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 МИД Канады осудил фейковые выборы на Донбассе и впервые назвал Россию страной-оккупантом

Правительство Канады не признает и осуждает так называемые выборы, состоявшиеся 11 ноября на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада присоединяется к европейским союзников и США и безоговорочно отрицает нелегитимные и незаконные выборы, проведенные 11 ноября на оккупированном Россией Востоке Украины", - заявили в канадском МИД.

В ведомстве отметили, что эти "выборы" были "попыткой оправдать правления поставленных Россией марионеток". "При отсутствии признанной правовой базы или авторитетного международного мониторинга международное сообщество не признает эти "выборы", - отмечается в заявлении.

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В МИД добавили, что "канадцы продолжают стоять бок о бок с народом Украины".

В заявлении МИД Канады впервые назвал ОРДЛО оккупированными Россией территориями. Ранее во внешнеполитическом ведомстве старались не называть непосредственно страну-оккупанта.

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Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.

Источник: https://censor.net.ua/n3096742
 
   
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Глубокая обеспокоенность ? Или очень глубокая ?
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"При отсутствии признанной правовой базы или авторитетного международного мониторинга международное сообщество не признает эти "выборы", - отмечается в заявлении. Источник: https://censor.net.ua/n3096742
Странная фраза. Получается если будет "авторитетный международный мониторинг" то можно будет признать выборы в ДНР и ЛНР?
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авторитетного международного мониторинга - это автомотически говорит о том, что выбирает местное самоуправление, как это делается в других регионах Укратны а не так, как выбирали главареи захваченных територии.
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А у Петра до сих пір "невійна"! МИД Канады осудил фейковые выборы на Донбассе и впервые назвал Россию страной-оккупантом - Цензор.НЕТ 4585
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А в это время половина Украины мёрзнет .Отопительный сезон провален .люди мёрзнут и дохнут .
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русня дохнит а о людях, так не говорят, а ты продолжай, продолжай.
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Я радий за прозріння наших канадських друзів щодо особи окупанта. Тільки яка нам користь від констатації (на п'ятийрік!!!) канадцями очевидного факту окупації московією частини Українських земель? Тепер Трюдо носитиме синьо-жовті шкарпетки? От і виходить, що нам користі ніякої від буцімто прозріння канадського ліберального уряду. Хотілося б прочитати звіт про реальні дії канадського уряду щодо припинення кацапської агресивної поведінки.
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Не знаю чому, але у мене виникла асоціація з фото Елтона Джона і його "друга" Ферніша.
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Может этот больше на Элтона похож?


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Не вставляется фотка Трюдо с Трампом!


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есть страна-оккупант,а есть страна-дилетант МИД Канады осудил фейковые выборы на Донбассе и впервые назвал Россию страной-оккупантом - Цензор.НЕТ 1305
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А есть Страна-Аспирант!
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т.е. страна -младший научный сотрудник МЗС Канади засудило фейкові вибори на Донбасі і вперше назвало Росію країною-окупантом - Цензор.НЕТ 7841
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Картинку массы людей на фейковых выборах делали бюджетники, которых свозили на автобусах после обеда. Суть заключалась в том, чтоб сфоткать под удачным ракурсос тех, кого только привезли на "избирательные участки" и пох*р шо многие не хотели попасть в кадр.

Отдельный п*здец лично для меня на типа выборах - это так называемый розыгрыш билетов в театр, если ты участвуешь в цирке. Может быдло так и не поняло как над ним проржали: мол, радуйся, раб, на тебе бумажку в театр сходишь хоть раз в жизни.

Ну и контольный в голову - розыгрыш борщевого набора на "выборах". Это дно из дна. Но голодным рабам похер, они за 3 кг картошки, три цыбулины, три морковки, три капустины и три буряка [мяса в борщевом наборе не было] продадут маму, не то что страну. Картошка, кстати была наполовину гнилая. Но то таке, главное, шо нахаляву все дали. И это быдло кричит про американские печеньки. Фу, бл*, чья б корова мычала.

Кстати, всего "бюллетеней" было напечатано 1,5 млн на Донецкую область, а "проголосовали" 1,6 млн. Об этом открыто говорит даже местная гэбня и ржет вголосину с этого ,каже шо пушилин почти не спалился.

Морали нет. Фейковая рышпублика провела фейковые выборы и показала русский мир без прикрас. Спасибо рф за мощнейшую дискредитацию дынырийцев за деньги налогоплательщиков рф, так облажаться - это с*ка надо уметь 😂😂😂
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Канады осудил фейковые выборы на Донбассе и впервые назвал Россию страной-оккупантом
 
 
 
 
 
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