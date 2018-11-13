 Враг 4 раза обстрелял позиции ВСУ с начала суток, ни один украинский воин не пострадал, - пресс-центр ООС

"Противник вел прицельный огонь из вооружения БМП-1 по позициям Объединенных сил вблизи Чермалыка. Из минометов калибра 82 мм оккупанты дважды обстреляли наши опорные пункты в районе Крымского, а из гранатометов враг провоцировал украинских военных неподалеку от Красногоровки", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра Операции Объединенных сил (ООС).
Там констатируют, что обороняющиеся подразделения в ходе выполнения задач применяют для стабилизации ситуации дежурные огневые средства, "однако, готовы и к более активным мерам".
"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил. В результате боевых действий, ни один украинский военный не пострадал", - информируют в пресс-центре.
Напомним, за прошедшие сутки, 12 ноября, враг 9 раз обстрелял позиции ВСУ, один украинский воин получил легкое ранение, уничтожен один оккупант.
Странно что цензор об этом молчит - по Изралю выпущено около 300 ракет из Сектора Газа (самай крупная массированая ракетная атака была, есть раненые и убитые гражданские), большинство самых "опасных" ракет сбито "железным куполом". Думаю, что надо ожидать от Изараиля в ближайшие дни "радикальных" ответных мер, а не только точечных ударов по развед.штабу Хамас.
у меня борода еще с 2014-го.....да я там был...воевал чтобы ты мог спокойно по клаве стучать- дятел клавиатуры ты ипаный!!
тихої ночки, синочки