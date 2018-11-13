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Все про:ЦИК (2771) ID-карта (64) ГМС (3)

 ID-карты позволяют голосовать на выборах, но не предусмотрены законом как документ для кандидатов в президенты при регистрации в ЦИК, - ГМС

ID-карта - документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Он является основанием для получения избирательного бюллетеня на избирательных участках и предоставляет право голоса на выборах Президента Украины лицам, которым на день выборов исполнилось 18 лет.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной миграционной службы (ГМС).

"Владельцы ID-карт никоим образом не могут быть ограничены в праве голоса на предстоящих выборах Президента Украины. При этом новая ID-карта, до завершения паспортной реформы, используется в Украине наравне с предыдущим образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки (образца 1994 года), издававшегося гражданам раньше", - подчеркивается в сообщении.

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В то же время, уточняют в ГМС, ЦИК регистрирует кандидатов на пост Президента Украины при условии получения исчерпывающего перечня документов, среди которых - ксерокопии первой и второй страниц паспорта гражданина Украины и страниц, где указываются сведения о его месте жительства. Эти данные не может предоставить владелец ID-карты.

Напомним, 13 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на пресс-конференции "Первые шаги и ближайшие планы ЦИК" сообщила, что Закон Украины "О выборах Президента Украины" не учитывает существования ID-карты, поэтому ее владельцам невозможно обеспечить некоторые предусмотренные законодательством процедуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096749
 
 
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Добре, що попередили! Бо я вже думав поміняти паспорт на ID карту! Цікаво, чи Зеленський з Вакарчуком у курсі, чи лише дама з косою (не смерть) і власник цукеркової фабрики? ID-карты позволяют голосовать на выборах, но не предусмотрены законом как документ для кандидатов в президенты при регистрации в ЦИК, - ГМС - Цензор.НЕТ 3827
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голосовать будут все. и без карты и без паспорта. если за офшоренко.
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...от у меня есть свидетельство о рождении -- от двух украинцев. И пачпорт -- савецкий со штампом: Украина.
...а меня на выборы не пускают...
То есть -- право голоса имеют только граждане Украины, а не украинцы? -- ...хотя украинца гражданства и национальности лишить невозможно...
Да и вообще -- наших за бугром, гораздо больше, чем ваших -- у ваших избирательных урн...*)
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потом скажут что ід карта, это как на корове инвентарный номер.
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очередное достижение рошеновской кодлы
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Ого дмс там забористую хрень шмалит. Конституцию по ходу они не освоили.
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карту с 14 лет , а голосование с 18 ! не честно как то...Пенсия и иждевенство с 60 лет, а голосование до смерти...
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блин...тут какой-то подвох...от этой шоколадной шоблы можно ждать чего угодно за день до выборов... если чесно - то я в шоке ..где логика бля!!! ID-картки дозволяють голосувати на виборах, але не передбачені законом як документ для кандидатів у президенти під час реєстрації в ЦВК, - ДМС - Цензор.НЕТ 564
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вони там їбануті ? як це порядок подання документів передбачає подачу ксерокопії паспортів ???? це внутрішній нормативний документ, який ЦВК має змінити відповідно до нових умов... або дебіли там сидять заяви такі тупі роблять, або це спосіб не зареєструвати кандидатів ( тупорний спосіб, що легко оскаржується в суді )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныID-карты позволяют голосовать на выборах, но не предусмотрены законом как документ для кандидатов в президенты при регистрации в ЦИК, - ГМС
 
 
 
 
 
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