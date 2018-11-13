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Все про:боевик (16389) СБУ (12976) наемник (267)

 Гражданин РФ, воевавший в составе "Оплота" на Донбассе, приговорен к 10 годам лишения свободы, - СБУ

В Донецкой области суд приговорил российского боевика террористической организации "ДНР" к 10 годам лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где втсупил в террористическую группировку "Оплот". В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирования. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных.

Смотрите: Террорист "ДНР" задержан в аэропорту "Борисполь". ВИДЕО+ФОТО

В апреле 2017 украинские военнослужащие задержали россиянина в поселке Николаевка Донецкой области.

За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.

Также читайте: В СИЗО оккупированного Донецка умер предатель Украины террорист Свитан - уроженец Черниговщины, воевавший за "ДНР". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3096683
 
   
 Топ комментарии
 
Почему не 15? Почему не 20?
Доказанный же терроризм, раз осуждён...
Почему срок такой скромный?
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Почему не 15? Почему не 20?
Доказанный же терроризм, раз осуждён...
Почему срок такой скромный?
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А что с местными коллаборантами делать? Их давно казнить нужно, а вы все время их пропускаете на подконтрольную территорию Украины. С каждым годом их только больше и моложе.
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На новых кладбищах, там в Лугандонии,
Крестов безымянных безмолвный парад.
Лишь только изредка есть фотографии
Навеки усопших российских ребят.

И нет уже разницы, что же заставило
Тебя приехать в Украину воевать.
Мозги промытые иль деньги шалые,
Но ты приехал, чтобы убивать.

Фотография девять на двенадцать
Парнишки юного прибита на кресте.
И девушки могли в тебя влюбляться,
Но ты лежишь в украинской земле.

Твой «русский мир» был на крови построен,
Хохлов хотел убить ты на войне.
Но больше ты не сможешь сеять горе,
Бесславно сгинул ты в чужой стране.

Ведь есть же простая, обычная истина,
Которую вовсе не трудно понять.
Что у хохлов тоже есть Родина,
И Родину будут они защищать.

Фотография девять на двенадцать
Парнишки юного прибита на кресте.
И девушки могли в тебя влюбляться,
Но ты лежишь в украинской земле.
.
..

Идиологи войны в Украине..... и.... и т д..
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--

они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..

Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ убивать..

ДОБРОВОЛЬНО..

По зову "сердца ".. ..

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На зоне этому сепару мозги вставят, но только через задницу и без вазелина. Громадянина РФ, який воював у складі "Оплоту" на Донбасі, засуджено до 10 років позбавлення волі, - СБУ - Цензор.НЕТ 2081
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А мне стишок не понравился. Ублюдков парнишками не зовут...,
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Было бы, как по закону, введено военное положение, украинским налогоплательщикам не пришлось бы кормить 10 лет паразита.
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Не надо кормить бесплатно,пусть в тюрьме работает.
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По словам жителя с Макеевки "воевала" в основном шпана из подворотни - ни образования, ни трудовых навыков - а тут тебе автомат в руки и делай что хочешь...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин РФ, воевавший в составе "Оплота" на Донбассе, приговорен к 10 годам лишения свободы, - СБУ
 
 
 
 
 
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