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 Одна из крупнейших платежных систем в мире UnionPay выходит на рынок Украины, - НБУ

Национальный банк Украины согласовал условия и порядок выхода на украинский рынок крупнейшей по количеству эмитированных платежных карт платежной системы в мире - UnionPay.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

Отмечается, что выход системы на рынок будет происходить в два этапа: на первом UnionPay будет предоставлять услуги по обслуживанию своих карточек в Украине, а также выдаче наличных и оплате товаров. В дальнейшем предполагается, что украинские банки смогут выдавать новые карточки системы.

"Приход новой платежной системы даст новый толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине. Выход ведущего мирового игрока в который раз подтвердит привлекательность и перспективность Украины для инвесторов", - говорится в сообщении Нацбанка.

Также отмечается, что международная платежная система UnionPay International стала четвертой в Украине международной карточной платежной системой, платежной организацией которой является нерезидент.

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China UnionPay была создана в 2002 году по инициативе Народного банка Китая. Ее акционерами являются более 200 финансовых учреждений; крупнейшему акционеру принадлежит до 6% акций. По данным британской организации RBR, UnionPay является крупнейшим эмитентом платежных карт по объему транзакций.

Источник: https://censor.net.ua/n3096695
 
   
 Топ комментарии
 
Что "фас", дятел - китайскому г@вну добро пожаловать, а
американской PayPal - стоять у порога.
Здесь точно Украина, а не )(уйлостан??
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идиоты соевые.. PayPal - вот толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине, а не китайское гуано
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Зрадофилы, фас! Одна из крупнейших платежных систем в мире UnionPay выходит на рынок Украины, - НБУ - Цензор.НЕТ 8910
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Что "фас", дятел - китайскому г@вну добро пожаловать, а
американской PayPal - стоять у порога.
Здесь точно Украина, а не )(уйлостан??
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В хуйлостане PayPal полноценно работает уже лет 8. Так что уебаны скорей у нас в кабинетах сидят.
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Нацбанк приврал. Самая крупная пока PayPal
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Стип!!!

Если уж сравнивать, то с Мастеркард и Визой. Пайпал - это из другой оперы.
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Добро пожаловать в 21 век - наличие/отсутствие пластика давно не решает.
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Ну на китайскую платежную систему я разве что с голода перешел бы. Это вон роисянам есть смысл репу чухать и привыкать к говну и вторпродуктам.

И UnionPay карточная, кстати.
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Ещё бы узнать кто украл фабрику Карла Маркса?
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Чувак на отработке. Постит чисто для количества.
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Одна з найбільших платіжних систем у світі UnionPay виходить на ринок України, - НБУ - Цензор.НЕТ 8444этой тварюке перед Майданом и "небесной сотней" не стыдно?

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А вот как рассматривать ПОБЕГ Януковича?


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Та як же так!
Та що ж це діється!
Та що ж хіба вони не дивляться RT, пєтушарія і NewsOne? Не читають весті.юа ?
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идиоты соевые.. PayPal - вот толчок для повышения уровня качества финансовых услуг и развития рынка платежных систем в Украине, а не китайское гуано
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Местные барыги не пустят на рынок конкурента. Скорей удавятся за копейку, чем дадут людям выбор. Нет в мире больших мерзавцев, чем местные барыги в компании с соевым.
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Для юзеров беспросветной китайчатины с Алиэкспреса наверное да.
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Новость отличнейшая!!! На ряду с завозом новых стекляных бус и огненной воды. Одна з найбільших платіжних систем у світі UnionPay виходить на ринок України, - НБУ - Цензор.НЕТ 5378
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ну и нах тут еще одно карточное китайгуано? ПейПел привлекайте дебилы властимущие или создавайте подобное, визы и мастеркарда с головой хватит и так...
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Как же зубожилый народ пол вареником по платежному терминалу елозить будет...? Одна з найбільших платіжних систем у світі UnionPay виходить на ринок України, - НБУ - Цензор.НЕТ 4955
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Влада упорно нас ведёт в Китай,а не в ЕС Одна з найбільших платіжних систем у світі UnionPay виходить на ринок України, - НБУ - Цензор.НЕТ 3997
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдна из крупнейших платежных систем в мире UnionPay выходит на рынок Украины, - НБУ
 
 
 
 
 
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