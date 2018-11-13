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 РФ блокирует доступ к опасным складам с 20 тысячами тонн боеприпасов на границе между Украиной и Молдовой, - Черныш

Российские оккупационные войска в Приднестровье блокируют доступ к потенциально опасным складам, где хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов на границе между Украиной и Молдовой

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ, об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Он отметил, что Украина поддерживает все международно-правовые документы, касающиеся урегулирования конфликта в Приднестровье. Речь идет о решении Стамбульского саммита ОБСЕ 1999 и Резолюции Генассамблеи ООН от 22 июня этого года, была подготовлена ​​в соавторстве с Украиной.

По его словам, склады с боеприпасами в селе Колбасна неподконтрольного Приднестровья создают угрозу как для Молдовы, так и для Украины, ведь населенный пункт роташований фактически на границе между Украиной и Молдовой, а наличие российских военных только усиливает напряжение и опасность.

РФ блокирует доступ к опасным складам с 20 тысячами тонн боеприпасов на границе между Украиной и Молдовой, - Черныш 01

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"Мы знаем, что на стратегических складах с боеприпасами в Колбасне находится около 20 000 тонн боеприпасов различного назначения: от стрелкового оружия - до ракет реактивных систем залпового огня. Однако, потенциально опасный объект, находящийся на границе с Украиной, остается без присмотра международных наблюдателей, начиная с 2000 годов. Какова ситуация со складами сейчас, пока неизвестно", - сообщил Черныш.

Он подчеркнул, что такие документы важны для мирного процесса и реинтеграции населения неподконтрольных территорий Молдовы.

"Однако, необходимо получить ответы на вопрос: проводится ли мониторинг по безопасности, проведена ли инвентаризация ВНП (чтобы понять, их нигде не использовали). Эта информация нужна ДЛЯ ВСЕХ СТОРОН, которые обязаны поддерживать переговорный процесс по Приднестровью и мирное урегулирование конфликта на востоке Украины в том числе", - сказал министр.

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В ведомстве также напомнили, что в конце 1980-х годов при выводе советских войск из Восточной Европы оттуда также было вывезено значительное количество боеприпасов, разместили на 1411 складе боеприпасов в с. Колбасна Приднестровского региона Молдовы на границе с Украиной, где дислоцировалась 14та армия.

К началу 1990-х на складе находилось до 43,5 тыс тонн боеприпасов. После распада СССР 14-я армия перешла под юрисдикцию Российской Федерации. С 2000 по 2004 из состава было вывезено или уничтожено на месте около половины запасов. По имеющейся информации на складе хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов от стрелкового оружия, мин до ракет систем залпового огня, для части этих боеприпасов уже истек срок годности.

Источник: https://censor.net.ua/n3096708
 
 
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Я не могу понять..
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????

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Это значит , не впускайте в свой дом оккупанта, берегите и цените свою страну и территорию, что бы там не было, и не продавайтесь за мнимые пенсии и зарплаты.
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рассказать как сделать дрон, который не боится РЭБ и довольно точно самостоятельно попадёт на эрефийский склад? Вот только погода испортилась и подстилка сухая.
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Немає чого Молдові морочитись з утилізацією , передати склади Україні в оренду на пару років . І нічого не лишиться .
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Так че вы тогда сопли жуете? Договоритесь по-тихому с молдаванами, запустите туда диверсантов или беспилотник и взорвите всё. А так, в двух километрах от границы находится арсенал оружия под управлением агрессора, и никто ничего не делает - только ноют. Есть хоть кто-то с яйцами наверху? ))
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Колбасна ... это звучит как намёк для "расколбаса".
Пора бы хоть за один складик вернуть адекватный "должок" ...
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взрывать не нужно
достаточно взять под охрану
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ блокирует доступ к опасным складам с 20 тысячами тонн боеприпасов на границе между Украиной и Молдовой, - Черныш
 
 
 
 
 
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