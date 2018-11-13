 Враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ с начала суток, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

"Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка. Из минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымского, а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку от Красногоровки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотники ОБСЕ дважды были обстреляны на Донбассе из стрелкового оружия

Там констатируют, что обороняющиеся подразделения в ходе выполнения задач применяют для стабилизации ситуации дежурные огневые средства, "однако, готовы и к более активным мерам".

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", - информируют в пресс-центре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Погибшего 9 ноября воина 10-й ОГШБ Ивана Воробья проводили в последний путь на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Напомним, за прошедшие сутки, 12 ноября, враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил легкое ранение, уничтожен один оккупант.