 Коррупция "съедает" до 2% роста экономики Украины, - МВФ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил Йоста Люнгман, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине

"Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальный рост ВВП составлял бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста", - сказал он.

По его словам, коррупция является одной из ключевых препятствий на пути к экономическому росту Украины.

Кроме этого, по мнению представителя МВФ, экономический рост и восстановление Украины пока недостаточно.

"Безусловно, рост экономики на 3% в год это лучше, чем ее падение на 10%, которое Украина пережила в 2015 году. Однако, если посмотреть в контексте, то европейские развивающиеся страны пока растут в среднем на 4-5% ежегодно, что свидетельствует о недостаточно быстром восстановлении Украины", - добавил Люнгман.

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