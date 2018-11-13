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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Срыв встречи с архиереями УПЦ МП это московский сценарий, - Цеголко

В пресс-службе Администрации Президента Украины отреагировали на отказ иерархов УПЦ МП прибыть на встречу с Петром Порошенко в "Украинский дом".

Как передает Цензор.НЕТ, текст, опубликовал в Фейсбуке пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

В тексте отмечается: "Последовательно отстаивая единство Украины, стремясь к единству Украинской Церкви, еще несколько недель назад Президент Украины инициировал встречу со всеми архиереями УПЦ (МП), пригласив их в "Украинский дом".

Но тот, кто не хочет результата, ищет причины для отказа. Так и большая часть архиереев УПЦ (МП) начала искать объяснения, чтобы не прийти на встречу: мол, место не подходит.

И ни язык ультимативных требований, ни проведение заседания Синода по сценарию, вероятно, присланному из Москвы, неспособны сорвать процесс создания Украинской Поместной Православной Церкви. Этот процесс поддерживает абсолютное большинство граждан нашего государства. Поэтому идти против воли собственного народа - это очевидно путь в никуда.

Президент пригласил владык УПЦ (МП) к диалогу, чтобы они из первых уст услышали информацию о его переговоры с Вселенским Патриархом, о соглашении между Украиной и Константинопольским Патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного Собора.

Президент Украины готов к диалогу. Двери "Украинского дома" остаются открытыми".

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как Собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3096727
 
   
 Топ комментарии
 
Всем понятно почему Кирилл Гундяев запретил УПЦ МП встречу в Украинском доме???? Он засцал, что Порошенко один-на один убедит епископов всех или больщую часть!!!
Надо искать другую площадку и другой формат разговора без представителей Кириила!!!
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Краще б для них були відчинені двері в Лук"янівському СІЗО.А потім зачинені...
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охренели попики в корень наверное пора напомнить им что лавра принадлежит государству да и посмотреть сколько из них русские граждане да и выпереть их их страны
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Та ні мошанін, це гундяєвці просто виконують команду свого хазяїна ФСБ.
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ай-яй-яй!! как же они могут? ведь порошенко - диакон МП !!
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Всем понятно почему Кирилл Гундяев запретил УПЦ МП встречу в Украинском доме???? Он засцал, что Порошенко один-на один убедит епископов всех или больщую часть!!!
Надо искать другую площадку и другой формат разговора без представителей Кириила!!!
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и закрытые двери на это же и указывали Зрив зустрічі з архієреями УПЦ МП це московський сценарій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1183
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Нас столько раз предавали,что потеряли счёт
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Краще б для них були відчинені двері в Лук"янівському СІЗО.А потім зачинені...
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так же как они поступали с нашими священниками во времена комунорепрессий
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охренели попики в корень наверное пора напомнить им что лавра принадлежит государству да и посмотреть сколько из них русские граждане да и выпереть их их страны
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вірніше мають громадянство росіїї...
не плутайте з українськими росіянами...
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Московітські шайтаністи-розкольники мають безслідно зникнути з України та її церковних святинь. Зрив зустрічі з архієреями УПЦ МП це московський сценарій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 9745
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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Яка така УПЦ(МП)? Не знаю такої. Вселенський Патріарх чітко визначив, що всі церковні ієрархи в Україні є під прямою юрисдикцією Фанару. Що це за люди влаштували збіговисько у Лаврі?
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Вот умеет же петя перегадить даже Томос. К чему эти встречи? Сделал свое дело - отойди в сторону! Четыре года никто этим не занимался, а перед выборами такая активность. После награждения Филаретом коболева вообще трудно всерьез все это воспринимать. Хотя врядли кто-либо может сейчас оценить насколько важен для Украины Томос - слишком много шума, пиара, скандалов и интриг. А такие вещи должны делаться в тишине. Богу Богово.
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танька ольгинская, Бог - це любов, а вами керує ненависть, отже, не вам говорити про Бога.
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Это тебе любовь к Богу советует незнакомых людей зачислять в ольгинцы?
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А ще деякі ображаються, коли їх називають "ольгинскими"...😁😁😁
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На дураков Бог и Украина не обижается, даже если они прикрываются подобными никами.
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Татьяна,ему нужен контроль над всей церковью,для этого он ставит своего поводыря и кормчего.и тут получается облом в образе РПЦ.разве он не понимал,что РПЦ не пойдёт на объединение всех церквей в одну поместную церковь
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даже опровергать такие твои идиотские слова не стоит...
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Не идиотские, а запрещённые порохатой цензурой
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Среди этих 90 иерархов Московского патриархата в Украине около 20 особей - это голубые содомиты, насилующие семинаристов, а еще минимум 20 - это мошенники и аферисты . Завели бы 40 уголовных дел на эту российскую шваль, может и остальные 50 одумались бы
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Порошенко зробив правильно, що запросив їх до діалогу. Зрозуміло, з іншого боку, що ніякого діалогу з московськими попами не може бути в принципі. Будь-які компроміси з боку московських попів щодо томосу для України опосередковано означають ще і підтримку Порошенка на наступних президентських виборах. Ні томос, ні перемога Порошенка на виборах Путіна категорично не влаштовують. Тому наш караван іде, незважаючи на гавкіт московських собак. А московських попів потрібно вижити з України всіма законними методами. В першу чергу, взяти під державний контроль фінансову сторону їх існування і припинити зарубіжне фінансування московської церкви в Україні. Як це свого часу зробили в Росії для недержавних організацій-нерезидентів.
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Цеголко можно было и не комментировать это знают даже в психбольницах Зрив зустрічі з архієреями УПЦ МП це московський сценарій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3055
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А як інакше могли себе ще повести свідки сатанинської секти гуньдяєва, якщо вони є представниками ворожої Україні держави Московія?
Маю надію, що це лише пришвидшить телепортацію всієї цієї кацапської нечисті на такі рідні їм мокшанські болота...😕😕😕
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давай не будем ждать когда человечество освоит телепортацию это очень долго лучше проще и быстрей рейс Киев - Минск Час нам подождать и сдыхались Зрив зустрічі з архієреями УПЦ МП це московський сценарій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 3032
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Брехня. Любой зрадофил скажет, что Порох - друг Путина, поэтому не мог московский париархат отказать другу Путина во встрече.
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Я не понимаю, почему так долго возятся с этими хуйловскими попами?
Объявить всех персонами нон грата и дать 24 часа на выезд... и все дела.
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И гражданская война нам обеспечена в Украине...вы этого хотите?
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Щось кацапським душком понесло від цих слів... Ви часом не будете з ентіх?😷😷😷
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Краще б ви тоді свою логіку ніколи не виключали б... А то від вас чомусь більше чути лише одну риторику..😕😕😕
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Ну это не тебе решать,ты б свою логику включал и перерабатывал информацию почаще
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Та яка війна? Хто піде воювати за попів, йо...нуті бабушки? Ще в 2014 було багато розмов( той-же гіркін писав), що попи на дамбасє допомагали сєпарам, переховуючи зброю, людей. Якби у нас була ВЛАДА, а не бариги, то визнавай цю організацію терористичною і ...........всих попів за хутір Михайлівський. Але Ліпєцк все-таки ближче до мальдівського тіла, ніж Україна.
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Яка уже была на майдане,где погибли люди и никто не понес наказание
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с кем с жирными боровами которые сказать слово прилагают титанические усилия Электрошокер и на мясокомбинат Скажите титушки а для этого есть правоохранительные органы Не усложняйте любой вопрос а тем более такой простой можно спокойно подвести под 10-15 законов Зрив зустрічі з архієреями УПЦ МП це московський сценарій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5953
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Цитата из книги для московского патриархата кремлевского паханата - " Богатые священники предали Христа, богатые священники распяли Христа, богатые священники приведут народ в ад."
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да все очень просто они с "свежие рейтинги Йули" уверовали!!! Блаженние блдььь Зрив зустрічі з архієреями УПЦ МП це московський сценарій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6314 Зрив зустрічі з архієреями УПЦ МП це московський сценарій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6314 Зрив зустрічі з архієреями УПЦ МП це московський сценарій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6314
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Ответ тебе: при простой арифметике по принципу "выберу того кто меньше совершил подлости преступлений, даю тебе порохобот козлов ссылку про петруччио:

