса". Клянусь, мы в этот фильм все влюбились. И- играли. А на роль Доминаса- избирали достойнейших и сильнейших. Мне- ни разу не досталась. Доминас был- реальным Монстром. Мне до него- хрен доползти, по честному.
 показать весь комментарий
 
Не, Андрюха! -- кинуха польская была... -- ну-ка повспоминай хорошенько... -- "От селёдки ухо!" *)
...как там сейф банковский вскрыли? -- Хулливуд до такого не додумался... -- я те точно говорю -- ты вспомнишь!
А потом эту кину всякие передирали... ...ну -- контакт дядя ваял из подручных средств -- шо б сигнализацию отключить!
-- Шо сказать Растёгнутому?
-- Пусть застегнётся...*)
 показать весь комментарий
 
 
Ещё могу натырку дать: "Афёра" стыцовая ровно тогда же вышла -- два кина -- круче нету!
...и названия похожи... ...щас смотреть буду! -- не Афёру, натюрлихь ... *)
 показать весь комментарий
 
Ну показывали на Дискавери Инвестигейшн, как негр родом с Южного Централа Лос-Анджелеса хотел жить честно, купил грузовик, дальнобоил, купил дом, мерседес, а потом то ли грыжа, то ли ещё что-то и не смог оплачивать счета - решил грабить банки. Писал на бумажке, что он вооружён, ему надо 10 тысяч долларов и давал эту бумажку кассиру. 80 тысяч насобирал, пока не поймали! Причём на дело балбес ездил на собственном Мерседесе с приметными крашенными дисками. Під час пограбування ювелірного магазину в Бахмуті застрелено охоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1511
 показать весь комментарий
 
Мне нравится термин: "убежал"(с). Ставлю себя, на место этого черта...

Мои действия: 1. Натягиваю балаклаву. 2. Захожу и валю охранника. 3. Забираю всё, за чем пришел. 4. Ухожу.

Щас, это называется- убежал? Типо- драпанул, трусливо, да? А вот и хрена! Я просто отменно продумал пути отхода. И- ушел, не клятый, не мятый. А потом... плевать мне, что какие-то кретины, называют это:"убежал"(с). В следующий раз- я тоже- "убегу"... А кто-то об этом даже прочитать не сумеет, бо будет немножко убежавшим, из этой жизни.
 показать весь комментарий
 
В нормальных странах охранник в ювелирке, банке и пр. охраняет от алкашни и прочих неадекватов, при ограблении вооруженном все отдается без пыли и шуму, т.к. все застраховано. В этом случае или не застраховано, или охранник включил "Чака Норриса"
 показать весь комментарий
 
 
У брат в Привате очень долго охранником проработал, так их так и учили: вооружённый налёт - ложитесь и тихонько лежите!
 показать весь комментарий
 
Странно . Половина Украины мёрзнет ,отопительный сезон власть сорвала , повышение цен на коммуналку ,народ в шоке , а тут темы местного криминала да про европейские союзы ..
 показать весь комментарий
 
 
Езжай в парашу там разрешили валежник собирать и почти не стреляют Ну пчти
 показать весь комментарий
 
 
ОБСЕ, сказало бы, что все стороны должны соблюдать перемирие...
Охранник вооруженный газовым баллончиком, явно спровоцировал несчастного грабителя, который грабил магазин т.к. детям нечего есть.
 показать весь комментарий
 
Мля,когда уже у нас отменят мороторий на смертную казнь!!!Это многое решает.В Беларусии есть смертная казнь и почти нет криминала,всё очевидно! Таких гнойных пропидоров,которым абы кого убить,сразу после суда надо расстреливать,а желательно ещё при задержании!Заманали мрази.А потом плательщики налогов должны это уё...бище моральное,содержать,пока оно будет сидеть энное количество лет в тепле сытое и довольное и при этом отказыватся от какого либо физического труда(видите ли имеет право,а люди которых это лишило жизни по ходу прав не имеют не на защиту ,не на жизнь,только на работу и смерть)а через 25лет оно подаст на апелляцию президенту и благополучно откинется на свободу!И начнёт опять убивать,потому ,как только таким способом может себе обеспечить доступ рышу над головой и бесплатное питание!!!И у меня один вопрос:"-Нахренаааааа!!!!Этой сущности оставлять жизнь????"....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри ограблении ювелирного магазина в Бахмуте застрелен охранник, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх