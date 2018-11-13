 Оккупационный "суд" приговорил крымскотатарского правозащитника Машарипова к 4 годам колонии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как заявляют в ФСБ, Машарипов якобы изготовил "два самодельных взрывных устройства зажигательного действия" и "планировал осуществить поджог горно-лесистой местности на территории Ялты с целью дестабилизации социально-политической обстановки в регионе".

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Напоминаем, житель Ялты правозащитник Юнус Машарипов с 2014 года занимался правозащитной деятельностью в Крыму, сообщая о нарушениях прав детей, инвалидов и пенсионеров. В декабре 2017 года он рассказал о том, что сотрудники ФСБ в Крыму допрашивали его о причинах частых поездкок на материковую Украину. Он заявлял об избиениях сотрудниами ФСБ и пытках электрическим током. Правозащитник рассказал, что ему пришлось оговорить себя. В показаниях, которые были получены под пытками, он указал, что был "агентом СБУ и выполнял её задачи".

Против Машарипова было возбуждено уголовное дело по обвинению в изготовлении взрывного устройства.

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