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 Оккупационный "суд" приговорил крымскотатарского правозащитника Машарипова к 4 годам колонии

Крымскотатарский правозащитник и активист Юнус Машарипов приговорен оккупационным "судом" в Ялте к четырем годам колонии по надуманному обвинению "изготовление взрывчатых веществ для поджога леса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как заявляют в ФСБ, Машарипов якобы изготовил "два самодельных взрывных устройства зажигательного действия" и "планировал осуществить поджог горно-лесистой местности на территории Ялты с целью дестабилизации социально-политической обстановки в регионе".

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Напоминаем, житель Ялты правозащитник Юнус Машарипов с 2014 года занимался правозащитной деятельностью в Крыму, сообщая о нарушениях прав детей, инвалидов и пенсионеров. В декабре 2017 года он рассказал о том, что сотрудники ФСБ в Крыму допрашивали его о причинах частых поездкок на материковую Украину. Он заявлял об избиениях сотрудниами ФСБ и пытках электрическим током. Правозащитник рассказал, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые были получены под пытками, он указал, что был "агентом СБУ и выполнял её задачи".

Против Машарипова было возбуждено уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывного устройства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096746
 
 
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Правозащитник отнять, суду дать по жопе
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Вишь,как получаТся,возможного поджигателя Ялтинского леса они поймали,а чувачка обучавшегося месяц при лагере"Артек"стрельбе из автоматического оружия,а потом прикупившего оружие,которым убил почти два десятка детей и взрослых,не остановили.(а теперь кисилёвщина...)Совпадение?Не думаю...
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В 1944 м , - татар отправляли в мордор эшелонами , - в 2018 м , - этапами . Пришли русские " освободители " повторить историю . .. .
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Чкакие правозащитники в Крыму , когда там рашистский беспредел
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационный "суд" приговорил крымскотатарского правозащитника Машарипова к 4 годам колонии
 
 
 
 
 
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