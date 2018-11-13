EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество
  5723  131
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (15741) УПЦ (740) автокефалия (255) Евстратий (Зоря) (28)

 Отказ руководства УПЦ МП ехать на встречу с Порошенко - это демарш, призванный показать презрение к Президенту, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Демонстративная неявка архиереев УПЦ МП на встречу с Президентом в "Украинский дом" свидетельствует, что это сознательный демарш, поддерживаемый Москвой, призванный показать презрение к Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

Он отметил: "Что происходит вокруг встречи Президента с епископатом МПВУ?

1. Не надо забывать, что Россия воюет против Украины, а потому Глава государства - должен находиться под особой охраной. Так что его приоритет - определять место для проведения встречи.

2. До сих пор состоялись встречи Петра Порошенко с епископатом УПЦ КП и УАПЦ. Поэтому встреча с епископатом МПВУ - логическое продолжение этого ряда.

3. Проведение встречи не на территории предполагалось как основная возможность. Однако, связанный с депутатом Новинским канцлер МПВУ митр. Антоний Паканич специально рассылает приглашения на встречу в Лавре, хотя это место на момент рассылки письма не было согласовано - чтобы заставить главу государства следовать их условиям. Соответствующее письмо "сливается" в СМИ.

4. В таких условиях вопрос места проведения встречи становится все более важным.

5. Видя, что Президента не смогли заставить, руководители Митрополии решили на время, когда должна была начаться встреча епископата МПВУ с Петром Порошенко в "Украинском доме" - объявляют проведения Собора епископов. Замечу, что его проведение никак не анонсировалось. Похоже, что единственная причина внезапного созыва Собора - то, что по Уставу участие в нем для архиереев обязательна. Поэтому Собор - просто метод содержать епископов в Лавре и не дать им возможность самостоятельно поехать к Президенту.

6. Демонстративный демарш руководства МПВУ призван продемонстрировать всем, что оно, чувствуя за собой "плечо Москвы" - откровенно презирает не просто Петра Порошенко, а Президента Украины и в его лице - государство, главой которой он является.

7. Ситуация находится в развитии и чем завершится демарш - можно будет сказать только со временем".

Отказ руководства УПЦ МП ехать на встречу с Порошенко - это демарш, призванный показать презрение к Президенту, - архиепископ Евстратий (Зоря) 01
Отказ руководства УПЦ МП ехать на встречу с Порошенко - это демарш, призванный показать презрение к Президенту, - архиепископ Евстратий (Зоря) 02

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим

Источник: https://censor.net.ua/n3096705
 
 
 Топ комментарии
 
Прервать договор об аренде Лавры, это архитектурная памятка всего украинского народа, а не половины, то есть прихожан московии.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
хм...а я думаю что в этой игре Пэтя играет за две команды, и оно НИКОГДА ничего ни делает не посоветовавшись с Куйлом... я имею в виду ВООБЩЕ - ни одного шага по сути... Відмова керівництва УПЦ МП їхати на зустріч із Порошенком - це демарш, покликаний показати презирство до Президента, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 5324
 показать весь комментарий
 
 
Конечно здесь большая политическая игра и куйло занимает главную роль,вернее не роль,а сценарий
 показать весь комментарий
 
 
я об этом и говорю... они сцуки хотят замутить гражданскую войну на религиозной почве..
 показать весь комментарий
 
Громадянська війна на релігійному грунті, жесть- середньовіччя якесь. Таких ликунів навіть і не шкода буде
 показать весь комментарий
 
так нас к этому и подводят как баранов на заклання .. иначе как обьяснить что во всех монастырях и лаврах тьма титушек фсб под видом паломников?! от тебе и середньовичча... и еслибы петя этого не хотел там бы уже были такие шмоны с маски шоу и перекрытие границы с рашей... но оно молчит и делает все наоборот...
 показать весь комментарий
 
Здание Украинского Дома строилось как мемориал Ленина. Это филиал мавзолея. Сатанинское место, где при совке стоял 10-и метровый идол атеизма.
 показать весь комментарий
 
Это здание нужно разобрать до последнего кирпича и вывезти в пески иракской пустыни, туда где стоял Вавилон. Это культовое сооружение держит Украину в конвульсиях кровавого совка.
 показать весь комментарий
 
Нашого Президента РПЦ послала на три букви з благословіння гундяйського . Цікаво , чи послав би путєна гундяєв в подібній ситуації ? Говорять що ПОП не забуває зла , хотілося щоб в цьому випадку це так і було.
 показать весь комментарий
 
