 Мы проводим комплексную реконструкцию Дарницкой ТЭЦ для уменьшения вредных выбросов, - Кличко

Мэр отметил, что в этом году в рамках инвестиционной программы ООО "Еврореконструкции", которая является владельцем Дарницкой ТЭЦ, начато внедрение комплексной реконструкции газоочистного оборудования ТЭЦ. В частности, реконструкция предусматривает строительство пяти новых электрофильтров, которые значительно снизят уровень вредных выбросов и позволят отойти от технологии складирования золы, сообщили в пресс-службе Кличко.
"Мы запустили в работу первый из предусмотренных новый электрофильтр. Это теперь позволяет более чем в 30 раз уменьшить выбросы вредных веществ в воздух ", - отметил Кличко.
Проектирование, установка и настройка электрофильтра осуществлялись за счет ТЭЦ. Стоимость - 96800000 грн.
Еще 4 электрофильтра, по словам Кличко, планируют установить в течение следующих трех лет - до конца 2021 года.
Также в рамках реконструкции ТЭЦ планируется строительство установок сероочистки и азотоочистки и рекультивация золоотвала - озера Горячка.
"Это ключевая программа для того, чтобы в Киеве был чистый воздух. И мы должны делать все возможное, чтобы работа Дарницкой ТЭЦ отвечала европейским стандартам ", - добавил он.
По словам городского головы, прогресс в решении экологической проблемы, десятилетиями существовавшей на Левом берегу Киева, стал возможным благодаря совместной работе городской власти, ООО "Еврореконструкция", НКРЭКУ и местных жителей-активистов. Городская власть возглавила координацию процессов, в частности - утверждение инвестпрограммы на государственном уровне.
Напомним, Дарницкая ТЭЦ поставляет тепло в Днепровском и Дарницком районах приблизительно для 270 000 жителей Левобережья. Введена в эксплуатацию более 60 лет назад и тогда находилась за пределами города. Основным топливом для ТЭЦ является уголь, при сжигании которого образуются золошлаковые отходы, которые складируются. Сегодня на станции начаты процессы переоборудования.
Вместе с тем, мэр напомнил, что в Киеве также внедряют другие масштабные проекты, которые позволят улучшить экологическую ситуацию. Это, в частности, реконструкция Бортнической станции аэрации и осуществление ремонтных работ на мусоросжигательном заводе "Энергия".
Реконструкция Бортнической станции аэрации - крупнейший в Украине международный проект в сфере ЖКХ. Стоимость проекта - 1100000000 долл. Это кредитные средства от Японии на льготных условиях. До конца текущего года уже будет объявлен тендер на определение подрядчика. Работы по реконструкции продлятся 6 лет. После завершения реконструкции будут решены проблемы очистки стоков и неприятного запаха для жителей Левого берега.
По возвращении мусоросжигательного завода "Энергия" в управление города, уже в 2019 году на нем планируют ремонт котлов и замену фильтров, которые очищают дымовые газы от пыли. Это позволит вдвое снизить объемы вредных выбросов.
Мы проводим комплексную реконструкцию Дарницкой ТЭЦ для уменьшения вредных выбросов, - Кличко
В столице запустили в работу первый новый электрофильтр, который поможет снизить уровень вредных выбросов на Дарницкой ТЭЦ более чем в 30 раз. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил журналистам после осмотра электрофильтра.
Мэр отметил, что в этом году в рамках инвестиционной программы ООО "Еврореконструкции", которая является владельцем Дарницкой ТЭЦ, начато внедрение комплексной реконструкции газоочистного оборудования ТЭЦ. В частности, реконструкция предусматривает строительство пяти новых электрофильтров, которые значительно снизят уровень вредных выбросов и позволят отойти от технологии складирования золы, сообщили в пресс-службе Кличко.
Новые правила вступят в силу 3 сентября.
Автомобилям с дизельными и бензиновыми двигателями будет запрещен въезд в центр Лондона. Такое решение приняли власти города с целью борьбы с загрязнением воздуха. Новые правила вступят в силу 3 сентября, передает teknoblog.ru со ссылкой на Evening Standard.
Владельцев обычных машин будут штрафовать на 130 фунтов за проезд по девяти улицам в восточной части Лондона в час пик. Ездить там будет разрешено только электромобилям или гибридам. А с апреля следующего года такие же правила распространятся на лондонский Сити.
Одним словом, пошёл я искать включатель отопления. Каково же было мое удивление, когда в чулане я увидел этот газовый счётчик. Он устроен очень просто. Вставляешь свою карточку, на которой есть деньги, и газ пошёл. Вытащил карточку - газ прекратился. Закончились деньги - сиди без тепла и горячей воды. Никто не приходит и ничего тебе не отрезает. Абсолютно справедливая система оплаты. Платишь за то, сколько сожжешь.
Хочешь экономить - используй меньше. В Лондоне у всех индивидуальное отопление, и везде такая система оплаты за газ.
За неделю проживания мы (а нас было трое) использовали газа на 10 фунтов (370 грн). Не так уж и много для двух комнатной квартиры общим метражом до 50 кв м, учитывая, сколько мы платим сейчас за тепло и горячую волу в отопительный сезон.
Интересно, в каком десятилетии у нас будет тоже самое?
