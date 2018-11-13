 НАБУ проверит возможное злоупотребление властью Яценюком, Петренко и другими бывшими чиновниками Кабмина

Об этом Громадському радіо сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олефира, информирует Цензор.НЕТ.
"1 ноября на выполнение постановления Соломенского суда были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 364 УК", - рассказала она.
Об обстоятельствах возможных преступлений чиновников она не сообщила.
Напомним, ранее Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по Арсения Яценюка и Павла Петренко по подозрению в растрате государственных средств в крупных размерах и отмывании доходов.
Напомним, Соломенский районный суд Киева 29 октября обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о злоупотреблении властью, о растрате средств бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком, министром юстиции Павлом Петренко и еще рядом чиновников Минюста.
Как заявили в Минюсте, судебное обязательство НАБУ возбудить дело против должностных лиц Кабмина - беспрецедентное давление на правительство, Минюст и юридических советников мирового уровня Latham & Watkins и Hoganlovells, защищающих интересы государства Украина на сумму 5,5 млрд долларов США по делу против акционеров ОАО "Укрнафта".
Гостайна.Также как и цена катеров с Ленинской кузни...
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Там что в НАБУ одни идиоты работают.
😁
Вороффку тоже начнут гнобить, усе презы гнобили а соевый шо, импотенто,не??
🤣🤣🤑
ибо... в раде так - кто букет дарит тот и за бубенцы выносит... в темпе .. па-де-де
Беня Привет!!!! Юле Григян также!!!
...мы -- Соломенские -- такие! ...с рождения...*)
когда он удерет в панаму?
https://goo.gl/68SbLZ
🤑
🤑
https://goo.gl/aSxQ5Z
🤑
А помните, как в 2016 Арсений наш Петрович добровольно подал в отставку? Но, как оказалось - все подстроили агенты сами знаете кого
А помните, как в апреле 2016 года Арсений наш Петрович добровольно подал в отставку? И вроде Петр Алексеевич это дело приветствовали и были не против - а Петрович ему подыгрывал, обменяв себя на должность спикера парламента из «Народного шухера».
И "большой друг Украины" - товарищ Байден дали, то ли отмашку, то ли свое высочайшее согласие. Да и сам Арсений Петрович передавал свою должность товарищу недоканцлеру Гройсману на условиях преемственности и сохранения курса «нечуваних реформ».
Но, как оказалось - это все подстроили агенты сами знаете кого и прочие деструктивные элементы: устроили, понимаешь, циничную пиар-компанию против самого лучшего премьера всех времен и народов. Обзывали хулительными словами, публично щупали за достоинство, подкупали граждан в лице экспертов, дискредитировали Яценюка во всех мыслимых позах, писали заказные, порочащие материалы и в грубой, извращенной форме опускали рейтинг Арсения ниже уровня городской канализации.
Но общественность все помнит. Особенно - любимое трудящимися еженедельное шоу «Десять минут оргазма с премьер- министром».
Помним, любим, скорбим… Нет, это не то. А, вот - не забудем не простим!
Ряд депутатов - не прошло и двух лет - уже написали гневные письма в соответствующие органы. И в украинских СМИ - под знаменем «нечуваної свободи слова» - появились публикации о спецоперации Кремля против великого прораба строительства забора имени самого себя и открывателя шелкового пути в Китай.
Посему, сегодня наша отреформированная на всю голову полиция завела уголовное дело и рассматривает версию, положим будем говорить, настоящего заговора группы лиц против нашего горячо любимого Арсения Петровича.
От правосудия не уйдешь! Мы еще разъясним и выведем на чистую воду этих кремлевских «посіпак»!
Что, Путин, страшно тебе?
Алексей Куракин
🤑
Я охреневаю от тех никчемных статей,которые предъявляют Допкину и остальной банде.Тоесть,твари которые по телевизору на всю Украину верещали,что всех,кто на майдане надо расстреливать из автоматов,сидят в Раде и им предъявляют не правоменное распределение государственных земель используя служебное положение,а где статья о госизмене?