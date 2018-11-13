 При ограблении ювелирного магазина в Бахмуте застрелен охранник, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Около 16:40 на линию 102 поступило сообщение от наряда Государственной службы охраны о том, что человек в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре Бахмута. Во время налета погиб охранник заведения. Подозреваемый с похищенными драгоценностями убежал", - говорится в сообщении.

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Полицией принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника.