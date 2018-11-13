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 УПЦ МП не будет участвовать в создании автокефальной церкви, - постановление собора епископов

Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что решение Константинополя относительно украинского церковного вопроса "не имеет никакой канонической силы" и отказался в участии в создании автокефальной церкви.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальное сообщение УПЦ МП.

В заявлении сообщается, что "процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, навязанным извне", а также "не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины".

"При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным", - отмечается в заявлении.

Кроме того, по мнению УПЦ МП "снятие анафемы с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета является следствием искаженного толкования православных канонов".

"Решение об установлении юрисдикции Константинопольского Патриархата на территории Украины является следствием спекулятивной трактовки церковной истории. А решение о снятии анафемы и других церковных запретов с лидеров раскола и признание действительности псевдохиротоний, которые были совершены ими во время пребывания в расколе, является следствием искаженного толкования православных канонов...", - говорится в заявлении.

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как Собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Тогда же, 13 ноября собор епископов УПЦ МП заявил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. 

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3096714
 
 
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всю кацапскую нечисть вышвырнем из Украины!дело времени.
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время работает на нас ,а не на тебя московский прихвостень
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Это хорошо , потому что им надо чемодан вокзал и Россия
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Горе-то какое ...церковь самобрехов отказалась... да и х..й им в сусала..
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вот не уйдут они сами, пока ссаными тряпками до поребрика не прогоним - не уйдут и будут сеять смуту!
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Конечно не уйдут,по сценарию ВВП и ПАП так и должно происходить
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Это с той серии когда директор завода говорит что нужно рабочим делать тото и тото, а одна бригада говорит - нет!!! мы не будем вам подчинятся пАтАмушо мы вас непризнаем!!! ... УПЦ МП не будет участвовать в создании автокефальной церкви, - постановление собора епископов - Цензор.НЕТ 1631 .... Угадайте с первого раза что с ними сделает директор завода....
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Та досить вже про цю тоталітарну секту розповідати.Вже всім давно зрозуміло,що це філія кацапськог феєсбе...
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Так когда на родину,на масковские болота ?Бо уже давно пора.
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Відношення Вселенського патріархату до сатанистів з так званої РПЦ вже не зміниться. Швидше всього їх просто відлучать від Церкви матері і оголосять єретиками.

А Православній Церкві в Україні бути!
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У гундяевских псевдопопов истерика УПЦ МП не братиме участі в створенні автокефальної церкви, - постанова собору єпископів - Цензор.НЕТ 1
Это гуд)
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А какой средний возраст этих промосковских попов? Или они о будущем не думают вообще?
Если планирую сдрыснуть на "скрепостан", то пусть поторопятся, а то нефть в последнее время сильно дешевеет( сегодня уже 67 зеленых за бочку) и денег на московии может не хватить на своих попов не то что "на понаехавших".
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попам выдать кадила по 10 кг и на кадильную войну до перемоги
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Поки у них тут будуть прихожани, вони не підуть з України.
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Офіцери і рядові МП покинуть Україну. Назавжди.
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Так звана "УПЦМП" не є церквою,а її назва просто вводить в оману ,закликаю людей не відвідувати заклади цієї секти!
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Мне не все понятно. У нас же по Конституции Церковь отделена от Государства. Как важнейшие проблемы Церкви может решать светская власть!!??
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Баба з возу, кобилі легше..
Тепер діло за малим, щоб вистачило мужності владі викинути московських попів за межі України силовими методами.
Сумніваюсь в спроожності такого кроку партайгеносенами Порошенка..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУПЦ МП не будет участвовать в создании автокефальной церкви, - постановление собора епископов
 
 
 
 
 
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