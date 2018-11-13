 Мы проводим комплексную реконструкцию Дарницкой ТЭЦ для уменьшения вредных выбросов, - Кличко

Мэр отметил, что в этом году в рамках инвестиционной программы ООО "Еврореконструкции", которая является владельцем Дарницкой ТЭЦ, начато внедрение комплексной реконструкции газоочистного оборудования ТЭЦ. В частности, реконструкция предусматривает строительство пяти новых электрофильтров, которые значительно снизят уровень вредных выбросов и позволят отойти от технологии складирования золы, сообщили в пресс-службе Кличко.



"Мы запустили в работу первый из предусмотренных новый электрофильтр. Это теперь позволяет более чем в 30 раз уменьшить выбросы вредных веществ в воздух ", - отметил Кличко.



Проектирование, установка и настройка электрофильтра осуществлялись за счет ТЭЦ. Стоимость - 96800000 грн.



Еще 4 электрофильтра, по словам Кличко, планируют установить в течение следующих трех лет - до конца 2021 года.



Также в рамках реконструкции ТЭЦ планируется строительство установок сероочистки и азотоочистки и рекультивация золоотвала - озера Горячка.



"Это ключевая программа для того, чтобы в Киеве был чистый воздух. И мы должны делать все возможное, чтобы работа Дарницкой ТЭЦ отвечала европейским стандартам ", - добавил он.



По словам городского головы, прогресс в решении экологической проблемы, десятилетиями существовавшей на Левом берегу Киева, стал возможным благодаря совместной работе городской власти, ООО "Еврореконструкция", НКРЭКУ и местных жителей-активистов. Городская власть возглавила координацию процессов, в частности - утверждение инвестпрограммы на государственном уровне.



Напомним, Дарницкая ТЭЦ поставляет тепло в Днепровском и Дарницком районах приблизительно для 270 000 жителей Левобережья. Введена в эксплуатацию более 60 лет назад и тогда находилась за пределами города. Основным топливом для ТЭЦ является уголь, при сжигании которого образуются золошлаковые отходы, которые складируются. Сегодня на станции начаты процессы переоборудования.



Вместе с тем, мэр напомнил, что в Киеве также внедряют другие масштабные проекты, которые позволят улучшить экологическую ситуацию. Это, в частности, реконструкция Бортнической станции аэрации и осуществление ремонтных работ на мусоросжигательном заводе "Энергия".



Реконструкция Бортнической станции аэрации - крупнейший в Украине международный проект в сфере ЖКХ. Стоимость проекта - 1100000000 долл. Это кредитные средства от Японии на льготных условиях. До конца текущего года уже будет объявлен тендер на определение подрядчика. Работы по реконструкции продлятся 6 лет. После завершения реконструкции будут решены проблемы очистки стоков и неприятного запаха для жителей Левого берега.



По возвращении мусоросжигательного завода "Энергия" в управление города, уже в 2019 году на нем планируют ремонт котлов и замену фильтров, которые очищают дымовые газы от пыли. Это позволит вдвое снизить объемы вредных выбросов.