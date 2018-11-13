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Все про:история (1544) память (831) Польша (4586) Дещица (163)

 Россия использует историческую память для ухудшения отношений Украины и Польши, - Дещица

Основная цель российской пропаганды в Польше — поссорить Киев и Варшаву, используя вопросы сложной истории.

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Она фокусируется на том, чтобы поссорить Украину с Польшей, используя различные подходы к исторической памяти и раздувая вокруг этого так называемое украинско-польское противостояние. Для этого используются различные радикальные организации, на которые они имеют влияние, или финансируют их", — сказал Дещица.

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Одновременно он отметил, что Россия не использует "крымские" вопросы в интересах своей пропаганды в Польше, осознавая, что это бесперспективно.

Посол отметил, что Польша делает все возможное, чтобы такая деятельность российской пропаганды не имела существенного влияния в Польше.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096686
 
   
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После того как два союзника -
гитлеровская Германия и сталинский СССР - разделили пополам Польшу…31.10.1939. Доклад Молотова -
… Правящие круги Польши немало кичились «прочностью» своего государства и
«мощью» своей армии. Однако оказалось достаточным короткого удара по Польше со
стороны сперва германской армии, а затем - Красной Армии, чтобы ничего не
осталось от этого уродливого детища
Версальского договора.

http://doc20vek.ru/node/1397
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Лапать, Львів, від його заснування і завжди був, є і буде українським. Інша справа, що завдяки Польщі, він став і є культурною столицею України.
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А без Польши не стал бы бы? Украинцы не способны на такое? И кого я лапал?
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А кто сказал, что нарассеяне могут сделать хоть что-нибудь достойное и доброе за всю свою историю? Не могут плевела родить пшеницу.
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Польше нужно больше рассказывать как Московия поделила Украину на Правобережную и Левобережную,чтобы в дальнейшем не делать ошибки и не идти на поводу московского Кремля, а также рассказать историю правления Польшей Московией. Россия использует историческую память для ухудшения отношений Украины и Польши, - Дещица - Цензор.НЕТ 6977
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Этот, вроде бы наивный, дядя, которого прочили в Министры Иностранных Дел, считает как? Что Рашка не воспользуется этим? Та этот фактор- на поверхности! Для любого, мало-мальски знакомого с Историей, человека. А вот задача дипломатов... Я- о нормальных дипломатах, а не о разных Климкиных- тушить/гасить всякие возможности такие, которые очевидны, даже детям. Но! Этого- не происходит! Происходит всё- с точностью до наоборот. Это шо, заговор???
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Українців та поляків, цих два найбільш близьких ментально та культурно народи, розділяють релігія і наші спільні вороги. В довгій історії наших народів завше було так, що коли ми діяли спільно, то гнали нашого ворога аж до мацкви, а коли чубилися, то наш спільний ворог бив на поодинці.
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Он хоть сам понял шо сказал. Польские нацики спят и видят львов пшецким, ну и как тут карту крымскую не разигрывать? Но а отношения оун и польши, мы и сами тут дойти до истины не можем, тут и масла в огонь подливать не надо.
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а він це прогарчав чи проспівав, на кшалт "Ла-ла-ла-ла ла"?
співучий міністр... шляк би його трафив
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