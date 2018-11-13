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 Трубу с горячей водой прорвало в центре Киева: движение транспорта перекрыто. ФОТО

В центре Киева на улице Шота Руставели во вторник вечером произошел прорыв трубы с горячей водой

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что прилегающие улицы затянуло паром.

По информации в соцсетях, из-за прорыва трубы вода снесла автомобиль, он провалился в образовавшуюся яму.

Движение транспорта перекрыто.

Трубу с горячей водой прорвало в центре Киева: движение транспорта перекрыто 01

Фото - "Киев Оперативный"

Источник: https://censor.net.ua/n3096718
 
 
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Где тонко там и рвется.
Пока Виталя ставил фильтр на ТЭЦ прорвало трубу.
Когда будете менять трубы переделайте дороги что бы не делать одну работу два раза.
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Эх, нам бы такие проблемы с горячей водой!
В Каменском (Днепропетровская область) из горячего только еда!)))
Отопление до сих пор отсутствует((((
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Могу посоветовать на будущее сделать электроподогрев пола, очень классная штука. В наше время альтернатива просто необходимая вещь. Сам когда-то спасался электрообогревателем, когда был прорыв, а на улице большой минус.
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Видно, в Киеве вот только таким образом подают горячую воду...
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всё посыпалось..а ещё и морозов толком не было
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Тот самый случай, когда удивляют не регулярные проблемы с горячей водой в столице, а удивление столичных жителей, которые регулярно избирают мэрами олигофренов и дебилов - мистиков-космонавтов, спортсменов с отбитыми полушариями и т.п.

Ребята, вам не кажется, что все у вас идет именно так, как и должно идти? Так, как вы сами этого захотели ))

A propos, вы уже решили за какого деятеля искусств или спорта будете голосовать в следующий раз?
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Пидалик - ну придумай быстрее нормальную отмазку для зрадофилов...только не тупую Трубу с горячей водой прорвало в центре Киева: движение транспорта перекрыто - Цензор.НЕТ 5854
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрубу с горячей водой прорвало в центре Киева: движение транспорта перекрыто. ФОТО
 
 
 
 
 
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