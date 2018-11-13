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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Джемилев (765) награда (1100) поздравление (689) Порошенко (15741)

 Порошенко наградил Джемилева орденом Свободы. ФОТО

Президент Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю 75-летия лидера крымскотатарского народа, Уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко наградил Джемилева орденом Свободы 01

Глава государства вручил Мустафе Джемилеву "Орден Свободы" в знак признания его роли в возвращении Крыма и освобождения политических заключенных Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Крепкого здоровья, воодушевления и долголетия", - Порошенко поздравил Джемилева с 75-летием

Порошенко наградил Джемилева орденом Свободы 02

"Мустафа Джемилев - настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим ", - отметил Порошенко.

Также читайте: Эрдоган передал список крымских политзаключенных через близкого Путину человека, - Джемилев

Источник: https://censor.net.ua/n3096733
 
   
 Топ комментарии
 
Если б не наградил то козломордые меньше б скулили.
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Та пора... Ты прав. Тока не получается. Вот свалю, к неграм, можэ и получится. Странно, но там я меньше нервничаю... Честное Слово.
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нет уж, лучше дома, рассвет вовремя и закат, ночью не 30 и спать ненужно под вентилятором от комаров. Везде всё ползает, друг друга жрёт, брррр
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А там- рассвет вовремя, по Гринвичу, секунда- в секунду. И закат. Шо ночью, шо днем- в каюте +24-26. А вентилятор- я не помню, шо это такое, чес слово. А вот у меня дома- пока ничего не ползает, бо я открыл доступ Добрым Котам, в подвал. Они туда просто хлынули, бедняги, ьо какая-то тварь, при мариупольской власти, все(!!!) вентиляционные окошки- закрыла решетками! Ничего... эта тварь- точно обречена. Я- никто. Вот Коты- кое что умеют. В Древнем Египте- это знали. И я- знаю.
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это хорошо если 24-26, это рай, а если в 6 вечера 39, а в полночь 29, это торба, а на улице везде ползают гекконы

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Это- похоже на Мавританию. Бывал. Порт Нуакчотт. Немаленький. Но! На него наступает Пустыня. Реально! Непрерывно работают машины, собирают песок, народ работает... Аллах Акбар- пищат... Тока Аллах- не очень-то помогает. Каждое утро- горы песка, в городе. И они снова пытаются их отвезти в Атлантический океан... Клянусь: всё верно, от слова- до слова. Выглядит-устрашающе. Но... Аллах Акбар. И - Арбайтен-Арбайтен, мой милый Августин... И- нихера не спасет...
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когда ветра с Сахары идут, там всем достаётся, даже за 1000 км приносит
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Врать не стану, не помню направления ветров, в течение 2-х недель стоянки. А вот горы песка, возникающие ежеутренне, убранные вчера- помню! Этой жуткой борьбы, против Пустыни- не забыть. И, понятно- мне легко болтать... Об ихнем Аллах Акбаре... Однако- они пока стоят. Практически- насмерть. Им- просто некуда идти... Мое мнение- они обречены.
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Андрей , там по протоколу так положено и запланировано , как при бандюковиче , - ничего не поменялось . Обвешивают себя орденами от шеи до пупа и за каждый получают надбавку к пенсии ... . - ((
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Чемодан вокзал и здравствуй Африка , теперь так называется мордор 😂, там действительно горячо , как в Африке !
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Провокатор, звиздуй нахер, не мешай с нормальными людьми говорить.
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Порошенко - це головна кора мозку України (не плутати з корою головного мозку). Завдяки йому відбуваються всі життєві процеси в його країні, в якій проживає його народ.
Можна було, звичайно, написати, що Мустафа Джемілєв, нагороджений за заслуги в справі і в зв' язку з ювілеєм, і, що в церемонії нагородження взяв участь, який вручив йому орден ...
Але це зовсім не той ефект.
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Не! Всё ещё хуже! Ему, вручили Орден вот за это, мля: "Мустафе Джемилеву "Орден Свободы" в знак признания его роли в возвращении Крыма"(с) Источник: https://censor.net.ua/n3096733
Ну шо? Нравится? Так я тоже тогда герой. И Крым я вернул. А шо, не так? Ну.... верно не так. А этот пигмей-кавалер ордена, шо? Вернул? А вот и хрена!
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Повернення Криму ще не відбулося, а внесок зроблений. Людина героїчно над цим працює.
Що не так?
Наприклад, Друга Світова війна ще тривала, і до закінчення (а для однієї сторони - і перемоги) ще залишалось і залишалось часу. Довгі роки. І теж відбувалися нагородження.
На мою думку, все логічно.
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Я повторяю: "в знак признания его роли в возвращении Крыма"(с). Так??? Пусть этот пигмей работает хоть 25 часов, в сутки. Если получится. На самом деле- он Никто. Причина: он не вернул Крым. И- не вернет. И Вы- это прекрасно понимаете. Или- не понимаете?
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Особисто він - ні. Не поверне.
На особистості з образами переходити не варто.
Нехай собі працюють і нехай собі носять свої нагороди.
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Хіба що треба було би якось інакше сказати. Десь так: "в знак його ролі в майбутньому визволенні Криму".
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Учасники тієї війни замість бойових , заслужених нагород отримували ювілейні медалі . Справжні бойові нагороди зберігались в Подольську : - доти , доки законні отримувачі не вимруть .
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Награждения к юбилеям начались с Брежнева, который все 4 раза становился героем Савецкого Саюза аккурат к своим аменинам. Кудрявый тип, который обклеил весь Киев плакатами "Геть от Москви!" есть худшей реинкарнацией дарагого Леонида Ильича
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Даже предвыборный лозунг скоммуниздили! Лозунг - Прочь от Москвы! - придумал большевик и чекист
Полезно вспомнить, кем был и как кончил Мыкола Хвылевой

