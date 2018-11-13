 Минюст: Фейки о деле против Петренко и Яценюка являются частью грязной информкампании для дискредитации институтов, защищающих национальные интересы Украины в международных судах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.
"Распространенная в СМИ информация о злоупотреблении властью и служебным положением со стороны высшего руководства Министерства юстиции и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украина по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) абсолютно не соответствует действительности", - сообщил Министр юстиции Павел Петренко.
Министерство юстиции в очередной раз сообщает: ввиду того, что слушания по самому большому иску против Украины за всю историю государства состоится в начале 2019 года, распространение в СМИ недостоверной информации является частью грязной информационной кампании, направленной на дискредитацию институтов, уполномоченных защищать национальные интересы Украины в международных судах, в частности относительно претензий миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине на сумму 5,5 млрд долларов США.
Минюст официально заявляет: распространенная в СМИ информация о злоупотреблении властью и служебным положением первых лиц в рамках данного резонансного дела против Украины есть ничто иное, как организованная попытка давления на Кабинет Министров, Министерство юстиции и государство Украина накануне заседания по делу в начале следующего года.
Отдельно отмечается: привлечение международных юридических советников Latham & Watkins и HoganLovells произошло с четким соблюдением процедур и в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует отбор юристов и консультантов для защиты интересов государства Украина в международных судах.
78% украинцев считают, что государство движется в неправильном направлении…
59% респондентов, опрошенных социологической группой «Рейтинг», Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова и Киевским международным институтом социологии (КМИС), считают основной проблемой для себя повышение тарифов на коммунальные услуги.
Результаты опроса опубликованы на сайте социологической группы рейтинг.
Для 52% украинцев основная проблема - низкие зарплаты и пенсии.
Кроме того, 42% опрошенных считают главной проблемой для них повышение цен на основные товары, 28% - войну на Донбассе, от 17 до 19% - коррупцию, безработицу и некачественную медицину, 11% - недостаточный уровень социальной защиты.
Также, согласно результатам опроса, 78% украинцев считают, что государство движется в неправильном направлении, 12% считают направление развития страны правильным.
Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 19 октября по 2 ноября.
Как я сообщал ранее сегодня, этот же опрос показал, что рейтинг Юлии Тимошенко уже более чем вдвое превышает рейтинг Порошенко.
Причем, новость о том, что украинцы назвали главной проблемой рост тарифов на коммуналку, очень скверна для Петра Алексеевича и одновременна очень хороша для Тимошенко.
Поскольку она уже многократно повторила обещание не менее чем в два раза снизить цену на газ (и тарифы) для украинцев в случае своей победы на президентских выборах.
- Тимошенко подтвердила обещание снизить цену на газ минимум вдвое после победы на выборах. Видео
При этом как сторонники, так и недруги Юлии Владимировны не сомневаются, что она так и сделает…
P. S. Рейтинг Порошенко просто обвалится после того, как украинцы получат новые платежки…
угадайте чего