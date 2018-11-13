 Двое подростков в Ирпене забили до смерти бездомного мужчину, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции в Фейсбуке.

Как сообщается, тело 49-летнего бездомного нашли в лесополосе неподалеку от гаражного кооператива Ирпеня. Следствие установило, что к гибели потерпевшего причастны двое подростков 16 и 17 лет, которые распивали спиртные напитки неподалеку от места, где отдыхал бездомный.

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"В какой-то момент между бездомным и подростками возник конфликт, в ходе которого последние бездомному нанесли несколько ударов ногами по голове и туловищу. Вследствие этих телесных повреждений потерпевший скончался", - сообщают правоохранители.

На данный момент тело пострадавшего отправлено на экспертизу. Подростки задержаны, суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей. Им инкриминируют ч. 2 ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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