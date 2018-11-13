 Трубу с горячей водой прорвало в центре Киева: движение транспорта перекрыто. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что прилегающие улицы затянуло паром.
По информации в соцсетях, из-за прорыва трубы вода снесла автомобиль, он провалился в образовавшуюся яму.
Движение транспорта перекрыто.
Фото - "Киев Оперативный"
Пока Виталя ставил фильтр на ТЭЦ прорвало трубу.
Когда будете менять трубы переделайте дороги что бы не делать одну работу два раза.
В Каменском (Днепропетровская область) из горячего только еда!)))
Отопление до сих пор отсутствует((((
Ребята, вам не кажется, что все у вас идет именно так, как и должно идти? Так, как вы сами этого захотели ))
A propos, вы уже решили за какого деятеля искусств или спорта будете голосовать в следующий раз?