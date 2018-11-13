 Труп мужчины с травмами от взрыва обнаружен в автомобиле на Оболони в Киеве, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Правоохранители обнаружили у залива автомобиль, в котором находился мертвый человек с характерными от взрыва травмами. Специалисты взрывотехнической службы тщательно осматривают место происшествия и территорию вокруг. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления устройства, которое взорвалось. Сейчас мы проводим мероприятия для установления личности погибшего", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Злоумышленник напал на 13-летнюю девочку в подъезде в Деснянском районе Киева, - полиция. ФОТО

Событие зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.