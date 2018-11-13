 В УПЦ МП отменили встречу с Порошенко в Украинском доме: "Должна проходить на церковной территории"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП, передает Цензор.НЕТ.

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В частности отмечается, что сегодня на экстренном заседании Священного Синода УПЦ МП было принято решение созвать Собор епископов Украинской Православной Церкви.

"Обсудив состояние церковно-государственных отношений, публичные заявления руководителей государства, которые можно расценивать как направленные против Украинской Православной Церкви, приняв во внимание настроения и мысли церковного народа и духовенства, а также исходя из того, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории, Собор епископов Украинской Православной Церкви принял решение встретиться с Президентом, но не в "Украинском доме", а на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом решении Собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался.

Учитывая эти обстоятельства, Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с Президентом Украины, но на церковной территории", - говорится в заявлении.

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.