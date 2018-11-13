 Задержаны семеро украинских специалистов ОПК, которые занимались незаконным ремонтом военной авиатехники в Африке, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов. От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов.

К выполнению нелегальных работ делец привлек действующих и бывших специалистов одного из отечественных государственных предприятий. Для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в иностранное государство для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.

Смотрите: СБУ на Черкасщине блокировала канал поставки в Россию навигационных приборов военного назначения. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО

Сотрудники СБУ задержали семерых "заробитчан" в зоне таможенного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину.

Во время досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружено приглашения, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил и деньги.

Также смотрите: СБУ блокировала попытку получения РФ военного оборудования, которое производится в Запорожье. ФОТО

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.