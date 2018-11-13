 Гражданин РФ, воевавший в составе "Оплота" на Донбассе, приговорен к 10 годам лишения свободы, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где втсупил в террористическую группировку "Оплот". В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирования. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных.

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В апреле 2017 украинские военнослужащие задержали россиянина в поселке Николаевка Донецкой области.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.

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