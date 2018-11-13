 Украинским фармацевтам нужно развивать контрактное производство лекарств, – Шимкив

Такое мнение высказал председатель исполнительного совета управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Дмитрий Шимкив в ходе выступления на Ukrainian Pharmaceutical Forum 2018, который прошел в Киеве.

"Украина уже имела примеры контрактного производства. Это было в основном in bulk (нефасованная продукция, – ред.) или переупаковка. Но Украина может давать гораздо более интересные возможности", - заявил он.

По данным Шимкива, украинские компании только в 2017 году инвестировали в исследования и разработки 1,8 млрд грн, причем 99% этих инвестиций были сделаны за счет собственных, а не заемных средств. В настоящее время украинские фармацевты проводят более 400 клинических исследований.

Топ-менеджер "Дарницы" добавил, что отечественные фармкомпании ведут переговоры о совместной разработке инновационных препаратов с рядом зарубежных компаний. Также украинская фарма активно осваивает новые перспективные направления экспорта: Юго-Восточную Азию, Северную Африку и Латинскую Америку.

"Украинский фармацевтический бизнес имеет возможности, амбиции и ресурсы стать международным", - заключил Шимкив.

Как сообщалось, объем продаж фармацевтической продукции в Украине в 2017 году вырос на 20% – до 70 млрд грн. В натуральном выражении рост составил 7% – до 1,224 млрд упаковок.

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" основано в 1930 году. Является лидером в Украине по объёму производства лекарств в натуральном выражении. Одним из совладельцев компании является депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.

Контрактное производство подразумевает, что обладатель патента на продукт или технологию размещает заказ на изготовление этого продукта на стороннем предприятии, обладающем достаточными техническими возможностями. Контрактное производство может включать в себя и разработку продукта по технологии заказчика.