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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1250) переговоры (3549) Минск (1201) Трехсторонняя контактная группа (53)

 Россия отказалась созвать внеочередное заседание переговорной группы в Минске из-за фейковых "выборов", проведенных на Донбассе

Российская Федерация отказалась от внеочередного созыва Трехсторонней контактной группы в связи с так называемыми выборами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, оОб этом вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева на переговорах в Минске написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыvb выборами в Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости". ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, ОБСЕ готова, РФ - молчит, - Ирина Геращенко

Россия взяла на себя полную ответственность за псевдовыборы на Донбассе и их разрушительные последствия.

Россия делает ставку на срыв мирных переговоров и нагло демонстрирует, что до президентских выборов в Украине, на которых она стремится увидеть другого, чем Порошенко, победителя, никаких подвижек в мирных переговорах не будет.

Россия стремится к дестабилизации на фронте и в целом в Украине.

Россия дает понять, что никакого прогресса в освобождении заложников и политзаключенных не будет.

Россия видит судьбу оккупированного Донбасса как серую зону, идет на замороженный конфликт и создает там второе Приднестровье. Вот чем обернулись для жителей Донбасса крики "Путин, приди!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко

Наши действия? Украина, власть, дипломаты должны мобилизовать все усилия и требовать от европейских и американских партнеров усиления санкций против РФ.

И - ключевое - мы не должны дать Кремлю шанса вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы и на криках определенной части населения "тот, кто снизит тарифы, приди", завести лояльного Кремлю кандидата, который (которая), тихонько сдаст Крым и Донбасс".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3096748
 
   
 Топ комментарии
 
А зачем нужны эти переговоры в принципе на пятом году войны?
Чтобы заплывшая Геращенко и дальше рапортовала об грандиозных перспективах и нулевых результатах?
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Совет форумчанПравила форума
 
у тебя ник смешной, вроде бы и ляпнул ни о чем, но смешно это я по доброму)
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Лидер Хамаса отклонил предложение посетить Москву. - Мы всего-навсего террористическая организация - мы не хотим иметь ничего общего с террористическим государством, - заявил он.
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А зачем нужны эти переговоры в принципе на пятом году войны?
Чтобы заплывшая Геращенко и дальше рапортовала об грандиозных перспективах и нулевых результатах?
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Я раньше просто иронизировал, что быстрее резиновая баба родит ребенка, чем эти переговоры дадут результат...
Шо то, кажется мне, это и не ирония совсем...
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Наши действия? Украина, власть, дипломаты должны мобилизовать все усилия и требовать от европейских и американских партнеров усиления санкций против РФ.Источник: https://censor.net.ua/n3096748 - а самі , в цей час , будемо купувати вугілля в РФ і нарощувати з нею торгівлю ... так переможемо ! Россия отказалась созвать внеочередное заседание переговорной группы в Минске из-за фейковых "выборов", проведенных на Донбассе - Цензор.НЕТ 4563
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Ай,нэ-нэ-нэ,кучерявенький ,табор коксом затарился к суровой зиме?
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Естественно отказалась. Они породили себе подобное - теперь к ордловцам с прошениями обращаться намекают.
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ох и наплела.. Россия отказалась созвать внеочередное заседание переговорной группы в Минске из-за фейковых "выборов", проведенных на Донбассе - Цензор.НЕТ 5870
основной посыл - только пэтя освободитель Украины..юля - ахент кремля..
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Я думал, что только мне это показалось
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..Зараз ..на *габіновіча* каналі така юда. як Куліков смердить щось супроти України та українців .




