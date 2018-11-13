 Украина повысила качество судопроизводства - отчет Doing Business 2019

Об этом говорится в отчете Всемирного банка Doing Business 2019.

Индекс качества системы судопроизводства определяет время и стоимость решения коммерческого спора в местных судах первой инстанции, а также качество судебных процессов, которое зависит от внедрения в стране передовых методов, способствующих повышению эффективности рассмотрения дел, в частности автоматизация судов и альтернативное разрешение споров. Этот индекс является основным в определении рейтинга в компоненте "Обеспечение исполнения контрактов" отчета Doing Business.

Как говорится в отчете, Украина облегчила выполнение контрактов, введя упрощенный порядок рассмотрения малозначительных исков и досудебного урегулирования споров с участием судьи, действуют во всех хозяйственных судах страны. Это стало возможным благодаря судебной реформе.

Индекс качества судебных процессов Украины в 11,5 баллов немного отстает от Франции (12), Венгрии (12), Греции (12), Латвии (12,5). По этому индексу Украина демонстрирует лучшие показатели, чем Польша (11), Болгария (10,5), Китай (Гон-Конг) (10), Бельгия (8).

В целом по компоненту "Обеспечение исполнения контрактов", включающий Индекс качества системы судопроизводства в 2018 году Украина заняла 57 место, поднявшись на 4,63 пункта по сравнению с прошлым годом

Напомним, в общем рейтинге Doing Business-2019 Украина заняла 71 место среди 190 стран, что на пять позиций выше, чем в прошлом году. По результатам всеукраинского опроса населения, которое в сентябре-октябре 2018 провела программа USAID "Новое правосудия", 70% профессиональных юристов поддерживают результаты судебной реформы в Украине. Доверие населения к судам, согласно опросу, по результатам реформы в 2018 году увеличилась в четыре раза по сравнению с 2015 годом.