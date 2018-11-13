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 Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019

По индексу качества судебных процессов украинские суды оцениваются в 11,5 балла из 18, что соответствует высоким показателям среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Об этом говорится в отчете Всемирного банка Doing Business 2019.

Индекс качества системы судопроизводства определяет время и стоимость решения коммерческого спора в местных судах первой инстанции, а также качество судебных процессов, которое зависит от внедрения в стране передовых методов, способствующих повышению эффективности рассмотрения дел, в частности автоматизация судов и альтернативное разрешение споров. Этот индекс является основным в определении рейтинга в компоненте "Обеспечение исполнения контрактов" отчета Doing Business.

Как говорится в отчете, Украина облегчила выполнение контрактов, введя упрощенный порядок рассмотрения малозначительных исков и досудебного урегулирования споров с участием судьи, действуют во всех хозяйственных судах страны. Это стало возможным благодаря судебной реформе.

Индекс качества судебных процессов Украины в 11,5 баллов немного отстает от Франции (12), Венгрии (12), Греции (12), Латвии (12,5). По этому индексу Украина демонстрирует лучшие показатели, чем Польша (11), Болгария (10,5), Китай (Гон-Конг) (10), Бельгия (8).

В целом по компоненту "Обеспечение исполнения контрактов", включающий Индекс качества системы судопроизводства в 2018 году Украина заняла 57 место, поднявшись на 4,63 пункта по сравнению с прошлым годом

Напомним, в общем рейтинге Doing Business-2019 Украина заняла 71 место среди 190 стран, что на пять позиций выше, чем в прошлом году. По результатам всеукраинского опроса населения, которое в сентябре-октябре 2018 провела программа USAID "Новое правосудия", 70% профессиональных юристов поддерживают результаты судебной реформы в Украине. Доверие населения к судам, согласно опросу, по результатам реформы в 2018 году увеличилась в четыре раза по сравнению с 2015 годом.

Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096739
 
   
 Топ комментарии
 
читал этот бред, но так и не понял, где у нас повысилось качество судов? отдали яныку бабки! насиров на свободе! брилиантовые прокуроры как в сказке живут! гепу осудить пятый год не могут! вот зачем такие доклады подавать?
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насирову еще даже текст обвинения не зачитали.
Тоже судьи виноваты или ебанутое законодательство?
а 44 лярда бабок у овоща суд Зимбабве отсудил, наверное?

зрада, усюди зрада блядь! Дуинг бизнес лохи, индексы у них неправильные, надо зубожилых опрашивать - тогда четкая картина будет ))))))))))))
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Ефремов-Красномордый за всех отсиживает . Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019 - Цензор.НЕТ 4906
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читал этот бред, но так и не понял, где у нас повысилось качество судов? отдали яныку бабки! насиров на свободе! брилиантовые прокуроры как в сказке живут! гепу осудить пятый год не могут! вот зачем такие доклады подавать?
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про штепу забыл, но это уже не важно, все равно всех не перечислишь.
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насирову еще даже текст обвинения не зачитали.
Тоже судьи виноваты или ебанутое законодательство?
а 44 лярда бабок у овоща суд Зимбабве отсудил, наверное?

зрада, усюди зрада блядь! Дуинг бизнес лохи, индексы у них неправильные, надо зубожилых опрашивать - тогда четкая картина будет ))))))))))))
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учитывая что в бюджет они так и не поступили, то походу действительно Зимбабве!
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Гыга, ну я понимаю тебя, ну не начинай, я здесь херню всякую задрачиваю, а ты с умными темами лезешь, с тобой завяжись, так я уже два раза на работу из-за тебя проспал, вот как будет новость о том как именно и когда деньги поступили в бюджет, не со слов, а с подтверждением, что они существуют ("не активы", а бабло), тогда будем дискутировать до утпа Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019 - Цензор.НЕТ 2686 ну осадочек все равно остался 2 лярда наличкой из банка такого человека
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как это проспал? Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019 - Цензор.НЕТ 769ты в каком часом поясе живешь?я позже 23 по киеву на цензор ни ногой
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мне на работу к 7, а встаю где то в 5, вот таки диткы заробиткы
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Ефремов-Красномордый за всех отсиживает . Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019 - Цензор.НЕТ 4906
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навеяло Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019 - Цензор.НЕТ 7698
- всех мы обогнали в производстве стали,
всех мы обогнали в чугуна литье
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Чомусь подумав, що мова йде про суднобудування (судостроение). Про українські суди знайти добрі слова не можливо.
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Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019 - Цензор.НЕТ 9792Бгггг. Отчёт должен быть в красивой папке. : )))
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Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 6 ч.6 часов назад

Вот мне интересно. Гонтарева пошла консультантом в международные банки. А Тимошенко почему в 2010-м и 2014-м никуда не пошла, кроме как ломбарды открыла. Как так? Подскажите, зрадо.бы
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у гонтаревой бабла в разы
да и вообще = лучшая банкирша жить в любимой ею Украине в упор не желает Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019 - Цензор.НЕТ 90
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та не...просто бабюля с ее образованием аферистки нафиг никому ни сдалася Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019 - Цензор.НЕТ 623
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Это тупик и крах.
Чем больше тянешься к справедливости, тем сильнее плодишь беззаконие.
Справедливость у нас у каждого своя.
А закон- ни одного на всех.
Конечно, перед законом все равны, но ведь в любом правиле бывают исключения... Перефразируя Дж. Оруэлла, все звери равны, но свиньи - равнее!

🤑
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посудить их нашим судом типа
сидели бы все
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по всему выходит,что украинский суд самый честный суд в мире,если берет - то по честному
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