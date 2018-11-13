 Суд в Австрии не стал арестовывать полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Об этом 13 ноября пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на постановление суда, который отклонил заявление прокуратуры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.
О причинах решения не сообщается.
По данным издания, следствие инкриминирует полковнику две уголовные статьи: о разглашении государственной тайны и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в 11 ноября стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..
В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.
Порошенко, уже ясно, с Ахметовым ничего делать не будет, а с Тимошенко ещё есть надежда. Она единственная на моей памяти, кто выполнял обещания. Другие уже просто для меня в сортире без вариантов. Если и она туда же, то хана полная.
Зальцбург и Соликамск -- города-побратимы!
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Просто эта полярность оценок постоянная : чёрное - белое, зрада - перемога уже утомила. Люди во время кризиса считают правильными только свои и только радикальные решения, а логику и обычную рассудительность выключают напрочь. Вот обратите внимание, какая у нас фигня с реакцией на судебные решения в таких случаях : судья - гад, купили, зрада и т.д. И если бы речь шла об украинском суде, Святая Марья бы никого не убедила, что это решение может быть целесообразным. Сразу было бы зрада зрадная, вот они реформы барыг, живемо по-новому. А как суд в Европе - тут уже про "подкупили" и "шоколадное правосудие" не поорёшь. И сразу зрада зрадная сдувается - аргументов нет. Потому на тонкую иронию Ali Hasana я лайк и поставил.
А если серьёзно - то, в СИЗО, тем более таких гетто, как у нас в Украине, людей надо держать по исключительным основаниям : умышленный убийца, насильник, террорист. Если это экономические преступления - нечего там делать подозреваемому до приговора. Поставь ему залог огромный - сам никуда не сбежит, невыгодно. Если это как в данном случае - военные секреты нейтральной Австрии сливал, у которой армии нет почти, и деду за 70 и он уже давно обезврежен, то куда он с подводной лодки денется, если полиция за ним следит (не так, как у нас) ? Чего его мариновать там ? Подхватит насморк, родственники засудят казну на компенсации. ДТПшников чего там мариновить аналогично ?
Другое дело - если скрылся от правосудия, даже по мелочи - тогда да, достать из-за границы хоть спецназом (если не выдают по-хорошему), в диппочту упаковать, доставить и тогда уже закрыть до вступления приговора в силу.
А так, само помещение не-убийцы, не-террориста, не-насильника, короче общественно не очень опасных людей в наше СИЗО - это само по себе преступление со стороны судьи и прокурора, потому что выход оттуда без как минимум туберкулёза уже малореален. А то и без чего-то похуже. Государство не может создать условия (медицинские, бытовые, правопорядок) в местах временного содержания - в такое время живём. А значит помещать в них, т.е. по сути прибегать к пытке и издевательству, без исключительной невозможности поступить иначе - НЕЛЬЗЯ.