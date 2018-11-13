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 НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту злоупотреблений властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко.

Об этом Громадському радіо сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олефира, информирует Цензор.НЕТ.

"1 ноября на выполнение постановления Соломенского суда были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 364 УК", - рассказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст: Фейки о деле против Петренко и Яценюка являются частью грязной информкампании для дискредитации институтов, защищающих национальные интересы Украины в международных судах

Об обстоятельствах возможных преступлений чиновников она не сообщила.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по Арсения Яценюка и Павла Петренко по подозрению в растрате государственных средств в крупных размерах и отмывании доходов.

Напомним, Соломенский районный суд Киева 29 октября обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о злоупотреблении властью, о растрате средств бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром юстиции Павлом Петренко и еще рядом чиновников Минюста.

Как заявили в Минюсте, судебное обязательство НАБУ возбудить дело против должностных лиц Кабмина - беспрецедентное давление на правительство, Минюст и юридических советников мирового уровня Latham & Watkins и Hoganlovells, защищающих интересы государства Украина на сумму 5,5 млрд долларов США по делу против акционеров ОАО "Укрнафта".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 2,5 тыс. приговоров и 60 млрд, возвращенных в бюджет, - Луценко рассказал о результатах борьбы с коррупцией. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3096745
 
 
 Топ комментарии
 
Це звучить грізно. Особливо, якщо врахувати, що Яценюк уже давно не має реальної влади. А як щодо Гройсмана і диких тарифів, ним ініційованих? Це розслідування теж буде після його відходу від влади? Кому тоді потрібні такі розслідування, якщо вони лише констатують факт зловживань без можливості виправити їх?
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на букете экономит... жлоб
ибо... в раде так - кто букет дарит тот и за бубенцы выносит... в темпе .. па-де-де
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чего ? НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими чиновниками Минюста - Цензор.НЕТ 7079 Во сколько обходится Украине содержание НАБУ ?
Гостайна.Также как и цена катеров с Ленинской кузни...
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а во сколько Украине "обходятся" петренки яценюки рюкзаковы "слепци" труссенльманни ...та інша непотріб ?
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название Соломенский "суд" настораживает
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вот как раз яйценюха это название только успокаивает
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Не дешевше, ніж носки НАБУ за 400 грн, костюми за 5000
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они там вообще уже потеряли связь с реальностью, только тратить бюджетные деньги могут, а работать как-то слабенько получается, за три года работы вроде на них уже более 2 млрд гривен потратили, а результатов все нет!
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А премии ублюдки министерства юстиции миллионами сами себе выписывали и писали доверенность на получени е премий .И дело было заведено . но опять тишина .
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так они дело завели? - завели, все, работа сделана НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина - Цензор.НЕТ 4067 старый анекдот, сидит у маммолога в кабинете друг, а врач вышел по делам, залетает девушка, кричит - доктор посмотрите на мою грудь, распахивает платье, тот смотрит, она ему - вы пощупайте, тот пощупал, она спрашивает, что скажите, а он ей - ну у Зинки моей хоть и обвисшая, но таких стремных красных пятен нет НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина - Цензор.НЕТ 4067
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так это стиль работы НАБУ - заводить дело, делать громкие задержания на камеры, проводить интервью, а потом перекладывать ответственность на других, что типа мы же все что могли сделали) а то все другие. Стиль такой - пиар ради шума в СМИ, а работать не научились, хоть и зарплаты у них ого-го
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Це звучить грізно. Особливо, якщо врахувати, що Яценюк уже давно не має реальної влади. А як щодо Гройсмана і диких тарифів, ним ініційованих? Це розслідування теж буде після його відходу від влади? Кому тоді потрібні такі розслідування, якщо вони лише констатують факт зловживань без можливості виправити їх?
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НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком.

