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 В УПЦ МП отменили встречу с Порошенко в Украинском доме: "Должна проходить на церковной территории"

Встреча Президента Украины Петра Порошенко и архиереев УПЦ МП, запланированная на сегодня в Украинском доме, не состоится.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Приглашенные на встречу с Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре, - архиепископ Евстратий (Зоря)

В частности отмечается, что сегодня на экстренном заседании Священного Синода УПЦ МП было принято решение созвать Собор епископов Украинской Православной Церкви.

"Обсудив состояние церковно-государственных отношений, публичные заявления руководителей государства, которые можно расценивать как направленные против Украинской Православной Церкви, приняв во внимание настроения и мысли церковного народа и духовенства, а также исходя из того, что церковные вопросы должны обсуждаться на церковной территории, Собор епископов Украинской Православной Церкви принял решение встретиться с Президентом, но не в "Украинском доме", а на территории Киево-Печерской Лавры. Об этом решении Собора епископов было сразу доложено Президенту. Однако, Президент от встречи отказался.

Учитывая эти обстоятельства, Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с Президентом Украины, но на церковной территории", - говорится в заявлении.

Ранее архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что приглашенные на встречу с Петром Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3096691
 
 
 Топ комментарии
 
Не понял ! С какого дива служаки нелегитимной церкви указывают президенту, что, где, как и на каких условиях они соизволят встретиться? Даже самый отмороженый гопник на чужой территории блюдет "понятия" и знает, что спорные вопросы решаются на нейтральной территории, а тут вопрос об их существовании вообще.
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Встреча будет...НА ПЕРОНЕ ВОКЗАЛА...КИЕВ-МОСКВА!!!)))
Цуки бородатые...сектанты поганые
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Имеют право, к сожалению - они под таким названием зарегистрированы...
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Так они же за дверью сидели... Не выседили?
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А Петя не один придет , а с кузнецом! ( со свободой , правым сектором ). И вынесут нахрен этих оккупантов
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Ой, не смешите. ПС так же неожиданно зник, как и появился на Майдане. Тягнибок будет гундяевцев "выносить"?! А кто профинансирует? Все они из одного корыты...
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І що це тебе так православ'я цікавити почало? Чи обрізане пришити хочеш?
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Валєрик, ви долбобоб! Ви у Церкві хоч раз були? Постів дотримуєтесь? Обрізані у вас мізки, юноша...
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И правда, в лавре бухать сподручнее, особливо среди мощей, хрен кто засечет В УПЦ МП отменили встречу с Порошенко в Украинском доме: "Должна проходить на церковной территории" - Цензор.НЕТ 9010
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Предлагаю всем мацковским архиереям выделить по ячейке в пещерах и замуровать - пусть мумифицируются и доказывают свою святость 😀😀😀😎на одной воде
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И каждый день показывать видео, как в киевском патриархате едят сало , буженину, с самогоном
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да попы во всех патриархатах жрут, пьют,крадут
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Это не канонично...лучше как московские попы сношают в сауне молоденьких православных послушников
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Я не могу понять..
.
Росция в Сирии поддерживает "конституцыонный"- и ФАШИССКИЙ режим АСАДА ,-который УНИЧТОЖАЛ СВОЙ НАРОД ХИМИЧЕССКИМ и т д 0РУЖИЕМ МАССОВОГО УНИЧТОЖЭНИЯ..
.
УНИЧТ0ЖАЕТ Сирийсский народ и сирийсских ОПОЛЧЕНЦЕВ ?!!!!!!!!!

.

А в УКРАИНЕ- ЗАЩИЩАЕТ как бы ополченцев , которые как бы ВООРУЖИЛИСЬ ТАНКАМИ ГРАДАМИ и Т Д -дажэ ЕЩЕ ДО ВЫБОРОВ в УКРАИНЕ НОВОЙ ВЛАСТИ ????

