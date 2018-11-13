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Все про:Европарламент (1328) Меркель (1589) Северный поток (360)

 Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте

Украина должна оставаться транзитной страной для транспортировки российского газа, но Евросоюз должен избавиться от энергетической зависимости от РФ.

Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Европарламенте в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть много инструментов, чтобы затормозить строительство "Северного потока-2", - постпред США при ЕС

"Мы работаем с Россией, как с источником питания. Но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной... Европа должна прорабатывать вопрос, чтобы быть независимой от российского газа, а поэтому нуждается в диверсификации источников", - сказала немецкий лидер.

Меркель отметила, что Германия построила терминал приема сжиженного газа, что позволит получать энергоноситель из других источников.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

Также читайте: 69 членов Европарламента просят Меркель отказаться от "Северного потока-2" и поддержать Украину

В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.

Источник: https://censor.net.ua/n3096737
 
   
 Топ комментарии
 
Видать ей пора на пенсию Она сама себе противоречит.
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- Мне очень жаль, Боб, что твоя гнедая сломала ногу...
- И мне тоже. ну да Боливар нас вывезет.
- Боливар не выдержит двоих!
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Ну и что ? Пожгли покрышки и что тепло появилось ?????
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Такое варварство я прощал когда верил, что майдан изменит жизнь. Но оказалось, что изменения бывают не только в лучшую сторону. А сейчас те кто жгут это козлы....
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я тебя не пойму, тогда жли, ты считал что это плохо, сейчас власть тебе не нравиться, и при этом ты все равно против свержения этой власти? определись, только для себя, не на форуме Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте - Цензор.НЕТ 7654
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Видать ей пора на пенсию Она сама себе противоречит.
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- Мне очень жаль, Боб, что твоя гнедая сломала ногу...
- И мне тоже. ну да Боливар нас вывезет.
- Боливар не выдержит двоих!
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- Хочу, чтобы весь наш род был гетеросексуалами, но при этом желаю двоюродному брату Серёге найти себе страстного гея.
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Хотеть как говориться не вредно. Но факт остается фактом, гибридный пахан со своим безальтернативным Минском просрал и ГТС Украины. Печалька. Майдан рулит.....
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молодец, 11-рублевый, откукарекался на отличненько )))
В одном посте обосрал Пороха, Нафтогаз с ГТС... вот только Майдан зря упомянул - так ты и спалился, срань лапотная )))) нах за поребрик.
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Тебе соевому не понять потому, что как все соевые больше одной извилины не наблюдается.
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да всё в порядке, есть такие всякие не стыковки, есть и не только у Меркель.
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Особенно у гибоидного пахана. Одни сплошные нестыковки....
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в смысле? не понимая о чём даже не знаю, высказать сочуствие или посмеятся.
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Краще посміхайтеся, бо Меркель сама не вірить собі.
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Али, давай чуть по тише, ведь она сказало именно то что тут многие говорит - Европе отказатся от рассеиского газа но продолжать качать газ в Европу через Украину - ведь так обычно тут пишет уважаемые люди, а если посмотреть на это со стороны, то говорят сошла с ума, нестыковочка получается.
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Не дуже зрозумів твою думку, бо розуміти про відсутність співпадіння та говорити про це є шизофренією.
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жаль что не понел, ну хорошь, пусть и так.
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Крім купки балаболів, ніхто в Європі не говорить і тим більше не планують відмовлятись від росгазу.
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В прямом. Что не делает гибридный пахан одни сплошныенестыковки. Набивание карманов не в счет. Так, что можешь посмеяться из за бугра. А нам остается только пожалеть.... И пожелать, чтобы после этой падлы не рухнула страна.
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мил человек, мне вообще порох противен, но в данной ветке ты такую херню несешь, речь идет о Меркель, так что отдохни, мы тебя позовем
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Позови его с собой
Он прийдет сквозь злые ночи
И отправится с тобой
Что бы путь мне не пророчил
Я приду туда, где ты
Нарисуешь в небе солнце
Где разбитые мечты
Обретают снова силу высоты🤭
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А при каких делах Меркель. Поезд ушел. Кацапы строят СП 2. Все транзит рухнул. Красивая фраза Энергитическая безопасность Европы означает только одно. Безопасность выше денег. Украина опасная страна. Поэтому на не надежды нет. Прямой и печальный результат т.н. Минского процесса. Вернее полное отсуствие там результата.
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Если Украина стала для тебя опасной страной, то поищи для себя безопасную, гугл в помощь Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте - Цензор.НЕТ 1075
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Украина безопасная страна??? Даже сраное ОБСЕ не признало за 4 года кацппской агрессии. Посмотри каналы которые работают на ФРГ. Так Украина топ тема.
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я тебя умоляю, не переживай, все наладится, но не сразу и не у всех
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Белка с майдана рулит или как ?
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она обиделась, нужно ласково с ней, ну например вот так - защечечка
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"Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик"?? Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте - Цензор.НЕТ 2442 Не??

