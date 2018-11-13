 Оккупанты советуют жителям отравленного Армянска обращаться за "медпомощью" к несуществующим "выездным бригадам врачей". ДОКУМЕНТ

Об этом в "Твиттере" пишет блогер RoksolanaToday&Крым, сообщает Цензор.НЕТ.
"Жители Армянска продолжают бомбить "власти" жалобами. А те их посылают лечиться к выездным бригадам врачей, которых нет", - пишет автор.
При этом, в отписках из "администрации" нет никакой конкретики о состоянии атмосферного воздуха и компенсации средств на лечение болезней.
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Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
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УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!
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А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????
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Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
Что можно сказать про предательство Крыма?
Рублём деревянным, куда-то гонимо,
Наслушавшись гаденькой, вражеской лжи,
Под флагом предательским глупо лежит.
Обидится кто-то и скажет - не глупо!
Покушаем вдоволь российского супа,
Бензином дешевым зальёмся и газом…
Да, с газом ошибочка вылезла сразу.
Весь Крым очутился на медленной мине.
Заплакали цены по злой Украине.
На пляжах теперь аккуратно и чисто
И пляжи рыдают по старым туристам.
И важный аспект появился, эй-эй -
Пособий украинских нет для детей.
Когда ж эти дети совсем подрастут,
На Дальнем Востоке китайский салют
Увидят с российским в руках автоматом,
В Чечне, Дагестане отборнейшим матом
Вам скажут - об этом мы Вас не просили-
Служить в агрессивнейшей царской России.
Зачем вы себе сотворили кумира?
Поставили нас против целого мира!
Пугали - фашисты, бандеровцы, Геи…
А стали подобием дикой Кореи.
Поддержит теперь вот обманутых нас
Лишь Сирия, Куба и злой Гондурас.
Вам скажут, конечно: «Ну что за капризы?!»
Теперь в Гондурас можно ездить без визы
И там триколором свободно махать,
И что за понятие - Родина-мать?
Забудем истории опыт навеки.
В Крыму проживали татары и греки.
Народов чуднЫх проживало немало,
Да что-то, куда-то их всех разбросало.
Их стёрло, и стали, как будто цыгане -
Татары, калмыки - теперь россияне.
Башкирцы, буряты и части Кавказа
Теперь Федерации молятся разом.
Без Родины - горькая, в общем, стезя,
Но, русским народам ругаться нельзя.
Нельзя демонстрации или протеста -
Ведь в тюрьмах российских достаточно места.
И этого места всё больше и больше.
Поглотим Молдову, Прибалтику, Польшу.
У лжи и обмана не будет границы.
И будет Москва - мировая столица.
Российская гордая поступь и стать
Вовек не устанет Других покорять.
Пусть будет началом малюсенький Крым,
Когда мы Вселенную всю покорим!
Да только вопрос, непокорные люди -
А что же потом мы захватывать будем?
Предательство - дело нажИвное, право.
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.