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 Политика Украины, Экономика
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Все про:коррупция (7258) МВФ (2603) экономика (3464)

 Коррупция "съедает" до 2% роста экономики Украины, - МВФ

По подсчетам Международного валютного фонда, если бы уровень коррупции в Украине был на уровне европейских развивающихся стран, то рост экономики составил бы 5% ежегодно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом заявил Йоста Люнгман, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине

"Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальный рост ВВП составлял бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста", - сказал он.

По его словам, коррупция является одной из ключевых препятствий на пути к экономическому росту Украины.

Кроме этого, по мнению представителя МВФ, экономический рост и восстановление Украины пока недостаточно.

"Безусловно, рост экономики на 3% в год это лучше, чем ее падение на 10%, которое Украина пережила в 2015 году. Однако, если посмотреть в контексте, то европейские развивающиеся страны пока растут в среднем на 4-5% ежегодно, что свидетельствует о недостаточно быстром восстановлении Украины", - добавил Люнгман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096682
 
   
 Топ комментарии
 
больше, намного больше 2%. Скорее - 62 %, А ТО И 72%
пример, с отоплением:

мэр - юрий вилкул заворовался по полной: с 2008 через свои фирмы грабанул город на 2 млрд грн (суммарно). Детали в статье. Но суть в том, что вилкул сознательно дотянул до морозов, что начать "плакаться" и орать что он тут ни при чем, это все Нафтогаз виноват.... Хотя по факту - долг за газ - это украденная вилкулом оплата за газ населением с 2008 года.

https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492

...всі, хто відповідає за опалювальний сезон в Кривому Розі, заздалегідь прекрасно знали про початок процедури банкрутства "Теплоцентралі" і її майбутню приватизацію, а ще й про те, що основним боржником ДП "Криворізька Теплоцентраль" є зовсім не населення, а комунальне підприємство "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради.

КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства. Інтерес "міцних господарників" до "Криворіжтеплоцентралі" виник давно і неспроста, адже це - підприємство, сфера діяльності якого поширюється на найбільш густонаселену частину міста і від послуг якого відмовитися споживачу фактично неможливо.

Восени 2016 року, коли споживачі сиділи без тепла, керівники "Теплоцентралі", наприклад, не могли розібратися між собою і, отримуючи зарплати близько 30-45 тис. грн, навіть судилися щодо відновлення на посади підприємства, яке фактично потопало від боргів.

Врешті Фонд держмайна оголосив про приватизацію "Теплоцентралі" і державне підприємство перетворилося на ПАТ. Тож останнє звернення до Києва від депутатського корпусу Криворізької міської ради скидається на жалюгідну спробу зняти з себе відповідальність за майбутній провальний опалювальний сезон і пред'явити населенню "довідку" про те, що влада "хоч щось робить".
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президент-миллиардер самой нищей страни в Европе
- ганьба
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президент-миллиардер самой нищей страни в Европе
- ганьба
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а нам втюхивали что МВФ требует повышения цены на газ, а оказывается они все таки требуют снизить корупцию до средне европейсикх стран, а не газ Корупція "з'їдає" до 2% зростання економіки України, - МВФ - Цензор.НЕТ 8711
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больше, намного больше 2%. Скорее - 62 %, А ТО И 72%
пример, с отоплением:

мэр - юрий вилкул заворовался по полной: с 2008 через свои фирмы грабанул город на 2 млрд грн (суммарно). Детали в статье. Но суть в том, что вилкул сознательно дотянул до морозов, что начать "плакаться" и орать что он тут ни при чем, это все Нафтогаз виноват.... Хотя по факту - долг за газ - это украденная вилкулом оплата за газ населением с 2008 года.

https://dnipro.depo.ua/ukr/dnipro/yak-simeyka-vilkuliv-dovela-kriviy-rig-do-opalyuvalnogo-kolapsu-20170908636492

...всі, хто відповідає за опалювальний сезон в Кривому Розі, заздалегідь прекрасно знали про початок процедури банкрутства "Теплоцентралі" і її майбутню приватизацію, а ще й про те, що основним боржником ДП "Криворізька Теплоцентраль" є зовсім не населення, а комунальне підприємство "Криворіжтепломережа" Криворізької міської ради.