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Там что в НАБУ одни идиоты работают.
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Почему ОДНИ???! Их у власти-легион!
😁
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Может Кролик в презы засобиралси?? И каманда-ФАС!🤣
Вороффку тоже начнут гнобить, усе презы гнобили а соевый шо, импотенто,не??
🤣🤣🤑
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Конечно в презы,только петля не пущает((((
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пока чухаетесь, Сеня уже к Германии подлетает...
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Как обычно все продолжается отбеливание ворья Набу через время ничего не найдет и закроет дело и теперь морковная банда скажет видите нас само НАБУ проверило все чисто все законно и теперь нет к нам претензий гидотно смотреть на этот цирк оплаченный за наши налоги
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Вот так петруха чужими руками убирает конкурентов
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на букете экономит... жлоб
ибо... в раде так - кто букет дарит тот и за бубенцы выносит... в темпе .. па-де-де
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заметил в раде давно бабам цветы не дарили, только мужчинкам
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Нет ни какой Украины,ее придумали кацапы,которых жаба давила сотни лет от того что были на окраине Киевской руси,русь,русичи,русины,росы,руские ни чего не напоминает,если бы страной не рулили продажные,безпринцыпные хапуги,то их бы интересовали вопросы от куда мы,кто мы и куда движемся,но их интерисуют только их панамские офшоры,а игры в правосудие в стране в которой ситуация с правосудием уже хуже чем Гондурасе остаются только играми и не более.
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так розведіть їх ! ... ну , в сенсі , розлучить їх з теперішніми ... НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина - Цензор.НЕТ 2276
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Нє, оні нє в мойом вкусє. Оні мнє чісто полі ічєскі подобаюцця.)
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конечно имеешь, только вот петр алексеич сейчас прочитает это, и уже назавтра подстрижет свои кучери для тебя, специально! но мы та знаем, какие вы Евы не постоянные, а ему потом что делать?
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Не, у него Марина красивая и куча детей! Пусть живьот кудрявым.)
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возбудить дело против должностных лиц Кабмина - беспрецедентное давление на правительство, Минюст и юридических советников мирового уровня Latham & Watkins и Hoganlovells, защищающих интересы государства Украина на сумму 5,5 млрд долларов США по делу против акционеров ОАО "Укрнафта"Источник: https://censor.net.ua/n3096745!!!

Беня Привет!!!! Юле Григян также!!!
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НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина - Цензор.НЕТ 8800зраднюки тут как тут!когда суды напрягают очередного "патриота" вопящего про хунту в киеве-суды плохие,а тут такая поддержка НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина - Цензор.НЕТ 8800за рубли от "бабушки" из-за поребрика и не такое полюбишь,да?
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там все ясно - когда гросю проверят?
когда он удерет в панаму? НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина - Цензор.НЕТ 4609
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Лещенко: как Яценюк лихо «наварил» доход в 1000% за шесть месяцев
https://goo.gl/68SbLZ
🤑
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[Гриневич і Яценюк отримують доплати за "липовий" науковий ступінь]: Посмотри! http://ua1.com.ua/society/grinevich-i-yacenyuk-otrimuyut-doplati-za-lipoviy-naukoviy-stupin-39151.html

🤑
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Украинская политика - это не только коррупция, но и плагиат. Например, Яценюк - он успел побывать не только на всех должностях, но и стал кандидатом экономических наук. Модно, престижно, круто? Только его работа - это 70 страниц текстов без ссылок на первоисточники, как установила Татьяна Пархоменко и движение «Дисергейт».
https://goo.gl/aSxQ5Z

