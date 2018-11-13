 Порошенко наградил Джемилева орденом Свободы. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства вручил Мустафе Джемилеву "Орден Свободы" в знак признания его роли в возвращении Крыма и освобождения политических заключенных Кремля.
"Мустафа Джемилев - настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим ", - отметил Порошенко.
Можна було, звичайно, написати, що Мустафа Джемілєв, нагороджений за заслуги в справі і в зв' язку з ювілеєм, і, що в церемонії нагородження взяв участь, який вручив йому орден ...
Але це зовсім не той ефект.
Ну шо? Нравится? Так я тоже тогда герой. И Крым я вернул. А шо, не так? Ну.... верно не так. А этот пигмей-кавалер ордена, шо? Вернул? А вот и хрена!
Що не так?
Наприклад, Друга Світова війна ще тривала, і до закінчення (а для однієї сторони - і перемоги) ще залишалось і залишалось часу. Довгі роки. І теж відбувалися нагородження.
На мою думку, все логічно.
На особистості з образами переходити не варто.
Нехай собі працюють і нехай собі носять свої нагороди.
не переживай, они кошерные)
Полезно вспомнить, кем был и как кончил Мыкола Хвылевой
Лозунг "Геть від Москви" Мыкола Хвылевой сформулировал в романтические (для таких революционеров, как он) 20-е. Всем сердцем тогда поддерживал политику украинизации, которая проводилась наркомом Скрипником.
Несколько интересных фактов из жизни Хвылевого:
1. Настоящее имя - Николай Фитилёв. Отец - русский дворянин.
2. Большевик, участвовал в восстании против Скоропадского, руководил отрядом вольных казаков, перебежавших от Петлюры к Красной Армии.
3. Возглавлял ЧК Богодуховского района. Позднее написал новеллу "Я (Романтика)", главный герой которой, руководитель местного ЧК, приговаривает свою мать к расстрелу во имя идеалов революции.
4. Написал труд об ориентации на психологическую Европу: "Европа грандиозной цивилизации, Европа - Гёте, Дарвина, Байрона, Ньютона, Маркса и т. д. Это та Европа, без которой не обойдутся первые фаланги азиатского ренессанса".
5. В конце 20-х публично осудил свои взгляды под давлением партийной верхушки и других литераторов.
6. Застрелился. Как и Николай Скрипник.
Андрей Блинов
😁
и вручить Пеце, когда тот будет уходить с госслужбы на "заслуженный отдых"...
одинокая что ле?))
подарок то царский))
А когда по доносу его исключали из института он поздравил ректора с выдающейся победой над собой, маленким, но мужественным человеком, который смеялся трусливым партийным функционерам прямо в глаза.