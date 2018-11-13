 Европа должна быть независимой от российского газа, но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной, - Меркель в Европарламенте

Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время дебатов в Европарламенте в Страсбурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы работаем с Россией, как с источником питания. Но я очень хочу, чтобы Украина оставалась транзитной страной... Европа должна прорабатывать вопрос, чтобы быть независимой от российского газа, а поэтому нуждается в диверсификации источников", - сказала немецкий лидер.
Меркель отметила, что Германия построила терминал приема сжиженного газа, что позволит получать энергоноситель из других источников.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Согласно замыслу, газопровод "Северный поток-2" должен удвоить объемы газа, транспортируемого из России в Германию в обход Украины и Польши. Планируется, что газопровод должен начать поставки газа по дну Балтийского моря с 1 января 2020 года.
В проекте принимают также участие компании из Германии, Австрии, Великобритании и Франции. Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа. Польская власть хочет, чтобы Европейская комиссия подчинила эту инвестицию законодательству Европейского Союза. В результате чего "Северный поток-2" может стать убыточным для Газпрома.
Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.
- И мне тоже. ну да Боливар нас вывезет.
- Боливар не выдержит двоих!
В одном посте обосрал Пороха, Нафтогаз с ГТС... вот только Майдан зря упомянул - так ты и спалился, срань лапотная )))) нах за поребрик.
Он прийдет сквозь злые ночи
И отправится с тобой
Что бы путь мне не пророчил
Я приду туда, где ты
Нарисуешь в небе солнце
Где разбитые мечты
Обретают снова силу высоты🤭
🤔😱
...за меня Фрау и Мёдхены никогда не платили! ... -- но расчитывались щедро... -- другого немецкого опыта не имею.
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
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🤔
когда от коровы забирают навоз на удобрения-это сырьевой придаток.
а вот когда корову на мясо пускают-это уже источник питания.
так шо вам повысили статус...
"Меркель отметила, что Германия построила терминал приема сжиженного газа"
Це гон, лише через 4-5 років буде
Я её понимаю! -- взяли Маню на кармане -- фраернулася...
Она себе хотела Выборы устроить, а устроила Выгоны. -- с беспроигрышной ситуацией!
...но она ж не хуйло... ...и немцы не кацапы.
2.Наблюдать, как недалекие храждане плюють на сильнейшую страну Евросоюза. Плюют в интересах олигархов, которые спят и видят трубу и транзит, а не хоть что-то отечественное, которое хотя бы на грамм было похоже на BMW, Maybach, Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen, Opel...