 Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Юрия Олийныка похоронят 14 ноября на Полтавщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Михайлович Олийнык (позывной Полтава)1974 года, житель Киева, сапер 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 10 ноября во время рекогносцировка местности и проведения инженерной разведки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, вблизи поселка Луганское Донецкой области в результате срабатывания установленного врагом радиоуправляемого фугаса.

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Юрий Олийнык родился 15.11.1074 года в селе Ивановка Полтавской области. Жил в Киеве. Работал в Киево-Святошинском Дорожно-эксплуатационном управлении трактористом.

Призван в ряды Вооруженных Сил Украины в 3 волну мобилизации. Служил сначала в 3-м взводе 2-й роты 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев", затем - старшиной, командиром отделения в 4-й роте.

У погибшего военнослужащего осталось двое детей.

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