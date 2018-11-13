 НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина

Об этом Громадському радіо сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олефира, информирует Цензор.НЕТ.

"1 ноября на выполнение постановления Соломенского суда были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 364 УК", - рассказала она.

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Об обстоятельствах возможных преступлений чиновников она не сообщила.

Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по Арсения Яценюка и Павла Петренко по подозрению в растрате государственных средств в крупных размерах и отмывании доходов.

Напомним, Соломенский районный суд Киева 29 октября обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о злоупотреблении властью, о растрате средств бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром юстиции Павлом Петренко и еще рядом чиновников Минюста.

Как заявили в Минюсте, судебное обязательство НАБУ возбудить дело против должностных лиц Кабмина - беспрецедентное давление на правительство, Минюст и юридических советников мирового уровня Latham & Watkins и Hoganlovells, защищающих интересы государства Украина на сумму 5,5 млрд долларов США по делу против акционеров ОАО "Укрнафта".

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