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Все про:школа (1779) Минобразования (1030) реформы (3163) Хобзей (11)

 Новая начальная школа даст первый результат через два года, - Минобразования

Результат от внедрения нового стандарта начальной школы можно будет увидеть примерно через два года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель министра образования и науки Павел Хобзей.

"Новая начальная школа началась в этом году и завершается через четыре года. Первый результат будет через два года, после выпуска второго класса. Тогда мы можем проводить мониторинг и сравнивать", – сказал чиновник.

Заместитель министра убежден, что Новая украинская школа будет интересна для детей, поскольку развивает компетентность.

"Для нас важны ценности, отношения, а также развитие компетентности. Без знаний компетентности не будет. Уверен, Новая украинская школа будет интересна для детей", – отметил Хобзей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096681
 
 
 Топ комментарии
 
это как 2 года?Всех учителей успеют подготовить,поднять квалификацию и дети получат образование высокого качества?Похоже на очередной тра ля ля,кто хочет получить нормальное образование ближайшее место для этого Польша
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Точнее- 13, хотя, как мне кажется- все закроют, Бесы.
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Ага. Когда родители наконец то купят за свой счет все то о чем рапортовали Гриневич и Гройсман, что "все за счет государства".
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Ну поки батьки будуть нести в школу, школа буде брати. А насправді більшості легше піддатись системі а ніж боротися з нею... Бореться якщо 5% це вже добре. А інші пливуть за течією, але чекають змін. На жаль так не буває.
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Что они там планируют, какой нафиг результат? Вам что, идиоты, не хватило 5 лет для принятия необходимых реформ и решений?
Пора избавляться от этих дебилов и профанов-министров.
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Они это уже не в первый раз говорят. Просто сроки переносятся. В 2020 тоже самое скажут, что через два года и так далее.
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Я сбился со счета это уже какая рехорма?
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это как 2 года?Всех учителей успеют подготовить,поднять квалификацию и дети получат образование высокого качества?Похоже на очередной тра ля ля,кто хочет получить нормальное образование ближайшее место для этого Польша
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Пока учителя и директора школ те же, результатов мы не увидим. Говорю как отец школьника
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Ну я бачу як молодь іде за ці гроші працювати вчителями. Вчити дітей про яких забули навіть батьки. Більшість батьків просто відкупляється від своїх дітей. А потім "яка погана у нас система освіти" чи "які у нас погані вчителя". І несуть в школи хабарі. Щоб "допомогли" дитині... А правда така що вчителя точно такі ж як і ви. За директорів не скажу, їх здається усіх треба пересаджати.
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Друзья, не по теме,но , Мустафе Джамилеву (Кырымоглу) с75 лет. Поздравим этого человека легенду!!!http://youtu.be/VZ2UH338NdY
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовая начальная школа даст первый результат через два года, - Минобразования
 
 
 
 
 
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