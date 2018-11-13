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Все про:военно-промышленный комплекс (76) Киев (16763) СБУ (12976) авиакосмическая отрасль (59)

 Задержаны семеро украинских специалистов ОПК, которые занимались незаконным ремонтом военной авиатехники в Африке, - СБУ

В Киеве контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили семерых специалистов отечественного оборонно-промышленного комплекса на незаконном предоставлении услуг по ремонту военной техники за рубежом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов. От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов.

К выполнению нелегальных работ делец привлек действующих и бывших специалистов одного из отечественных государственных предприятий. Для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в иностранное государство для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.

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Сотрудники СБУ задержали семерых "заробитчан" в зоне таможенного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину.

Во время досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружено приглашения, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил и деньги.

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Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3096702
 
 
 Топ комментарии
 
"От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания"

- Значит офшорному барону и Ко. можно от имени зарубежных офшоров заниматься производством и продажей конХвет, а им нельзя? Что за двойные стандарты?
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А, почему обслуживание самолетов в другой стране считается противоправным действием???

Для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в иностранное государство для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля. Источник: https://censor.net.ua/n3096702

Что за бред??????????
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Чего только не бывает. Скоро за незаконный сбор клубники в Польше будут арестовывать.
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- А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат, и сказать вам, где нет милиционера? ©
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Ниче удивительного. Оющался я как-то с чеком из канадской диаспоры, он там активист какой-то. Он рассказал, что еще в 2015году какнадская диаспора передала Украине бесплатно кучу военной техники нелетального назначения, ну там микроавтобусы повышенной проходимости, медицинские автобусы,бульдозеры для рытья окопов, с десяток тяжелых грузовиков-самосвалов, тягачи, трактора и т.д.

Но в этой технике был вмонтирован GPS. Для канадцев это естестенно и само собой разумеещеся, никто о нем и не упоминал.

Так вот, после передачи всей этой техники на большуй-большуй кучу миллионов долларов,украинским властям, вся эта техника оказалась ... в Африке!

Канадская диаспора были дико расстроена, но решили шум не поднимать, однако объёмы помощи Украине резко сократили.

Так что в Африке много нужной и полезной техники
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Пока страной правит конченный клептоман и барыга, ничему не удивляйтесь. Все ВПК - это традиционно карманные фирмы властьимущих.
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ну как тебе не поверить - а может ты с рептилоидом общался...?
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нет, самое дно, с кем я общался - єто с тобой
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Какая наглость!
Вместо того, чтобы работать на Авиант за 6 000 грн в месяц (обеспечивая топ-менеджерам зарплаты в 300 000 грн), эти мерзавцы подались за границу!
И главное куда, в Африку!
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"От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания"

- Значит офшорному барону и Ко. можно от имени зарубежных офшоров заниматься производством и продажей конХвет, а им нельзя? Что за двойные стандарты?
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А, почему обслуживание самолетов в другой стране считается противоправным действием???

Для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в иностранное государство для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля. Источник: https://censor.net.ua/n3096702

Что за бред??????????
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по-этому, лучше не расспространятся где был и что делал. Собственный язык, Мордобук и Инстаграм злейшие враги человека.
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Да не, ничего мужикам не будет. СБУ в очередной раз громко в лужу пернуло пузырь пустило. Затримано сімох українських фахівців ОПК, які здійснювали незаконний ремонт військової авіатехніки в Африці, - СБУ - Цензор.НЕТ 550 Эта схема четко отработана ещё с начала 90-х, там с бумагами все в порядке, судя по "Во время досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружено приглашения, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил и деньги." Источник: https://censor.net.ua/n3096702

Сам в 92-93-м торпедные катера в Африке ремонтировал, знаем... плавали. Для этого "прокладка" и создана, все вопросы к ней. Это кто то "в верхах" передел затеял, но дебил обломится.
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Чего только не бывает. Скоро за незаконный сбор клубники в Польше будут арестовывать.
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одно дело клубника в Польше, а другое дело военная авиация в Сирии или Судане.
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да интересно откуда это взяли они везли оекомендации?
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Ну, это смотря, что за страна. В Африке много есть разных стран. Один интереснейший человек, прекрасный канадский инжинер Джеральд Винсент Булл хотел построить пушку для запуска спутников. Но, неучёл политической коньектуры и дважды заплатил за это. Первый раз он модернизировал артилерию ЮАР и сел не несколько лет в США, а второй раз начал строить Саддаму мега пушку и поймал пулю 6мм от Моссада. Печальная судьба блистательного инжинера и учёного, который считал себя выше политики.
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Интересно бы узнать какую именно статью уголовного кодекса они нарушили?

И чому украинские специалисты не имеют права работать по своей специальности за рубежом?
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Розрахуйся з роботи з оборонного підприємства і їдь воєнтехспецом куди хочеш.Чим вони відрізняються від кацапських їхтамнет.
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короче,угольки полетают теперь с грязными фильтрами,непоменяной АМГ-10 и непробитым циатимом шасси... Затримано сімох українських фахівців ОПК, які здійснювали незаконний ремонт військової авіатехніки в Африці, - СБУ - Цензор.НЕТ 1064
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Да ладно, не переживай, все у бибизян будет пучком. Это кто то решил бизнес под себя подмять, сейчас ему в бесталковку настучат, объяснят, что по чем и все пойдет по накатаному. СБУ-шники даже не очень стараются, видно просто конкретную сумму отрабатывают, а не процент, т.е. они не в доле. Весь ЗИП наверняка бибизяны обеспечили, так что 333 мимо кассы.
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Ни чего противозаконного в этом нет. Нет законов запрещающих работать за рубежом на работе по обслуживанию техники. Похоже на очередное вымогательство от ФСБУ.
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Якщо були настільки дурними, що фоткались, то закриють. Ще й припишуть 447, прийняту колись депутатськими клоунами спільно з кучмою.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны семеро украинских специалистов ОПК, которые занимались незаконным ремонтом военной авиатехники в Африке, - СБУ
 
 
 
 
 
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