 Россия отказалась созвать внеочередное заседание переговорной группы в Минске из-за фейковых "выборов", проведенных на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, оОб этом вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева на переговорах в Минске написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "Россия, несмотря на готовность представителей ОБСЕ немедленно созвать внеочередное заседание ТКГ в связи с фейковыvb выборами в Донбассе, категорически отказалась от этой инициативы Украины, заявив, что "не видит в ней необходимости". ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо.
Россия взяла на себя полную ответственность за псевдовыборы на Донбассе и их разрушительные последствия.
Россия делает ставку на срыв мирных переговоров и нагло демонстрирует, что до президентских выборов в Украине, на которых она стремится увидеть другого, чем Порошенко, победителя, никаких подвижек в мирных переговорах не будет.
Россия стремится к дестабилизации на фронте и в целом в Украине.
Россия дает понять, что никакого прогресса в освобождении заложников и политзаключенных не будет.
Россия видит судьбу оккупированного Донбасса как серую зону, идет на замороженный конфликт и создает там второе Приднестровье. Вот чем обернулись для жителей Донбасса крики "Путин, приди!"
Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко
Наши действия? Украина, власть, дипломаты должны мобилизовать все усилия и требовать от европейских и американских партнеров усиления санкций против РФ.
И - ключевое - мы не должны дать Кремлю шанса вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы и на криках определенной части населения "тот, кто снизит тарифы, приди", завести лояльного Кремлю кандидата, который (которая), тихонько сдаст Крым и Донбасс".
Чтобы заплывшая Геращенко и дальше рапортовала об грандиозных перспективах и нулевых результатах?
Шо то, кажется мне, это и не ирония совсем...
основной посыл - только пэтя освободитель Украины..юля - ахент кремля..
Дійсно ...* гниди * !!!
пархатєйкипартєйки літеру "Т"е на літеру "Д"е!!!
Фьючерсы на WTI дешевели 12-й день подряд, чего на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже NYMEX не видели ни разу c момента ее основания в 1882 г
них*ра себе спад - 56 за лайт сейчас!
...поэтому параша и не хочет их обсуждать -- она свой выбор сделала! -- и он не фейковый...
...мне это всё напоминает: говно, как и масло -- мазать можно... ...кушать -- нет!
...а тут берут и кушают...
Ганьба!
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
🤑
Если бы речь шла о двусторонних переговорах, то можно было бы вести речь о том, что их руководитель, который любит общаться с тиграми, стерхами и прочим зверьем, перенял у них какие-то повадки.
Как и некоторые дикие животные, он (возможно) таким образом пытается показать, что он - альфа-самец. Однако в данном случае, этот номер не проходит, поскольку в мероприятии принимали участие около 70 руководителей различных государств и потому - вряд ли можно говорить о том, что такой маневр был вызван именно такими соображениями. Тем более, что среди этих 70 руководителей стран, присутствовал как минимум десяток человек, которым достаточно снять трубку и дать команду своим органам финансового мониторинга запустить тщательную проверку давно собранных материалов, касающихся «черных и серых» денег самого Путина и его подставных лиц, как дедушка станет если не нищим, то уже точно перестанет быть самым богатым человеком мира и вообще, его обгонят многие постоянные герои журнала «Форбс».
Тем не менее, он опять приперся с опозданием. Грешить на часы - вряд ли можно, поскольку российские толстосумы скопом поведены на дорогих часах, которые стоят месячных пенсионных выплат довольно крупного областного центра РФ. Причем, сопровождающая его охрана - тоже имеет не самые дешевые часы, а потому - делается это со знанием дела.
Именно в этом случае обращать на себя особое внимание Путину не стоило бы вдвойне, поскольку мероприятие имеет особый смысл, обращенный в историю. В самом деле, речь идет о подписании «Версальского мира» между странами, участницами боевых действий. Коалиция стран, в первую очередь США, Великобритания и Франция стали победителями, которые диктовали условия перемирия проигравшей войну Германии. Хоть это была и кровавая бойня, но закончилась она не тотальным уничтожением, а неким актом, основанным на осознании одной из сторон проигрыша и бесполезности дальнейших жертв.
Именно по этой причине канцлер Меркель вписывалась в это мероприятие довольно органично. Германия проиграла войну, но за этот проигрыш ей не так стыдно, как за тот, что случился через четверть века. В любом случае, все участники мероприятия имели свой определенный статус, понятный для всех. А вот в каком статусе туда приперся Путин - большой вопрос. Россия, так называлась царская империя и так называется нынешняя федерация, стала страной-ренегатом. Она начала войну как член коалиции, а закончила ее сепаратным соглашением с противником о мире, и мало того, большевики, так любимые Путиным, разграбили свою страну для того, чтобы выплатить контрибуции Германии, которая уже была истощена позиционной войной и остро нуждалась в ресурсах.
(окончание следует).
Росия снова показала миру, кто хозяин, проведя незаконные выборы в ОРДЛО. --международник Геннадий Друзенко.
Это повод для отмены минских соглашений, и Украина должна настойчиво предлагать Будапештский формат с участием Украина, США, Великобритания, Рассия. Ведь это гаранты Украины...туда можно подключить Германию, и Польшу.
Россия демонстрирует, что не боится санкций, и именно Москва реально руководит ОРДЛО.
И ей плевать, что там скажут на Западе. Кремль показывает: хотите урегулировать конфликт на Донбассе - договаривайтесь на наших условиях, - заявил юрист-международник Геннадий Друзенко. Как отмечает международник, поводов для расторжения Минска-2 достаточно.
Впрочем, Геннадий Друзенко убежден, что России Минск-2 выгоден. Россия прикрывается минскими договоренностям, будто она не является стороной конфликта. Во-вторых, Москве есть, что требовать благодаря этим соглашениям. Она не исполняет, но, подчеркивая своем посредническом статусе, требует от Киева выполнения, замечает Друзенко.
При этом Друзенко обращает внимание на другой опасный момент. Если в новый парламент попадет мощная пророссийская сила, то Кремль продавливать признание псевдореспублик. Это игра с далеко идущими намерениями.- подчеркивает Друзенко.