КП "Криворіжстеплосеть" за час такого посередництва накопичила борг перед своїм постачальником ДП "Криворізька теплоцентраль", гигантську суму у розмірі 1,2 мільярда гривень. Ділові відносини між підприємствами закінчилися в 2013 році, а боргові зобов'язання так і залишилися несплаченими. У жовтні 2013 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов прокуратури Центрально-Міського району Кривого Рогу, згідно з яким повинно було бути запроваджене обов'язкове стягнення заборгованості, втім, його не відбулося. Якщо згадати, то у 2013 році у руля Дніпропетровської області стояли представники когорти "Партії регіонів", першим віце-прем'єром уряду Миколи Азарова тоді був Олександр Вілкул, а містом Кривий Ріг керував батько - Юрій Вілкул, то можна лише здогадуватися, за сприяння або ж потурання кого державне підприємство фактично доводилося до банкрутства. Інтерес "міцних господарників" до "Криворіжтеплоцентралі" виник давно і неспроста, адже це - підприємство, сфера діяльності якого поширюється на найбільш густонаселену частину міста і від послуг якого відмовитися споживачу фактично неможливо.

Восени 2016 року, коли споживачі сиділи без тепла, керівники "Теплоцентралі", наприклад, не могли розібратися між собою і, отримуючи зарплати близько 30-45 тис. грн, навіть судилися щодо відновлення на посади підприємства, яке фактично потопало від боргів.

Врешті Фонд держмайна оголосив про приватизацію "Теплоцентралі" і державне підприємство перетворилося на ПАТ. Тож останнє звернення до Києва від депутатського корпусу Криворізької міської ради скидається на жалюгідну спробу зняти з себе відповідальність за майбутній провальний опалювальний сезон і пред'явити населенню "довідку" про те, що влада "хоч щось робить".
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Приватизация? А кто захочет приватизировать банкрота с долгами 1,2 млрд?
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Йоста Люнгман - кремлевский "шатун". Ведь гидрант за 5 лет уже победил всяческую коррупцию .
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Ой прям беда с этой "ниулавимай карупцией"...
Вот вроде уже поняли - всё, точно она!
Вроде даже посчитали и высчитали - 2%...
А как ловить - так некого...
Надо вызвать китайских специалистов, ой надо...
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Да это не Украина медленно растёт экономически, а очень быстро и много воруют. У гонтаревой спроси, аналитик.
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И кто ента у нас такой прррожорливый??
РыгоШаКАЛадник со товасчи??не???
🤑
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Так надо еще цены на газ поднять раза в три и рост пойдет и коррупция погасится. Что бы корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить.
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Самое интересное: этот дядя Люнгман прекрасно понимает, если, вдруг, случится чудо... и коррупция у нас умрет, то Грандиозный Звиздец- неминуем! У нас- всё построено на коррупции. Всё! Потому- гуляй, дядя, с лошадиной харей... Куда-нибудь- подалее, со своими 2-мя сраными процентами. Свободен, лжец!
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А вы не охерели там часом, уже и коррупцию оправдывать? Звездец у них неминуем видите ли. Да вся Украина только счастлива будет, когда у вас, коррупционеров, грандиозный звездец наступит и вы будете развешены на столбах вдоль дорог!
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В его потоке сознания есть здравое зерно. Действительно, представим что за день вся коррупция исчезла. Самыми первыми влетят частные предприниматели - придет такой в налоговую декларацию "сдавать" с конвертиком, а ему "нет, нужны такие и такие документы". Предприниматель вытаращит глаза, помнется (в первый раз услышал названия таких бумажек), и пойдет готовить пакет документов. А потом дома посчитает - если честную декларацию подать - по миру пойдет, надо уменьшать. Уменьшил и бац - проверочка с налоговой пришла. А заодно из СЭС и пожарки. И тоже никто взяток не берет. Ну и закрыли бизнес, а его самого чуть не посадили. И так будет с 70% предпринимателей.
Ну, принцип в целом понятен - без взяток у нас будет коллапс с предпринимателями, водителями (оформление машин), нотариусами, госчиновниками. Потому что сам народ не поймет такого прикола - зачем самому делать все по закону, когда можно дать конвертик и решить вопрос?
Я не говорю, как предыдущий товарищ, что коррупция - это здорово и классно и основа нашей экономики. Я лишь говорю, что бороться с ней нужно на всех уровнях - от "дающих" учителю 1000 грн за "двенадцать" ребенку и до миллионов за получение земли в собственность
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"И так будет с 70% предпринимателей."

