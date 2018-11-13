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 Враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ с начала суток, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

Российские оккупационные войска до 18:00 13 ноября четыре раза нарушили режим прекращения огня. При этом, враг дважды применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка. Из минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымского, а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку от Красногоровки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

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Там констатируют, что обороняющиеся подразделения в ходе выполнения задач применяют для стабилизации ситуации дежурные огневые средства, "однако, готовы и к более активным мерам".

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", - информируют в пресс-центре.

Враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ с начала суток, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС 01

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Напомним, за прошедшие сутки, 12 ноября, враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил легкое ранение, уничтожен один оккупант.

Источник: https://censor.net.ua/n3096729
 
   
 Топ комментарии
 
Вон Израиль - за обстрелы провел 160 авио ударов по хамас ...а Мы?!
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спасибо что живые
тихої ночки, синочки
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Вот и я об этом говорю... они обстреливают , выборы суки проводят , а мы только фиксируем их нарушения и подсчитываем потери бойцов та придерживаемся минского сговора..тфубля
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Ну вот и статисты с пресс центра подтянулись... Враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ с начала суток, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 3456
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Вон Израиль - за обстрелы провел 160 авио ударов по хамас ...а Мы?!
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У нас только на словах, а Изараиль просто делает свое дело и уничтожает врага!

Странно что цензор об этом молчит - по Изралю выпущено около 300 ракет из Сектора Газа (самай крупная массированая ракетная атака была, есть раненые и убитые гражданские), большинство самых "опасных" ракет сбито "железным куполом". Думаю, что надо ожидать от Изараиля в ближайшие дни "радикальных" ответных мер, а не только точечных ударов по развед.штабу Хамас.
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Вот и я об этом говорю... они обстреливают , выборы суки проводят , а мы только фиксируем их нарушения и подсчитываем потери бойцов та придерживаемся минского сговора..тфубля
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ну и че ты хотел этим сказать упырь диванный?

у меня борода еще с 2014-го.....да я там был...воевал чтобы ты мог спокойно по клаве стучать- дятел клавиатуры ты ипаный!!
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Нефть закрылась падением 11-ю торговую сессию подряд, самая длинная полоса падения в истории. Минус 25% с начала октября, потеряв все, что было приобретено с начала года. Спокойной ночи!

Враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ с начала суток, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 2986
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Діаграма падіння ціни на нафту теж "мочіт" касабів "нєхіло"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 4 раза обстрелял позиции ВСУ с начала суток, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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