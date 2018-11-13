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Все про:Минюст (1349) Яценюк (7680) Петренко Павел (684)

 Минюст: Фейки о деле против Петренко и Яценюка являются частью грязной информкампании для дискредитации институтов, защищающих национальные интересы Украины в международных судах

Распространенная в СМИ информация о злоупотреблении властью и служебным положением первых лиц в рамках данного резонансного дела против Украины является частью грязной информкампании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

"Распространенная в СМИ информация о злоупотреблении властью и служебным положением со стороны высшего руководства Министерства юстиции и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) абсолютно не соответствует действительности", - сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

Министерство юстиции в очередной раз сообщает: ввиду того, что слушания по самому большому иску против Украины за всю историю государства состоится в начале 2019 года, распространение в СМИ недостоверной информации является частью грязной информационной кампании, направленной на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах, в частности относительно претензий миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине на сумму 5,5 млрд долларов США.

Минюст официально заявляет: распространенная в СМИ информация о злоупотреблении властью и служебным положением первых лиц в рамках данного резонансного дела против Украины есть ничто иное, как организованная попытка давления на Кабинет Министров, Министерство юстиции и государство Украина накануне заседания по делу в начале следующего года.

Отдельно отмечается: привлечение международных юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов для защиты интересов государства Украина в международных судах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ зарегистрировал новое заявление Украины против РФ, касающееся незаконно удерживаемых граждан в Крыму и в России, - Минюст. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3096711
 
 
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Плохая новость для ПАПы: украинцы назвали главной проблемой рост тарифов на коммуналку.

Минюст: Фейки о деле против Петренко и Яценюка являются частью грязной информкампании для дискредитации институтов, защищающих национальные интересы Украины в международных судах - Цензор.НЕТ 156478% украинцев считают, что государство движется в неправильном направлении…

59% респондентов, опрошенных социологической группой «Рейтинг», Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают основной проблемой для себя повышение тарифов на коммунальные услуги.
Результаты опроса опубликованы на сайте социологической группы рейтинг.
Для 52% украинцев основная проблема - низкие зарплаты и пенсии.
Кроме того, 42% опрошенных считают главной проблемой для них повышение цен на основные товары, 28% - войну на Донбассе, от 17 до 19% - коррупцию, безработицу и некачественную медицину, 11% - недостаточный уровень социальной защиты.
Также, согласно результатам опроса, 78% украинцев считают, что государство движется в неправильном направлении, 12% считают направление развития страны правильным.
Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 19 октября по 2 ноября.
Как я сообщал ранее сегодня, этот же опрос показал, что рейтинг Юлии Тимошенко уже более чем вдвое превышает рейтинг Порошенко.

Причем, новость о том, что украинцы назвали главной проблемой рост тарифов на коммуналку, очень скверна для Петра Алексеевича и одновременна очень хороша для Тимошенко.
Поскольку она уже многократно повторила обещание не менее чем в два раза снизить цену на газ (и тарифы) для украинцев в случае своей победы на президентских выборах.
- Тимошенко подтвердила обещание снизить цену на газ минимум вдвое после победы на выборах. Видео
При этом как сторонники, так и недруги Юлии Владимировны не сомневаются, что она так и сделает…
P. S. Рейтинг Порошенко просто обвалится после того, как украинцы получат новые платежки…
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Как только вора ловят за волосатую руку он начинает вспоминать о национальном интересе. А интерес у них у всех один - бабло.
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Замминистра юстиции сами себе навыписывали премий по семь миллионов гривен.Это официальная информация.
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а я ещё помгю как министерство сливало базу плательщиков)))
угадайте чего Минюст: Фейки о деле против Петренко и Яценюка являются частью грязной информкампании для дискредитации институтов, защищающих национальные интересы Украины в международных судах - Цензор.НЕТ 7221
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как эти канальи за "национальные интересы"(!) научились прятаться как только завоняло жареным?!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинюст: Фейки о деле против Петренко и Яценюка являются частью грязной информкампании для дискредитации институтов, защищающих национальные интересы Украины в международных судах
 
 
 
 
 
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