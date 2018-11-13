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 Труп мужчины с травмами от взрыва обнаружен в автомобиле на Оболони в Киеве, - Нацполиция

В Киеве на улице Богатырской в салоне автомобиля прохожий обнаружил труп мужчины

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Правоохранители обнаружили у залива автомобиль, в котором находился мертвый человек с характерными от взрыва травмами. Специалисты взрывотехнической службы тщательно осматривают место происшествия и территорию вокруг. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления устройства, которое взорвалось. Сейчас мы проводим мероприятия для установления личности погибшего", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Событие зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Источник: https://censor.net.ua/n3096724
 
 
 Топ комментарии
 
Да. "Сперва входит в дом граната, а потом ты." Это основы....
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Да-да... Особенно она позволяет это сделать с жизнью не своей. Со своей- иные заморочки, например- чувство жалости. А вот с чужой- тут заморочек не возникает, верно?
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А я то думал, чего там столько машин и полиции стояло в 17:05.
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РГДшка позволяет свести счеты с жизнью просто и практически безболезненно. Что и имеем....
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Да-да... Особенно она позволяет это сделать с жизнью не своей. Со своей- иные заморочки, например- чувство жалости. А вот с чужой- тут заморочек не возникает, верно?
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Да. "Сперва входит в дом граната, а потом ты." Это основы....
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Може, грався? Чеку витягнув, спусковий важель відпустив - і догрався.
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Вряд ли. Тут машина фактически цела. Значит сознательно поза эмбриона плюс прижал к груди гранату.
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Что за люди пошли уже в машины заглядывают. Я не имею привычки заглядывать в чужие машины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТруп мужчины с травмами от взрыва обнаружен в автомобиле на Оболони в Киеве, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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