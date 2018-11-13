 Оккупанты советуют жителям отравленного Армянска обращаться за "медпомощью" к несуществующим "выездным бригадам врачей". ДОКУМЕНТ

Об этом в "Твиттере" пишет блогер RoksolanaToday&Крым, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Жители Армянска продолжают бомбить "власти" жалобами. А те их посылают лечиться к выездным бригадам врачей, которых нет", - пишет автор.

При этом, в отписках из "администрации" нет никакой конкретики о состоянии атмосферного воздуха и компенсации средств на лечение болезней.