🤑
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Вал Ченгіз Хана ...Китайська Стіна ...лінія Мажіно ...лінія Полісся ...що відрізняє всі ці лінії нід СТІНИ ЯЦЕНЮКА ?
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Неприступностью. Завалится от одного взгляда.
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Что делает собака выходя из воды или точнее с рашского дерьма,да совершено верно,она энергично отряхивается от рашского дерьма и отряхнуться нужно было еще в 1991,а мы не отряхнулись от рашского дерьма до сих пор,слушаем лапшу разных сопливых мальчиков и девочек которые держат всех за безмозглых,тупых лохов которые захавают все,что бы они не сморозили.
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Не забудем, не простим!
А помните, как в 2016 Арсений наш Петрович добровольно подал в отставку? Но, как оказалось - все подстроили агенты сами знаете кого
А помните, как в апреле 2016 года Арсений наш Петрович добровольно подал в отставку? И вроде Петр Алексеевич это дело приветствовали и были не против - а Петрович ему подыгрывал, обменяв себя на должность спикера парламента из «Народного шухера».
И "большой друг Украины" - товарищ Байден дали, то ли отмашку, то ли свое высочайшее согласие. Да и сам Арсений Петрович передавал свою должность товарищу недоканцлеру Гройсману на условиях преемственности и сохранения курса «нечуваних реформ».
Но, как оказалось - это все подстроили агенты сами знаете кого и прочие деструктивные элементы: устроили, понимаешь, циничную пиар-компанию против самого лучшего премьера всех времен и народов. Обзывали хулительными словами, публично щупали за достоинство, подкупали граждан в лице экспертов, дискредитировали Яценюка во всех мыслимых позах, писали заказные, порочащие материалы и в грубой, извращенной форме опускали рейтинг Арсения ниже уровня городской канализации.
Но общественность все помнит. Особенно - любимое трудящимися еженедельное шоу «Десять минут оргазма с премьер- министром».
Помним, любим, скорбим… Нет, это не то. А, вот - не забудем не простим!
Ряд депутатов - не прошло и двух лет - уже написали гневные письма в соответствующие органы. И в украинских СМИ - под знаменем «нечуваної свободи слова» - появились публикации о спецоперации Кремля против великого прораба строительства забора имени самого себя и открывателя шелкового пути в Китай.
Посему, сегодня наша отреформированная на всю голову полиция завела уголовное дело и рассматривает версию, положим будем говорить, настоящего заговора группы лиц против нашего горячо любимого Арсения Петровича.
От правосудия не уйдешь! Мы еще разъясним и выведем на чистую воду этих кремлевских «посіпак»!
Что, Путин, страшно тебе?
Алексей Куракин

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Та ты шо - а счета и доходы не хотите проверить? Петренко косит во всю, взять легко, только вам ,кроме пиара, ничего не надо. При новой власти вас первых нужно проверять и сажать.
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это главный момент в работе НАБУ под руководством Сытника - они занимаются банальный пиаром, такое впечатление что просто готовится он к политике и хочет себе нагреть хорошее место, а вот ради высокого рейтинга среди людей и делает такие громкие заявления, что будут что-то там расследовать. Главное громких фамилий набрать в заголовок.
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Нас хотят убедить,что кроме белого и черного есть множество полутонов,но все это враки,есть только белое и черное,а все остальное от лукавого.ты или человек,или нелюдь в человеческом обличии,нельзя быть на половину или на четверть человеком.не нужно делить людей иначе как на людей и на нелюдей в человеческом обличии,почему кучка нелюдей рулит толпами людей,да потому,что нелюди имеют разделяя людей властвовать над ними,люди обьединяйтесь и у нелюдей не будет шансов.
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У меня только один вопрос,когда они уже займутся жопоблоковцами?!Или решили,что Ефремвым одним отмажутся?
Я охреневаю от тех никчемных статей,которые предъявляют Допкину и остальной банде.Тоесть,твари которые по телевизору на всю Украину верещали,что всех,кто на майдане надо расстреливать из автоматов,сидят в Раде и им предъявляют не правоменное распределение государственных земель используя служебное положение,а где статья о госизмене?
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А почему не нынешней властью? Почему не Порошенко? Потому, что он недавно ужинал с Сытником?
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Коли нарешті покарають причетних до розстрілу майданівців? жоден не сів!
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А коли повернуть вкрадені гроші ригами? Чи Ситнику просто це не вигідно
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Ого. К Сене претензии со всех сторон. Небратья утверждают что он джихадничал в Чечне; а что ему НАБУ шьёт ? Использование пограничного забора в личных целях ?
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як могли випустити сухою з води Гонтарєву?
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так думаете просто так Сытник в Козин на ночные рандеву ездит? Это вам и ответ почему ее не трогали, почему против Кононенко за две недели все вопросы закрыли, все управляемо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина
 
 
 
 
 
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