Дійсно ...* гниди * !!!
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гРабінович? Це той, що "За життя"? Не плекайте ілюзій та сміло замінюйте у назві пархатєйки партєйки літеру "Т"е на літеру "Д"е!!! Росія відмовилася скликати позачергове засідання переговорної групи в Мінську через фейкові "вибори", проведені на Донбасі - Цензор.НЕТ 8497
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Цены на нефть рухнули после прогноза ОПЕК
Фьючерсы на WTI дешевели 12-й день подряд, чего на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX не видели ни разу c момента ее основания в 1882 г

Россия отказалась созвать внеочередное заседание переговорной группы в Минске из-за фейковых "выборов", проведенных на Донбассе - Цензор.НЕТ 4255
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давно не смотрел - спасибо.
них*ра себе спад - 56 за лайт сейчас!
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ціни , на нафту , падають - ціна на бензин , в Україні , зростає ... парадокс ?
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Брешешь,как всегда негодяй ,наверное на самокате гоняешь бодрячком
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теплоснабжение восстановили в Кривом Роге? А долги висят?
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яке позачергове засідання у мінську, ви що? ви ж самі вчора казали, що рашка мінськ офіційно закопала...
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вони , за ці 4 роки , його вже і поховали і кілька разів відкопали ... не Мінськ , а суцільний Зомбіленд ... Россия отказалась созвать внеочередное заседание переговорной группы в Минске из-за фейковых "выборов", проведенных на Донбассе - Цензор.НЕТ 7449
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Выборы не фейковые -- а не выборы вовсе!
...поэтому параша и не хочет их обсуждать -- она свой выбор сделала! -- и он не фейковый...
...мне это всё напоминает: говно, как и масло -- мазать можно... ...кушать -- нет!
...а тут берут и кушают...
Ганьба!
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Фейкові вибори в ордло були необхідні для росії, бо вона мала на меті проштовхувати сепарів в мінський процес як учасників перемовин. Але це дурня, бо Україна взагалі не потребує перемовин із росією. Нам потрібні санкції проти росії та стримувати російських сепарів на Донбасі. Тверезі люди розуміють, що просто так воювати за ордло не треба.
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Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…

🤑
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Мені слід ДУЖЕ СИЛЬНО здивуватися від такої новини, чи можна просто сплюнути?
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Схоже на те, що в плішивій голівці пуйла остаточно прокис ботокс. Тут вже не ТКГ, а консиліум психіатрів для цього варьята скликати потрібно...😷😷😷
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тварь сероводородная ,пора уже ублюдка в кутузку да в клетке возить по миру показывать ,как особо редкостное злобное животное
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Скоріше у лугандоні будуть робити другу Абхазію а не Приднестров'є. Сухумі (Абхазія) та Батумі (Грузія) були курортами доки рашка туди не влізла у Сухумі дупа повна, а Батумі квітне. Абхазія має спільний кордон з рашкою а Приднестров'є не має. Але Україна могла б реагувати наприкла принити транзит на приднестров'є з рашки.
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Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.Про це BBC News Україна повідомили власні джерела.Зустріч проходить у закритому режимі в Українському домі.Скільки саме представників УПЦ МП перебувають на зустрічі, невідомо.Порошенко проводить зустріч з частиною ієрархів УПЦ МП - BBC News Україна Росія відмовилася скликати позачергове засідання переговорної групи в Мінську через фейкові "вибори", проведені на Донбасі - Цензор.НЕТ 8671
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Из рубрики: кацапсячие новости сеВоНя... Росія відмовилася скликати позачергове засідання переговорної групи в Мінську через фейкові "вибори", проведені на Донбасі - Цензор.НЕТ 5018

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А Україні слід відмовитися від участі в регулярних засіданнях через визнання Росією цих фейкових виборів, і саме РФ буде винною у зриві цих нікому не потрібних переговорів.
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Ехал Вова на Мероприятия, посвященные столетию окончания Первой Мировой Войны еще раз показали то, что из себя представляет московский сцарь. Как и следовало ожидать, он опять опоздал на официальную часть мероприятий. Что характерно, самих россиян это вовсе не беспокоит, но как не крути, этому явно ущербному поведению должно быть рациональное пояснение.