Лозунг "Геть від Москви" Мыкола Хвылевой сформулировал в романтические (для таких революционеров, как он) 20-е. Всем сердцем тогда поддерживал политику украинизации, которая проводилась наркомом Скрипником.
Несколько интересных фактов из жизни Хвылевого:
1. Настоящее имя - Николай Фитилёв. Отец - русский дворянин.
2. Большевик, участвовал в восстании против Скоропадского, руководил отрядом вольных казаков, перебежавших от Петлюры к Красной Армии.
3. Возглавлял ЧК Богодуховского района. Позднее написал новеллу "Я (Романтика)", главный герой которой, руководитель местного ЧК, приговаривает свою мать к расстрелу во имя идеалов революции.
4. Написал труд об ориентации на психологическую Европу: "Европа грандиозной цивилизации, Европа - Гёте, Дарвина, Байрона, Ньютона, Маркса и т. д. Это та Европа, без которой не обойдутся первые фаланги азиатского ренессанса".
5. В конце 20-х публично осудил свои взгляды под давлением партийной верхушки и других литераторов.
6. Застрелился. Как и Николай Скрипник.

Андрей Блинов
😁
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Щось я не зовсім розумію. Джемільов мусульманин? Як це виглядає в тому сенсі що мусульманину вішають на шию орден у вигляді хреста.
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крест является крестом, когда его освятили, а так кусок железа!!!
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ну не знаю, не знаю, что то нет доверия к награждённому.
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Ещё надо придумать орден за разведение тотальной коррупции в Украине
и вручить Пеце, когда тот будет уходить с госслужбы на "заслуженный отдых"...
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"реформатор" порошенко(с маленькой буквы) продолжает "лучшие" традиции совка - вешать медали и звания к "юбилеям"!!!! P.S. против Джемилева ничего не имею!
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Обычные процесс перед окончанием жизненного цикла! У человека всё есть, что ему подарить?
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у кого что болит, тот о том и говорит(с)
одинокая что ле?))
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Если б не наградил то козломордые меньше б скулили.
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Вітаю, пане Мустафа! Я пам'ятаю Ваше ім'я ще з дитинства. Голос Америки слухала). Думала, що Вам не менше, ніж 90. А Ви ще досить молодий. Живіть довго! Щастя Вам і Вашому народу!
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++++++ з величезною повагою ставлюся до Мустафи і нагорода знайшла свого Патріота !
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Мустафа Джемилев даже в советское время не боялся КГБ и открыто насмехался над ними.
А когда по доносу его исключали из института он поздравил ректора с выдающейся победой над собой, маленким, но мужественным человеком, который смеялся трусливым партийным функционерам прямо в глаза.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко наградил Джемилева орденом Свободы. ФОТО
 
 
 
 
 
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