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Да им всё равно где воевать, только подальше от Сибири,
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На території лаври? Добре. Тільки після передачі лаври УПЦ КП.
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Петя томосный - Барыга и фарисей.
Мы все за Томос, но без РПЦ и Барыги. Аминь!
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Сам себя отаминел? Украина выберает то, что вас, мокшу, совсем в "рай" загонит)
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а чё ему надо,кацапскому быдлостану ,чё они права качают?
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ПЕТЯ, не спеши - пусть они замумифицируются.
Везите формалин 😀😀😀
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Не захотели по-хорошему, будет по-плохому
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Какие-то игры начались - и РПЦ до святости далеко , и гарант не сильно православный, а так начались предвыборные мансы.
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Ещё какие игры...петрушка хочет подчинить себе всю церковь,а тут такой облом
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Не понял ! С какого дива служаки нелегитимной церкви указывают президенту, что, где, как и на каких условиях они соизволят встретиться? Даже самый отмороженый гопник на чужой территории блюдет "понятия" и знает, что спорные вопросы решаются на нейтральной территории, а тут вопрос об их существовании вообще.
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Не ,здесь церковные законы действуют...люди в церковь ходят молиться, а не в дом культуры
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Встреча будет...НА ПЕРОНЕ ВОКЗАЛА...КИЕВ-МОСКВА!!!)))
Цуки бородатые...сектанты поганые
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А Лавра разае церковная территория? Попы видимо забыли, что всего лишь арендуют её у государства.
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Хотели прогнуться перед Ордой и показать, что "вызвали президента "на ковёр"))) Не вышло...
А сами ехать в город спужались.) Помнит седобородая память, как их ордынские предки взяли в заложники Константинопольского патриарха и держали взаперти аж год, угрожая утопить в реке, пока не подписал бумажку, что признаёт "мацковскую патриархию"...)))
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"В УПЦ МП отменили встречу с Порошенко в Украинском доме: "Должна проходить на церковной территории" - Янушенко получил от москалей плевок в лицо, интересно какая будет ответная реакция, или просто утрётся.
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Не утрется. Он злопамятный. И это в данном случае очень хорошо.
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Замуровавшись в Лавре, смешивали кокс с водкой - и вот результат.
Не прийти на встречу с Президентом государства Украина - это выразить неуважение к народу государства Украина!
С"аной метлой всех за поребрик в мокшаторстан! В УПЦ МП скасували зустріч із Порошенком в Українському домі: "Має відбуватися на церковній території" - Цензор.НЕТ 8453
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А что такое "церковная территория"? Насколько я знаю все церкви в Украине принадлежат государству, значит и территория Лавры это территория Украины, а не каких-то церковных сектантов.
Если попам дали во временное пользование помещение какой-то церкви, то какого лысого они решили, что это "их территория".
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а з якого переляку московські попи розказують Українському президенту де йому з ними зустрічатись? москалі, глядідь, бо у Лук"янівському СІЗО вам зустріч назначать. Їдьте додому, козломорді. Ідьте по хорошому.
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офигевшие в край, специально провоцируют..
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Президент вам запропонував зустріч і назвав місце зустрічі, а ви відмовились тим самим виявили неповагу до глави УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, а отже до громадян УКРАЇНИ.
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Так "МП" отказалась вроде от общения с Константинополем, не?
То есть, "мп" уже не церковь, а секция спортивного наколеняхстояния...
Чуваки, вам нужен стадион!!! В УПЦ МП скасували зустріч із Порошенком в Українському домі: "Має відбуватися на церковній території" - Цензор.НЕТ 1791
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Им стадион точно нужен..... как в Сантьяго.
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пора отменить московскую "церковную територию" в лавре а то ребята охренели
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зачем же отменять? просто пусть теперь десятину оставляют не государству, а себе...и через год увидим стройнейшие ряды оставшихся членов мп...
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Фигня якась.Бог везде,а не только на церковной территории.Вам попам,пора бы це знать В УПЦ МП скасували зустріч із Порошенком в Українському домі: "Має відбуватися на церковній території" - Цензор.НЕТ 8052
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===Учитывая эти обстоятельства, Собор епископов Украинской Православной Церкви подтверждает свою готовность к встрече с Президентом Украины, но на церковной территории", - говорится в заявлении. ===

А вот раньше согласовать место встречи русские ФСБшные попы не могли? Хамство
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А чи не пора вже вигнати нах цей сатанат на істарічєскую родіну-за парєбрік?
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Церковной территории (прежде всего - Лавры) этих гундяевских путинцев давно пора лишить. Правда Генпрокурор у нас неученый, но есть тысячи нормальных юристов. Однако у нас даже МАФЫ московские у стен Лавры снести не могут.
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Петя заходит на Собор.И любую воду,освячу я,як що есть вера в сердце.И не нужна мне для веры в сердце церковная территория.И лише вас пацаков смердючих средневековых территория прильщает к грехопадению и идолопоклонечеству.Изыдите смерды сатанинские

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Цікаво а московський Кирило, теж так Путіну свої забаганки ставить, як Онуфрій Порошенкові?
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Ви серйозно, рпц мп відмовило Президенту України, вибраному українським народом і на території, якого тимчасово знаходиться ця секта. Якась секта вирішує... В мене шок!
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Рейсы на Минск каждый день Вперед и с песней Можно в виде исключения чартер на Мацкву В УПЦ МП скасували зустріч із Порошенком в Українському домі: "Має відбуватися на церковній території" - Цензор.НЕТ 7265
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ УПЦ МП отменили встречу с Порошенко в Украинском доме: "Должна проходить на церковной территории"
 
 
 
 
 
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