 Порошенко наградил Джемилева орденом Свободы. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства вручил Мустафе Джемилеву "Орден Свободы" в знак признания его роли в возвращении Крыма и освобождения политических заключенных Кремля.

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"Мустафа Джемилев - настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценим ", - отметил Порошенко.

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