https://www.economics-prorok.com/2018/10/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-31-10-18.html

Здесь из 68... А теперь жду от тебя такой же перечень "подвигов" Юли, это ж нормально?
Сравним и определимся за кого лучше голосовать..но!
Я абсолютно уверен что ты сейчас затянешь язык в попку и...сдрыснешь...
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Просто фсбшниками в рясах має займатись СБУ, а не Варфоломій.
От коли до вас це дійде, тоді й справа піде набагато швидше.
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Вони зрозуміли що програли, тому РПЦМП хоче перетворити захоплені лаври та храми на гундяєвські блокпости "русского мира" в Україні.
Зрив зустрічі з архієреями УПЦ МП це московський сценарій, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5936
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отключить свет и воду, а если не поймут - вытравить дихлофосом. Сектантам не место в музее
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До речі вони ще й пільгами користуються та сплачують за газ та електроенергію тільки 50%! РПЦМП отримує пільги з рахунок держбюджету який наповнюють з податків українців, ось так.
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Это хороший ход Украины. Ведь наше дело предложить. А дальше мы не виноваты.
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надо было сделать так чтобы их туда рабинович пригласил)
точно бы все пришли))
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Гундяй очканул что епископы разбегутся из его секты и приказал Анунахрию замуроваться изнутри))
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Могли просто проігнорувати, але ж вони перелякалися и скликали свій синод так само, як і перелякане Хуйло раніше скликало свій радбез.
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Ця історія з попами РПЦ (УПЦ МП) потребує серйозного осмислення і оцінки на міжнародному рівні, зокрема на рівні Ватикану. Якщо заперечувати право Константинопольскої кафедри на першість у православній церкві, то згідно з такою логікою можна заперечити першість Ватикану в католицькому світі. Де ці скрижалі, на яких записано, що канонічно, а що не канонічно? Ця проблема виходить за межі церковної сфери. Це, по моєму, те, що Європа пережила ще в XVI ст. - маю на увазі лютеранство, англіканську церкву. Можливо, у щось подібне перетвориться РПЦ - наприклад, путіянство, мокшанська церква...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСрыв встречи с архиереями УПЦ МП это московский сценарий, - Цеголко
 
 
 
 
 
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