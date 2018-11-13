 Задержаны семеро украинских специалистов ОПК, которые занимались незаконным ремонтом военной авиатехники в Африке, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов. От имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов.
К выполнению нелегальных работ делец привлек действующих и бывших специалистов одного из отечественных государственных предприятий. Для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в иностранное государство для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля.
Сотрудники СБУ задержали семерых "заробитчан" в зоне таможенного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину.
Во время досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружено приглашения, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил и деньги.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Но в этой технике был вмонтирован GPS. Для канадцев это естестенно и само собой разумеещеся, никто о нем и не упоминал.
Так вот, после передачи всей этой техники на большуй-большуй кучу миллионов долларов,украинским властям, вся эта техника оказалась ... в Африке!
Канадская диаспора были дико расстроена, но решили шум не поднимать, однако объёмы помощи Украине резко сократили.
Так что в Африке много нужной и полезной техники
Вместо того, чтобы работать на Авиант за 6 000 грн в месяц (обеспечивая топ-менеджерам зарплаты в 300 000 грн), эти мерзавцы подались за границу!
И главное куда, в Африку!
- Значит офшорному барону и Ко. можно от имени зарубежных офшоров заниматься производством и продажей конХвет, а им нельзя? Что за двойные стандарты?
Для выезда за границу они оформили отпуск за свой счет и прибыли в иностранное государство для ремонта воздушных судов без соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля. Источник: https://censor.net.ua/n3096702
Что за бред??????????
пернулопузырь пустило. Эта схема четко отработана ещё с начала 90-х, там с бумагами все в порядке, судя по "Во время досмотра багажа и ручной клади фигурантов дела правоохранители обнаружили техническую документацию для обслуживания самолетов и зарубежные контракты на проведение ремонта военной техники. Также обнаружено приглашения, на основании которых были оформлены визы, фото- и видеоматериалы отснятые во время выполнения ремонтных работ на иностранной базе военно-воздушных сил и деньги." Источник: https://censor.net.ua/n3096702
Сам в 92-93-м торпедные катера в Африке ремонтировал, знаем... плавали. Для этого "прокладка" и создана, все вопросы к ней. Это кто то "в верхах" передел затеял, но дебил обломится.
И чому украинские специалисты не имеют права работать по своей специальности за рубежом?