Если бы речь шла о двусторонних переговорах, то можно было бы вести речь о том, что их руководитель, который любит общаться с тиграми, стерхами и прочим зверьем, перенял у них какие-то повадки.

Как и некоторые дикие животные, он (возможно) таким образом пытается показать, что он - альфа-самец. Однако в данном случае, этот номер не проходит, поскольку в мероприятии принимали участие около 70 руководителей различных государств и потому - вряд ли можно говорить о том, что такой маневр был вызван именно такими соображениями. Тем более, что среди этих 70 руководителей стран, присутствовал как минимум десяток человек, которым достаточно снять трубку и дать команду своим органам финансового мониторинга запустить тщательную проверку давно собранных материалов, касающихся «черных и серых» денег самого Путина и его подставных лиц, как дедушка станет если не нищим, то уже точно перестанет быть самым богатым человеком мира и вообще, его обгонят многие постоянные герои журнала «Форбс».

Тем не менее, он опять приперся с опозданием. Грешить на часы - вряд ли можно, поскольку российские толстосумы скопом поведены на дорогих часах, которые стоят месячных пенсионных выплат довольно крупного областного центра РФ. Причем, сопровождающая его охрана - тоже имеет не самые дешевые часы, а потому - делается это со знанием дела.

Именно в этом случае обращать на себя особое внимание Путину не стоило бы вдвойне, поскольку мероприятие имеет особый смысл, обращенный в историю. В самом деле, речь идет о подписании «Версальского мира» между странами, участницами боевых действий. Коалиция стран, в первую очередь США, Великобритания и Франция стали победителями, которые диктовали условия перемирия проигравшей войну Германии. Хоть это была и кровавая бойня, но закончилась она не тотальным уничтожением, а неким актом, основанным на осознании одной из сторон проигрыша и бесполезности дальнейших жертв.

Именно по этой причине канцлер Меркель вписывалась в это мероприятие довольно органично. Германия проиграла войну, но за этот проигрыш ей не так стыдно, как за тот, что случился через четверть века. В любом случае, все участники мероприятия имели свой определенный статус, понятный для всех. А вот в каком статусе туда приперся Путин - большой вопрос. Россия, так называлась царская империя и так называется нынешняя федерация, стала страной-ренегатом. Она начала войну как член коалиции, а закончила ее сепаратным соглашением с противником о мире, и мало того, большевики, так любимые Путиным, разграбили свою страну для того, чтобы выплатить контрибуции Германии, которая уже была истощена позиционной войной и остро нуждалась в ресурсах.

(окончание следует).
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Поводов для расторжения убогих минских соглашений достаточно..и давно надо это сделать.

Росия снова показала миру, кто хозяин, проведя незаконные выборы в ОРДЛО. --международник Геннадий Друзенко.
Это повод для отмены минских соглашений, и Украина должна настойчиво предлагать Будапештский формат с участием Украина, США, Великобритания, Рассия. Ведь это гаранты Украины...туда можно подключить Германию, и Польшу.

Россия демонстрирует, что не боится санкций, и именно Москва реально руководит ОРДЛО.
И ей плевать, что там скажут на Западе. Кремль показывает: хотите урегулировать конфликт на Донбассе - договаривайтесь на наших условиях, - заявил юрист-международник Геннадий Друзенко. Как отмечает международник, поводов для расторжения Минска-2 достаточно.
Впрочем, Геннадий Друзенко убежден, что России Минск-2 выгоден. Россия прикрывается минскими договоренностям, будто она не является стороной конфликта. Во-вторых, Москве есть, что требовать благодаря этим соглашениям. Она не исполняет, но, подчеркивая своем посредническом статусе, требует от Киева выполнения, замечает Друзенко.
При этом Друзенко обращает внимание на другой опасный момент. Если в новый парламент попадет мощная пророссийская сила, то Кремль продавливать признание псевдореспублик. Это игра с далеко идущими намерениями.- подчеркивает Друзенко.
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Накатала простыню ради последнего предложения.
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