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Все говорят, что с дорогами в Киеве беда, а на их приведение в порядок нужны миллиарды, которых нет. Но как часто бывает, вопрос в первую очередь в организации, в приоритетах, в стандартах - а там уж и затраты уменьшатся, и с пробками ситуация наладится, и, что самое важное, все будут понимать, почему строится или ремонтируется именно эта дорога и почему здесь делается именно так.
Начнем собственно с категорий. Так сложилось, что к Киеву подходит сразу три международных транспортных коридора, а взглянув на карту автомобильных и железных дороги, сразу видно, что Киев - это перекресток. Мы все знаем, что перекресток - это развязки, светофоры, ну, в крайнем случае - хоть какая-то навигация и понимание, как ехать. Но только не в Киеве! Здесь транспортные коридоры континентального значения теряются в городской застройке, фуры из Мадрида в Белгород ездят вперемешку с троллейбусами со Святошино на Борщаговку и маршрутками с Вишневого на Академгородок. Немного спасают навигаторы - но отнюдь не от пробок.
Итак, первая по приоритетности категория автодорог - международные коридоры. Это, по сути, стандарты автобанов - многоуровневые скоростные развязки, только подземные или надземные переходы, минимум внутригородского общественного транспорта, шумозащитные экраны, если рядом жилые кварталы. Да, это в первую очередь про Большую окружную дорогу. Реальность мы все знаем: шныряющие под носом у фур маршрутки, наземные переходы на Академгородке и у Жулян, развороты организованы так, что провоцируют пробки. Скорость в идеале - как на загородных дорогах, то есть где-то 90-110 км/ч.
Отдельно стоит добавить, что Окружная недостроена - что на севере, где надо построить всего 1,7 км, чтобы соединить Окружную с улицей Богатырской, что на Левый берег - ведь переходов через Днепр на Окружной дороге нет и в ближайшей перспективе не планируется, одни разговоры. Вообще, на Левом берегу нет даже зачатков, даже временных решений окружных дорог. Но зато на этом фоне проектируются и вносятся в проект генплана хордовые дороги - новая концепция, что транзит должен идти не в объезд, а насквозь, через внутригородские автобаны. А уж идеи 40-километровой Совсем Большой окружной дороги по территории области пока выглядят уже даже не как утопия, а как афера. Конечно, дальний объезд Киева нужен - но где взять деньги?
Фотографія: shutterstock.com
Вторая категория - внутригородские магистрали. Здесь вроде те же стандарты по внеуличным переходам, развязкам - но уже с возможными исключениями. Если организация движения позволяет организовать наземные переходы - то стоит делать именно их. Но интересы автомобилистов здесь в приоритете. Также в приоритете - общественный транспорт, а значит и выделенные полосы для него, а также трамваи, отделенные от автопотоков. Вдобавок - магистральные велодорожки, хотя они могут и чуть отклоняться от автомагистралей. Проспект Победы, Набережная, проспект Бажана, улица Борщаговская, Малая окружная дорога - примеры таких городских магистралей. Скорость - да-да, и те самые 80 км/ч, но на отдельных участках, например, за полкилометра до развязки - снижение до 60.
Городские улицы - то есть улицы городского значения, это образец компромисса интересов всех участников движения, основа именно городской уличной сети. Скорость здесь - стандартные 50-60 км/ч, наземные переходы организовываются сообразно циклам регулирования автопотоков - но они обязательны, и конечно с островками безопасности. В «стандартном пакете» - велодорожки, полосы для общественного транспорта, а также уличные парковки. Примеры - улицы Саксаганского, Большая Васильковская, Артема, Глубочицкая, Братиславская, Щербакова и конечно же Крещатик - где должны появиться наземные переходы. Расстояние между остановками общественного транспорта - к примеру, 300-500 метров.
Районные улицы - базовая сеть для местных перемещений. Дмитровская и Беларусская, Малютенко и Алма-Атинская, Институтская и Прорезная - их много и они тоже разные, но стандарты схожи. Те же наземные переходы, скорость 40-50 км/ч, но велодорожки уже под вопросом, как и полосы общественного транспорта. Зато здесь важна четкая организация уличной парковки, а между остановками - уже 150-300 метров.
Локальные улицы - еще ближе к людям, интересы которых здесь важнее транспорта. Скорость - 30-40 км/ч, частые наземные переходы, опять же уличная парковка. Велодорожки бессмысленны, так как ездить вполне безопасно и по проезжей части. Но на таких улицах можно устроить больше остановок общественного транспорта - да-да, те самые «остановите в конце 10-го дома» здесь вполне допустимы, правда, для локальных маршрутов.
Пешеходно-автомобильные улицы - это уже почти пешеходные зоны, но с разрешенным движением и парковкой автомобилей. Скорость - 10-30 км/ч, разрешение переходить улицу в любом месте и идти по проезжей части, те же остановки по требованию. Велосипедам - раздолье, понятное дело. Это и малые улицы туристического центра, и улицы частного сектора, где и так все ходят как хотят. Дальше - уже пешеходные улицы, а это совсем другая история.
Улицам нужны четкие стандарты - тогда не будет вопросов, где строить подземный переход, а где закрывать, где разрешать остановки по требованию, где и как устраивать парковку. Причем важно, чтобы стандарты улиц прошли обсуждение и были утверждены городской общиной - и обрели легитимизацию как общественный договор. Город должен стать проще, понятней, прозрачней для жителей. А улицы - это основа любого города.
Летом, полгода без горячей воды сидели, теперь же перед зимой модернизировать собрался ТЭЦ.