Глупости пишете. Особенно про %.
Не знаю, где такое может быть, но не в Киеве точно. Тут если и случается коррупция - то по вымогательству госорганов, а не по желанию предпринимателей "бумажки не готовить".
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Ну отъедьте чуть дальше от Киева и вы удивитесь. Начнем с того, что вообще очень мало предпринимателей зарегистрированы (например, среди моих знакомых в Запорожской области предпринимателей человек 10, а среди них налоги платят аж 3 человека). Во-вторых, те кто и зарегистрован декларирует минимальный доход - остальное он либо прокручивает налом либо по банковской карте, открытой просто на физ.лицо. А когда сдают декларации - сами дают конвертик, чтобы тот не копал глубоко. И вполне довольны - им, типа, легче ему дать на лапу (причем без требования!), чем все налоги выплачивать.
А уж с перерегистрацией машин в том же Запорожье вообще аут. Водители передают друг другу номера телефонов "решал" (многие из которых в погонах), которые помогут за умеренную сумму помочь с простыми действиями относительно автомобиля - на учет там поставить или перерегистрировать. На вопрос "зачем платить, ведь можно бесплатно (не считая пошлины)?" отвечают - "это время тратить, в очереди стоять. А тут я денюжку дал, мне позвонили когда подъехать и готово". И опять-таки, у этих людей больше возмущения вызовет факт "прикрытия" такой лавочки, чем то, что они дают взятки
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"Начнем с того, что вообще очень мало предпринимателей зарегистрированы (например, среди моих знакомых в Запорожской области предпринимателей человек 10, а среди них налоги платят аж 3 человека)"

"у этих людей больше возмущения вызовет факт "прикрытия" такой лавочки, чем то, что они дают взятки"

Как-то плевать на то, что вызовет возмущение у таких людей. Ибо эти люди для государства являются преступниками и в цивилизованной стране, например, в США им дали бы за подобное очень большие реальные тюремные сроки.

