 При ограблении ювелирного магазина в Бахмуте застрелен охранник, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Около 16:40 на линию 102 поступило сообщение от наряда Государственной службы охраны о том, что человек в маске совершил вооруженное нападение на ювелирный магазин в центре Бахмута. Во время налета погиб охранник заведения. Подозреваемый с похищенными драгоценностями убежал", - говорится в сообщении.
Полицией принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника.
-- Знаете, что это такое?
-- Нет, не знаю.
-- Это глушитель от пистолета... Показать вам сам пистолет?
-- Нет -- ненадо!
...дальше всё идёт без разговоров, жертв и мимо кассы -- автоматычно...
Кыно...*)
...как там сейф банковский вскрыли? -- Хулливуд до такого не додумался... -- я те точно говорю -- ты вспомнишь!
А потом эту кину всякие передирали... ...ну -- контакт дядя ваял из подручных средств -- шо б сигнализацию отключить!
-- Шо сказать Растёгнутому?
-- Пусть застегнётся...*)
...и названия похожи... ...щас смотреть буду! -- не Афёру, натюрлихь ... *)
Мои действия: 1. Натягиваю балаклаву. 2. Захожу и валю охранника. 3. Забираю всё, за чем пришел. 4. Ухожу.
Щас, это называется- убежал? Типо- драпанул, трусливо, да? А вот и хрена! Я просто отменно продумал пути отхода. И- ушел, не клятый, не мятый. А потом... плевать мне, что какие-то кретины, называют это:"убежал"(с). В следующий раз- я тоже- "убегу"... А кто-то об этом даже прочитать не сумеет, бо будет немножко убежавшим, из этой жизни.
Охранник вооруженный газовым баллончиком, явно спровоцировал несчастного грабителя, который грабил магазин т.к. детям нечего есть.