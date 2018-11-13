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 УПЦ МП решила разорвать общение с Константинополем: "Невозможно и прекращается"

Собор епископов Украинской православной церкви (Московского патриархата) принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Об этом указывается в постановлении Собора епископов УПЦ (МП), обнародованном пресс-службой церкви, передает Цензор.НЕТ.

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"Собор епископов Украинской Православной Церкви считает, что решение Священного Синода Константинопольского Патриархата от 11 октября 2018 относительно украинского церковного вопроса являются недействительными и такими, которые не имеют никакой канонической силы", - указывается в сообщении.

Собор епископов обвинил Константинопольский патриархат в раскольничестве в связи с тем, что принятые им решения являются "антиканоничными" и "признают раскольников".

"В связи с этим, евхаристическое общение Украинской Православной Церкви с Константинопольским Патриархатом в настоящее время невозможно и прекращается", - заключается в постановлении.

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

В УПЦ МП в ответ заявили, что отменили встречу с Порошенко в Украинском доме, так как Собор епископов решил, что она "должна проходить на церковной территории".

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3096713
 
 
 Топ комментарии
 
Какое-то дежавю - церковь страны-агрессора господствует в Украине и никто не может ее выгнать.
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Константинополь має визнати їх розкольниками і накласти анафему на кіріла і путлєра.
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Какое-то дежавю - церковь страны-агрессора господствует в Украине и никто не может ее выгнать.
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надо создать условия,чтобы сами у...али..
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но лучше помочь им это сделать по скорее, "по братски"
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О блин... ПрЮвет сектанты!!! Анафема вам ОБЕСПЕЧЕНА!!!
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Розкольники малоканонічні, коли врешті за газ розрахуєтесь?
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Это хорошо и хорошо то , что сектанты московски сами отошли от церкви.
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Еще есть сомнения, откуда управляется отец Онуфрий?
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Константинополь має визнати їх розкольниками і накласти анафему на кіріла і путлєра.
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Гниди кацапські.Оце і все,що можна сказати з цього приводу,бо все інше буде нецензурна лайка...
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Как это скрепно! Срубили сук, на котором сидят. Ну, счастливого полета!
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Кацапских попов кастрировать и за паребрик к хуйлу😁
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УПЦ МП решила...

Да что они там решают?
Это даже не смешно.
Как на лубянке решат, так и будет.
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Срачи попов это как бы Джоан Роулинг сралась с тем кто придумал Микки Мауса по поводу того что Гарри Поцер предпочитает к овсянке и какое ухо у Микки Мыша слышит лучше.
И отвратительно когда целый пРезидент бегает по притонам этих напыщенных бизнесменов в платьях. Минус один голос тебе за это, веропитек Петр. Как будто все вокруг дикари и млеют от примитивных сказок голозадых пастухов под мухоморами.
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Моська вирішила гавкнути....
Поставте їм касові апарати, зобовяжіть користуватись виключно платіжними картками, нехай докажуть звідки дорогі будинки і авто, заставте врешті платити податки з кожної свічки-хрестин і поховання, забороніть бадяжити і продавати алкоголь, зробіть газ як для всіх...
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Вначале Константинополь дал под зад УПЦ МП, заявив, что эта секта и не имеет никакого отношения к православию. Поэтому УПЦ МП решила не ждать новых разоблачений и решила разорвать общение с Константинополем.
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Вот у нас в городе есть "щелкуны" верующие. У них сьезды в Киеве проходят, они к какой церкви относятся?
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К канонической Киевской митрополии. После признания незаконности передачи Киевской митрополии Московскому патриархату, все канонические территории этой митрополии,к которой относятся и беларусские епархии, должны подчиняться Киеву.
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Дык у них нет ни церквей, ни икон, ни батюшек, типа баптистов, и вроде руководство в США.
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Какая разница? За одни только льготы по газу и налоговую халяву уже есть смысл хоть в Ктулху уверовать.
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Попи КГБіського сатанату самі собі копають яму, бо могилу роблять для Людини, а ті нелюді будуть прикопані в ямі. Чумодан, вокзал, московія.
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Все очень просто, аннулируется регистрация в минюсте, и нет такой организации в Украине.
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Самый простой и безболезненный способ это полный игнор мокшанской секты .Не будет прихожан они сами развалятся и исчезнут. А вот прихожан которые будут посещать эти секты потихоньку выдворять за паребрик что бы не воняли руским духом.
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Рокове, та мабуть і останнє рішення московського попа.
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Это не решение УПЦ МП. Это им из москвы приказали сделать такое заявление. Так сказать, опробовать. Ну так не на себе же опробовать. УПЦ МП вирішила розірвати спілкування з Константинополем: "Неможливе і припиняється" - Цензор.НЕТ 4346
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Схоже на те, що в гуньдяєвских сатанистів вже зовсім дах поїхав...😃😃😃
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Какая-то тварь торопится. Какой-то твари- срочно нужна кровь, побольше. Хреново дело, честно говоря...
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М'яч на поді Порошенко. Відмова від зустрічі має сприйматися президентом як образа. Наступним його кроком має бути припинення оренди Києво-Печерської Лаври МП, яка є державною власністю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУПЦ МП решила разорвать общение с Константинополем: "Невозможно и прекращается"
 
 
 
 
 
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