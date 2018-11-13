 Нацгвардейцев обеспечат повышенной зарплатой и жильем, - замкомандующего по тылу-начальник логистики НГУ генерал-майор Кулик

Об этом в интервью "Украинским Новостям" рассказал заместитель командующего по тылу-начальник логистики НГУ генерал-майор Олег Кулик.

"С 1 января 2019 г. денежное обеспечение возрастет на 30%. Объективно: цены на товары и услуги выросли, поэтому мы должны обеспечить военнослужащим достойную оплату службы. Тем более, что очень часто служба связана с риском для жизни", - отметил генерал-майор Кулик.

По его словам, одним из ключевых мотивационных факторов для решения заключить контракт на службу в НГУ есть возможность получить жилье.

"Наибольшего прогресса мы достигли в вопросе обеспечения военнослужащих жильем. Для сравнения: в 2015 г. нацгвардейцы получили 190 квартир, в 2016-м - 215, в 2017-м - 271. А на 2018 год планируется передать военнослужащим и членам их семей до 400 квартир. Это и служебное жилье (общежития), и квартиры", - рассказал заместитель командующего НГУ.

Он добавил, что на квартирном учете сейчас находится около 5400 военнослужащих НГУ. До конца года очередь сократится: в Вышгороде Киевской области будут сданы в эксплуатацию два 40-квартирных дома, а в Запорожье и Николаеве - общежития на более чем сотню койко/мест. Всего на обеспечение военнослужащих НГУ жильем государство ежегодно выделяет более 200 млн грн. Еще 40 млн грн в этом году направлены на денежную компенсацию за неполученное жилье, которую получили 89 военнослужащих. Финансирование компенсаций в 2019 году составит 89 млн грн.

"Очевидно, что с увеличением финансирования количество тех, кто получил компенсацию, возрастет как минимум вдвое. Поэтому в следующем году полтысячи нацгвардейцев будут гарантированно обеспечены жильем и компенсацией", - резюмировал генерал-майор Кулик.

Как сообщалось, в Хмельницком 90 семей участников антитеррористической операции и ветераны Национальной гвардии Украины получили квартиры в многоэтажке, построенной по государственной программе обеспечения жильем военнослужащих.