Шо за мода , всё путать и переворачивать с ног на голову . ? Это наоборот Петро послал мацковских попов Відмова керівництва УПЦ МП їхати на зустріч із Порошенком - це демарш, покликаний показати зневагу до Президента, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 9892 ,, не приехав на их сходняк в Лавру . Відмова керівництва УПЦ МП їхати на зустріч із Порошенком - це демарш, покликаний показати зневагу до Президента, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 4365 .
 показать весь комментарий
 
Предать их мартовской анафеме, полицию на них наслать. Пусть ловят пьяных попов за рулём и предают огласке в СМИ. Сами приползут вскоре.
 показать весь комментарий
 
Самое забавное - никаких коментариев от собственно Порошенки и его окружения

Похоже эдакого там просто не ожидали

Да и коменты от архиепископа Киевского патриархата выглядят как троллинг светской власти - дескать московские попы просто вытерли ноги ап пердизента, публично продемонстрировав свое презрение
 показать весь комментарий
 
 
Та куды там Відмова керівництва УПЦ МП їхати на зустріч із Порошенком - це демарш, покликаний показати зневагу до Президента, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 9236 ..!! Порошенке и его окружению московские попы просто глубоко пох.. ! Нечего комментировать , поэтому и молчат .
 показать весь комментарий
 
Ну теперь Педро если не дурак , а в уме ему точно отказать нельзя , даст команду :ФАС ,СБУ и контрикам , у них уже стопудово давно установлено кто в мацковской секте и в каком звании в ФСБ числится , сей час образцово показательно начнут нагибать с арестами и обысками , хай потом Хуйло с кацапами пердаки рвут , а хотел как с людьми по хорошему договориться . Но только Педро забыл , что кацапы не когда людьми не были .
 показать весь комментарий
 
 
петька играться с чувствами продолжает, рыло лицемерное, как можно быть такой гнидой гнилой...
 показать весь комментарий
 
 
У холопов мацковского патриархата кровная абида панимаешьли .. Петро проигнорировал их сходняк . Відмова керівництва УПЦ МП їхати на зустріч із Порошенком - це демарш, покликаний показати зневагу до Президента, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 4874 .
 показать весь комментарий
 
Слабину давать нельзя !!
Зарвавшихся пожирателей десятины нужно поставить на место (в рамках Закона) !
В сложившихся условиях, альтернативы Киевской Митрополии Константинопольского
Патриархата нет !! Причем, с Митрополитом греком !
Вообще то пощечина Президенту откровенная.
Покажет ли характер ??
Это для него РУБИКОН !!
 показать весь комментарий
 
Найцікавішим буде спостерігати, як невдовзі ці свідки секти гуньдяєва стануть по одному бігати до Порошенка і зі словами виправдання "Бес попутал!" будуть бородами полірувати паркет під його ногами... 😕😕😕
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю щось мені це все не подобається,' схоже кремль близький щоб піти у ва-банк. От же причепилися глісти кремлівськи до сусідів. Вибори у лугандоні а на наступний день демарш РПЦ.
 показать весь комментарий
 
и снова милое единодушие зраднюков с рпц!у лишнехромосомных к пороху стойкая ненависть Відмова керівництва УПЦ МП їхати на зустріч із Порошенком - це демарш, покликаний показати зневагу до Президента, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 7551
 показать весь комментарий
 
 
один з них сьогодні спалився під українським виявився ізраільский прапор, а там в Ізраілі 50 % російськомовних симпатизують кремлю, совкові коріння, а 50 % нормальних США.
 показать весь комментарий
 
ну ось! а як жеж версія ватних трололохів, що Порох продався хуйлу? знову методички переписувати
 показать весь комментарий
 
Все точки расставлены Онуфрий показал что УПЦ МП все то отделение ФСБ Онуфрий попутал межцерковные отношения и отношения церкви к человеку кем бы он ни был и отношения со светским миром В свете вышеизложенного УПЦ МП должна быть лишена регистрации минюстом как церковь, потому что действия оной подпадают как политического обьединения Відмова керівництва УПЦ МП їхати на зустріч із Порошенком - це демарш, покликаний показати зневагу до Президента, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 2815
 показать весь комментарий
 
Вы хоть примерно понимаете чем это чревато для окружающих, в том числе и простых атеистов? Моя украинская задница не желает найти новое приключение, связанное уже и с церковной тематикой.
 показать весь комментарий
 
Заборонити як терористичну організацію. Нема чого секті заснованій товаришом сталіном під чуйним кураторством нквд робити в Україні.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоОтказ руководства УПЦ МП ехать на встречу с Порошенко - это демарш, призванный показать презрение к Президенту, - архиепископ Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
 вверх