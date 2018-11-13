EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  235  0
Материалы по теме:
Все про:похороны (778) Ян Осока (461) 72 отдельная механизированная бригада (53)

 Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Юрия Олийныка похоронят 14 ноября на Полтавщине

14 ноября, в селе Ивановка Кобеляцкого района Полтавской области, в 11.00 начнется церемония прощания с украинским воином Юрием Михайловичем Олийныком (позывной Полтава).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Юрий Михайлович Олийнык (позывной Полтава)1974 года, житель Киева, сапер 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 10 ноября во время рекогносцировка местности и проведения инженерной разведки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, вблизи поселка Луганское Донецкой области в результате срабатывания установленного врагом радиоуправляемого фугаса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сапер 72-й отдельной мехбригады Юрий Олийнык погиб 10 ноября на Донбассе, подорвавшись на мине террористов. ФОТО

Юрий Олийнык родился 15.11.1074 года в селе Ивановка Полтавской области. Жил в Киеве. Работал в Киево-Святошинском Дорожно-эксплуатационном управлении трактористом.

Призван в ряды Вооруженных Сил Украины в 3 волну мобилизации. Служил сначала в 3-м взводе 2-й роты 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев", затем - старшиной, командиром отделения в 4-й роте.

У погибшего военнослужащего осталось двое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комбриг 72-й ОМБр Татусь рассказал подробности гибели воинов Юрия Олийныка и Романа Селихова 10 ноября на Донбассе

Погибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Юрия Олийныка похоронят 14 ноября на Полтавщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096743
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибшего на Донбассе воина 72-й ОМБ Юрия Олийныка похоронят 14 ноября на Полтавщине
 
 
 
 
 
 вверх