 Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте

Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Европарламенте в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы работаем с Россией, как с источником питания. Но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной... Европа должна прорабатывать вопрос, чтобы быть независимой от российского газа, а поэтому нуждается в диверсификации источников", - сказала немецкий лидер.

Меркель отметила, что Германия построила терминал приема сжиженного газа, что позволит получать энергоноситель из других источников.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.

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В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.