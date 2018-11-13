 Коррупция "съедает" до 2% роста экономики Украины, - МВФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил Йоста Люнгман, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине
"Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальный рост ВВП составлял бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста", - сказал он.
По его словам, коррупция является одной из ключевых препятствий на пути к экономическому росту Украины.
Кроме этого, по мнению представителя МВФ, экономический рост и восстановление Украины пока недостаточно.
"Безусловно, рост экономики на 3% в год это лучше, чем ее падение на 10%, которое Украина пережила в 2015 году. Однако, если посмотреть в контексте, то европейские развивающиеся страны пока растут в среднем на 4-5% ежегодно, что свидетельствует о недостаточно быстром восстановлении Украины", - добавил Люнгман.
- ганьба
пример, с отоплением:
мэр - юрий вилкул заворовался по полной: с 2008 через свои фирмы грабанул город на 2 млрд грн (суммарно). Детали в статье. Но суть в том, что вилкул сознательно дотянул до морозов, что начать "плакаться" и орать что он тут ни при чем, это все Нафтогаз виноват.... Хотя по факту - долг за газ - это украденная вилкулом оплата за газ населением с 2008 года.
https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492
...всі, хто відповідає за опалювальний сезон в Кривому Розі, заздалегідь прекрасно знали про початок процедури банкрутства "Теплоцентралі" і її майбутню приватизацію, а ще й про те, що основним боржником ДП "Криворізька Теплоцентраль" є зовсім не населення, а комунальне підприємство "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради.
КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства. Інтерес "міцних господарників" до "Криворіжтеплоцентралі" виник давно і неспроста, адже це - підприємство, сфера діяльності якого поширюється на найбільш густонаселену частину міста і від послуг якого відмовитися споживачу фактично неможливо.
Восени 2016 року, коли споживачі сиділи без тепла, керівники "Теплоцентралі", наприклад, не могли розібратися між собою і, отримуючи зарплати близько 30-45 тис. грн, навіть судилися щодо відновлення на посади підприємства, яке фактично потопало від боргів.
Врешті Фонд держмайна оголосив про приватизацію "Теплоцентралі" і державне підприємство перетворилося на ПАТ. Тож останнє звернення до Києва від депутатського корпусу Криворізької міської ради скидається на жалюгідну спробу зняти з себе відповідальність за майбутній провальний опалювальний сезон і пред'явити населенню "довідку" про те, що влада "хоч щось робить".
Вот вроде уже поняли - всё, точно она!
Вроде даже посчитали и высчитали - 2%...
А как ловить - так некого...
Надо вызвать китайских специалистов, ой надо...
РыгоШаКАЛадник со товасчи??не???
🤑
)))
Ну, принцип в целом понятен - без взяток у нас будет коллапс с предпринимателями, водителями (оформление машин), нотариусами, госчиновниками. Потому что сам народ не поймет такого прикола - зачем самому делать все по закону, когда можно дать конвертик и решить вопрос?
Я не говорю, как предыдущий товарищ, что коррупция - это здорово и классно и основа нашей экономики. Я лишь говорю, что бороться с ней нужно на всех уровнях - от "дающих" учителю 1000 грн за "двенадцать" ребенку и до миллионов за получение земли в собственность
Глупости пишете. Особенно про %.
Не знаю, где такое может быть, но не в Киеве точно. Тут если и случается коррупция - то по вымогательству госорганов, а не по желанию предпринимателей "бумажки не готовить".
А уж с перерегистрацией машин в том же Запорожье вообще аут. Водители передают друг другу номера телефонов "решал" (многие из которых в погонах), которые помогут за умеренную сумму помочь с простыми действиями относительно автомобиля - на учет там поставить или перерегистрировать. На вопрос "зачем платить, ведь можно бесплатно (не считая пошлины)?" отвечают - "это время тратить, в очереди стоять. А тут я денюжку дал, мне позвонили когда подъехать и готово". И опять-таки, у этих людей больше возмущения вызовет факт "прикрытия" такой лавочки, чем то, что они дают взятки
"у этих людей больше возмущения вызовет факт "прикрытия" такой лавочки, чем то, что они дают взятки"
Как-то плевать на то, что вызовет возмущение у таких людей. Ибо эти люди для государства являются преступниками и в цивилизованной стране, например, в США им дали бы за подобное очень большие реальные тюремные сроки.
Выведение таких горе-"предпринимателей" из тени никак не спровоцирует никакого звездеца - а наоборот, улучшит экономику государства.
И смех и грех ,, ей Богу . .http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/89247/
После такого даже начинаешь сомневаться , что лучше , борьба с коррупцией , или её отсутствие ..
По сути есть чем возразить, без общих фраз?
Всех чинуш сделать честными невозможно в принципе . Это утопия . Коррупцию можно сократить до минимума , но только не уничтожить . .
Во-первых , никакого роста экономики нет . Не считать же , в самом деле , рост доходов первых харь государства за рост экономики .
А во-вторых , коррупция государства плюс деньги на содержание того же государства съедают почти все деньги , собираемые с населения .
Хорошо , если народу остаются те же 2 процента .
Хотя , судя по повальной нищете населения , вряд ли ...
Италия - коррупция и мафия во всех эшелонах власти, привет от дяди Сильвио...
Франция - корупция в высших эшелонах власти от продажной Липенши до Саркази, который и стал презом на кровавых взятках от Каддафи...
Германия - коррупция от Шредера, сдача госинтересов (развал армии, не соблюдения норм по расходам на оборону, спонсорство страны террориста - засрашки, причем недоумевает даже лошара Трамп), лоббиорвание газопровода СП-2 (который по оценкам експертов не окупится даже через 50лет)...
Но конечно Украина хуже всех и самая корупционная страна в мире...
Вот когда "пэрэсичный" гражданин Украины достигнет такого уровня и качества жизни , как в
Япония
Франция
Италия
Германия
тогда и будешь иронизировать .
Умножьте эту цифру на тридцать, а то и на все сорок пять.
Когда читаешь подобную ахинею, то становится ясно, что наши можновладци или живут в совершенно ином мире как инопланетяне, или просто вешают народу лапшу на уши. Только народ оценивает зкономические успехи уже не по липовым цифрам, а по скорости опустошекния своего кошелька.
Прав был Задорнов: ТУПЫЫЫЫЕ ПИНДОСЫ!