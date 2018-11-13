 Трубу с горячей водой прорвало в центре Киева: движение транспорта перекрыто. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что прилегающие улицы затянуло паром.

По информации в соцсетях, из-за прорыва трубы вода снесла автомобиль, он провалился в образовавшуюся яму.

Движение транспорта перекрыто.

Фото - "Киев Оперативный"