🤔😱
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Я вважав, що подібна брехня можлива лише від росії. Меркель змінила мою думку, тепер я розумію її подібність до путіна.
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Вона не бреше -- ...как любая девственница и старая дева... -- они мечтают о Любви...*)
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Яка там любов у Німеччині, де кожен платить у ресторані окремо🤗
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Шо? -- я эти байки про "окремо", токо про колбасу слышал... ...про "Окрему" ... *)
...за меня Фрау и Мёдхены никогда не платили! ... -- но расчитывались щедро... -- другого немецкого опыта не имею.
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да ладно, опыта другого у него нет, знаем мы ваши киношки - короткометражки Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте - Цензор.НЕТ 14
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Коротко -- зато ясно! ...а Опыт -- дело наживное... ...как и бабки... -- но я, токо за свои личные 43 года отвечаю! *)
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а меня жена застукала за просмотром, как начала орать, говорю, угомонись, старая, вдруг переезжать прийдется так я хоть и язык подучу, и понял что сантехником и мойщиком бассейнов не пойду работать, уж больно много требований к соискателю Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте - Цензор.НЕТ 1189
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Молодец. Понимай как хочется. Сидит на двух стульях и наваривает на Войне нехилые бабки.
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Відділіть нарешті ГТС від Нафтогаза та зробіть Меркелиху головою правління нового оператора Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте - Цензор.НЕТ 3081
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Один оркестр : немецкая губная и гармонь русская .
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Я не могу понять..
.
Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
.
УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

.

А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????

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В медицине существование одного сознания в двух непересекающихся мирах называется шизофренией.🤑
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Для политика это естественное состояний. Бывают исключения,но таких ребят мало очень. Зато входят в Зал Славы своей Страны навсегда.
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Да нет там никаких противоречий и шизы. Просто она дипломатично избегает резких крутых виражей.
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Хуйло посадил Европу на газовую иглу...вот и получайте допинг
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Объяснение простое, логичное и любой дружелюбно настроенный психиатр подтвердит вам наличие в специальной литературе описанных случаев. Но на самом деле ситуация комичная, но совсем не смешная.

🤔
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Oh ... oh ... ja .... ja .... das ist fantastisch ... noch einmal .... ohhhhhhh
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так тётя говорит, надо слезать с рассеикой иглы - не так ли она сказала, вот только как соеденить - слесть иглы но качать через Украину, нестыковочка получается.
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она не ту иглу имела ввиду Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте - Цензор.НЕТ 9997 там другие проблемы Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте - Цензор.НЕТ 9997
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Ой не ври , мымра немецкая . Твоя цель прибрать к рукам экономические рычаги управления Европой через распределение росейского газа . И плевать ты хотела на Украину которая останется без транзита после Северного Потока2 . Тем более что шредерам да и тебе отваливаются серьезные деньги . Даже твой верный французский пес Макрон не поможет . Есть и на тебя Ангела Сопрыкина метОды . Построим газовый терминал в Польше будем гнать через нее газ в Европу , комсомолка ты гитлеровская . А уж там и военную базу "Форт Трамп" в Польше и в Украине "Форт Мелания" .
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кацапня,как она вас Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте - Цензор.НЕТ 1156."источники питания"...
когда от коровы забирают навоз на удобрения-это сырьевой придаток.
а вот когда корову на мясо пускают-это уже источник питания.
так шо вам повысили статус...
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Наперекладали грамотії
"Меркель отметила, что Германия построила терминал приема сжиженного газа"
Це гон, лише через 4-5 років буде
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Меркель хватит звиздеть тебе еще отвечать за предательство ЕС
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Доярочка наша, с внутреннего фронта на внешний перехромала... -- щас в Бундесе свара, а она мироточит за бугром.
Я её понимаю! -- взяли Маню на кармане -- фраернулася...
Она себе хотела Выборы устроить, а устроила Выгоны. -- с беспроигрышной ситуацией!
...но она ж не хуйло... ...и немцы не кацапы.
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Тихо, пацаны! Щаз ещьо Шрьодэр к Ангельке присоединицца... Заранее расчувствовалась. Как жеж они об Украине пережывають...(((
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1.Вбросить "правильно переведенную" дезу с сайта ukrinform.ru, которые даже простое слово sourсе (источник, джерело), произнесённое Меркель, перевели как "источник питания". А она сказала просто о том, что Россия для них бензоколонка, но у них есть и другие бензоколонки.

2.Наблюдать, как недалекие храждане плюють на сильнейшую страну Евросоюза. Плюют в интересах олигархов, которые спят и видят трубу и транзит, а не хоть что-то отечественное, которое хотя бы на грамм было похоже на BMW, Maybach, Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen, Opel...
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ой, про Опел ты зря, похожое на это есть.
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Через год мы соединим свою газотранспортную систему с системой Польши. Использовать эту смычку для поставок сжиженного газа с терминалов Балтийского моря хочет и Венгрия. В чём здесь украинская фишка? Пусть небольшая, но часть этого газового пути будет по территории Украины. Это не только некоторый заработок, но и возможность для Украины покупки более дешевого, чем европейского, американского газа. Тем более, что на эту трубу сможет работать не только наш, но и польский терминал сжиженного газа, то есть возникает рыночная конкуренция.
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украине давно пора заняться поставками сжатого воздуха в европу,трубопроводы есть,только надо найти компрессор
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвропа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте
 
 
 
 
 
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