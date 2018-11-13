 МИД Канады осудил фейковые выборы на Донбассе и впервые назвал Россию страной-оккупантом

Об этом говорится в заявлении МИД Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Канада присоединяется к европейским союзников и США и безоговорочно отрицает нелегитимные и незаконные выборы, проведенные 11 ноября на оккупированном Россией Востоке Украины", - заявили в канадском МИД.
В ведомстве отметили, что эти "выборы" были "попыткой оправдать правления поставленных Россией марионеток". "При отсутствии признанной правовой базы или авторитетного международного мониторинга международное сообщество не признает эти "выборы", - отмечается в заявлении.
В МИД добавили, что "канадцы продолжают стоять бок о бок с народом Украины".
В заявлении МИД Канады впервые назвал ОРДЛО оккупированными Россией территориями. Ранее во внешнеполитическом ведомстве старались не называть непосредственно страну-оккупанта.
Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.
Странная фраза. Получается если будет "авторитетный международный мониторинг" то можно будет признать выборы в ДНР и ЛНР?
Отдельный п*здец лично для меня на типа выборах - это так называемый розыгрыш билетов в театр, если ты участвуешь в цирке. Может быдло так и не поняло как над ним проржали: мол, радуйся, раб, на тебе бумажку в театр сходишь хоть раз в жизни.
Ну и контольный в голову - розыгрыш борщевого набора на "выборах". Это дно из дна. Но голодным рабам похер, они за 3 кг картошки, три цыбулины, три морковки, три капустины и три буряка [мяса в борщевом наборе не было] продадут маму, не то что страну. Картошка, кстати была наполовину гнилая. Но то таке, главное, шо нахаляву все дали. И это быдло кричит про американские печеньки. Фу, бл*, чья б корова мычала.
Кстати, всего "бюллетеней" было напечатано 1,5 млн на Донецкую область, а "проголосовали" 1,6 млн. Об этом открыто говорит даже местная гэбня и ржет вголосину с этого ,каже шо пушилин почти не спалился.
Морали нет. Фейковая рышпублика провела фейковые выборы и показала русский мир без прикрас. Спасибо рф за мощнейшую дискредитацию дынырийцев за деньги налогоплательщиков рф, так облажаться - это с*ка надо уметь 😂😂😂