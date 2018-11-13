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Все про:болезнь (461) Минздрав (1764) корь (133)

 За неделю корью в Украине забелело 1,7 тыс. человек, - Минздрав

С 6 по 13 ноября корью в Украине заболели 1 682 человека - 506 взрослых и 1176 детей (на 35% больше, чем на прошлой неделе).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

С начала года корью заболело 38 108 человек (14 609 взрослых и 23 499 детей), от осложнений кори умерло 15 человек (4 взрослых и 11 детей).

Если уровень заболеваемости останется на таком же уровне, к концу года количество больных корью может превысить максимальный для независимой Украины показатель, когда в 2006 году корью заболели 42 724 человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость корью за 9 месяцев 2018 г. выросла в 17 раз: Украина лидирует в Европе по распространению заболевания, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В 2018 году наибольший прирост заболеваемости корью наблюдается в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

Источник: https://censor.net.ua/n3096712
 
 
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Смертность 15 на 38 000? Не верю! В США 1 на 1 000. У нас не может быть лучше. То есть за антипривовочные взгляды умерло минимум 30 детей и 10 взрослых. А детские гробики дорогие! Эксклюзив!
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Почему не проводится расследование и поиск виновных в создании условий для вспышки эпидемии?
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Предлагаете набить тюрьмы тупыми дурами? Из тех, что отказывают своим детям в прививках?
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За неделю корью в Украине забелело 1,7 тыс. человек, - Минздрав
Главное, что редактор не "забелел", а то кто бы тогда такие безграмотные заголовки писал и деньги за это получал!
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеЗа неделю корью в Украине забелело 1,7 тыс. человек, - Минздрав
 
 
 
 
 
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