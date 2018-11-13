 Гражданин РФ, воевавший в составе "Оплота" на Донбассе, приговорен к 10 годам лишения свободы, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в феврале 2017 года, поддавшись российской пропаганде, гражданин РФ незаконно прибыл во временно оккупированный Донецк, где втсупил в террористическую группировку "Оплот". В составе незаконных вооруженных формирований россиянин с оружием в руках охранял подконтрольные террористам военные объекты, обустраивал блокпосты боевиков и осуществлял их патрулирования. Кроме того, он собирал информацию о расположении и количестве сил и средств антитеррористической операции, участвовал в боевых действиях против украинских военных.
В апреле 2017 украинские военнослужащие задержали россиянина в поселке Николаевка Донецкой области.
За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, Орджоникидзевский районный суд Мариуполя назначил боевику наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу.
Доказанный же терроризм, раз осуждён...
Почему срок такой скромный?
Крестов безымянных безмолвный парад.
Лишь только изредка есть фотографии
Навеки усопших российских ребят.
И нет уже разницы, что же заставило
Тебя приехать в Украину воевать.
Мозги промытые иль деньги шалые,
Но ты приехал, чтобы убивать.
Фотография девять на двенадцать
Парнишки юного прибита на кресте.
И девушки могли в тебя влюбляться,
Но ты лежишь в украинской земле.
Твой «русский мир» был на крови построен,
Хохлов хотел убить ты на войне.
Но больше ты не сможешь сеять горе,
Бесславно сгинул ты в чужой стране.
Ведь есть же простая, обычная истина,
Которую вовсе не трудно понять.
Что у хохлов тоже есть Родина,
И Родину будут они защищать.
Фотография девять на двенадцать
Парнишки юного прибита на кресте.
И девушки могли в тебя влюбляться,
Но ты лежишь в украинской земле.
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Идиологи войны в Украине..... и.... и т д..
( ПУКин и К0 ) ужэ перевели стрелки на простых солдат--
они их НЕ ПОСЫЛАЛИ..,...,..
Они ( солдаты )== ДОБРОВОЛЬНО ЕХАЛИ в УКРАИНУ убивать..
ДОБРОВОЛЬНО..
По зову "сердца ".. ..
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отброськина на теплое место