Выведение таких горе-"предпринимателей" из тени никак не спровоцирует никакого звездеца - а наоборот, улучшит экономику государства.
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Вот , если интересно , почитайте про борьбу с коррупцией в Бразилии . И к чему это привело .
И смех и грех ,, ей Богу . Корупція "з'їдає" до 2% зростання економіки України, - МВФ - Цензор.НЕТ 975 .http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/89247/
После такого даже начинаешь сомневаться , что лучше , борьба с коррупцией , или её отсутствие ..
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Бред вы пишете госпожа Катерина,самой не смешно?
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Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Действительно, корни коррупции в Украине не только в разжиревших харях чиновников, но и в простых жителях, уверенных, что при наличии денег можно решить любой вопрос намного проще и быстрее. И если эти деньги есть - эти жители так и поступают, а не идут, возможно более долгим, но законным путем.
По сути есть чем возразить, без общих фраз?
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дядя Люнгман брехло и фантазёр ..! Коррупция никогда не умрёт . Она есть , была и будет , всегда и везде , в любой стране мира ,, наверняка она есть даже и в самом МВФ . Даже в самых жестоких по отношению к коррупции странах . Вот в Китае за коррупцию расстреливают многих , ежегодно , и показательно ,, и один хрен она никуда не исчезает .
Всех чинуш сделать честными невозможно в принципе . Это утопия . Коррупцию можно сократить до минимума , но только не уничтожить . .
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Так он про это и говорит, перечитайте статью. Он говорит, что если бы коррупция в Украине была бы хотя бы как в Европе - то было бы +2 процента к ВВП. Он не говорит про полное искоренение коррупции
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Действительно . Я начал читать сразу коммены , а на статейку внимания как то и не обратил . Мой прокол Корупція "з'їдає" до 2% зростання економіки України, - МВФ - Цензор.НЕТ 2064 .. Каюсь. Придётся свои слова в отношении Люнгмана забрать обратно .
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Враньё .
Во-первых , никакого роста экономики нет . Не считать же , в самом деле , рост доходов первых харь государства за рост экономики .
А во-вторых , коррупция государства плюс деньги на содержание того же государства съедают почти все деньги , собираемые с населения .
Хорошо , если народу остаются те же 2 процента .
Хотя , судя по повальной нищете населения , вряд ли ...
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рост экономики 1,5% .. коррупция съедает 2% роста экономики.. профит!!
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А петрушкины боты недавно хвастались, что Педро мировые лидеры хвалят, и у нас почти никакой коррупции... Врут в этом эмвээфе, наверное.
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Япония - мафия традиционно воплетена во все сферы жизни общества...
Италия - коррупция и мафия во всех эшелонах власти, привет от дяди Сильвио...
Франция - корупция в высших эшелонах власти от продажной Липенши до Саркази, который и стал презом на кровавых взятках от Каддафи...
Германия - коррупция от Шредера, сдача госинтересов (развал армии, не соблюдения норм по расходам на оборону, спонсорство страны террориста - засрашки, причем недоумевает даже лошара Трамп), лоббиорвание газопровода СП-2 (который по оценкам експертов не окупится даже через 50лет)...
Но конечно Украина хуже всех и самая корупционная страна в мире...
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Не передёргивай факты , любитель карамелек .
Вот когда "пэрэсичный" гражданин Украины достигнет такого уровня и качества жизни , как в
Япония
Франция
Италия
Германия
тогда и будешь иронизировать .
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Высокий уровень развития этих стран не делает их менее подверженными коррупции. Когда премьер в Италии, ставленник неаполитанской мафии. Когда Якудза в Японии, контролирует политиков, корпорации и занимаются от рекета до наркоторговли. Когда немецкие генералы, не понимают, когда бедные турки пересаживаются на самолеты 5 покаления, а богатейшая страна в мире юзает говняшки Еврофайтеры причем 50% которых не полетопригодных, но в свою очередь спонсируется на милиарды страна - террорист Засрашка. Можно привести в пример Грузию, которая поборола корупцию, но это не принесло ей процветания, не развило промышленность, не деокупировало захваченные территории, и не привело к процветанию населения.
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Не приводите в пример Грузию,там произошла конкретная смена власти.
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Какие то вредные враки. Вон ахмутка на цельных 76% за паршивый год улучшил свою. экономику, а этот трет про какие то там 3%. И что ведь характерно, вообще не брал сука взяток Корупція "з'їдає" до 2% зростання економіки України, - МВФ - Цензор.НЕТ 1095
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І все? та то х.рня, в нас соціальні маразми забирають більше.
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2% ??? Смешно. Пример: реставрация фонтана на Подоле. Выделено 2,4 млн. грн. А реально нужно было 100 тыс. грн. Сами считайте процент коррупции. Поймите - было бы ВВП в 2 раза больше - на этот фонтан выделили бы в 2 раза больше денег. Или в 5. Жизнь народа не зависит от уровня ВВП. https://bigkiev.com.ua/na-kontraktovoy-ploshchadi-otremontiruyut-fontan-samson/
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"Коррупция "съедает" до 2% роста экономики Украины, - МВФ" - пока регионал и офшорник Петя Потрошитель, стоит во главе государства, ни о каком сокращении коррупции не может быть и речи, скорее наоборот, но украинских совков он устраивает, тогда пусть сосут лапу.
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При мафиозном строе страны коррупция жрет всего 2%?¿ Ой, не смешите!
Умножьте эту цифру на тридцать, а то и на все сорок пять.
Когда читаешь подобную ахинею, то становится ясно, что наши можновладци или живут в совершенно ином мире как инопланетяне, или просто вешают народу лапшу на уши. Только народ оценивает зкономические успехи уже не по липовым цифрам, а по скорости опустошекния своего кошелька.
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не забываем что все в украине коррупционеры, кто не давал взятки? все давали а значит коррупционеры))))
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Всего 2% ?!!!
Прав был Задорнов: ТУПЫЫЫЫЕ ПИНДОСЫ!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоррупция "съедает" до 2% роста экономики Украины, - МВФ
 
 
 
 
 
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