 Россия использует историческую память для ухудшения отношений Украины и Польши, - Дещица

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
"Она фокусируется на том, чтобы поссорить Украину с Польшей, используя различные подходы к исторической памяти и раздувая вокруг этого так называемое украинско-польское противостояние. Для этого используются различные радикальные организации, на которые они имеют влияние, или финансируют их", — сказал Дещица.
Одновременно он отметил, что Россия не использует "крымские" вопросы в интересах своей пропаганды в Польше, осознавая, что это бесперспективно.
Посол отметил, что Польша делает все возможное, чтобы такая деятельность российской пропаганды не имела существенного влияния в Польше.
гитлеровская Германия и сталинский СССР - разделили пополам Польшу…31.10.1939. Доклад Молотова -
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища
Версальского договора.
http://doc20vek.ru/node/1397
співучий міністр... шляк би його трафив