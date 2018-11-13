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Все про:Австрия (402) шпионаж (740)

 Суд в Австрии не стал арестовывать полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Земельный суд Зальцбурга отказался арестовать австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Об этом 13 ноября пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на постановление суда, который отклонил заявление прокуратуры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

О причинах решения не сообщается.

По данным издания, следствие инкриминирует полковнику две уголовные статьи: о разглашении государственной тайны и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данные о российском шпионе Австрии передала Великобритания, чтобы отдалить ее от России, - Kleine Zeitung

Как сообщал Цензор.НЕТ, в 11 ноября стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..

В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.

Читайте также: Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона

Источник: https://censor.net.ua/n3096673
 
   
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и суд там любят педоРашкины бабудетки Суд в Австрии не стал арестовывать полковника, вероятного российского шпиона - Цензор.НЕТ 245
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Зрада! Паражєнко винуватий, так соєві?
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У тебя Паражэнко головного мозга. Виновата ж ВОНА, это все знают.А кто не знает, тот агент крэмля и путин нападэ.
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Непогано. Вона дійсно лайно, як і ті, кого ти підтримуєш.
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Так я её только и поддерживаю. Там ещё Зеленский и Вакарчук затесались, но я не думаю, что это они.
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У любому випадку тебе чекає розчарування. Але то інша історія.
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Может быть. Но в прошлый раз Тимошенко не разочаровала: Криворожсталь забрала, как и обещала, дала нормально заработать малому и среднему бизнесу, а не только Ахметову.
Порошенко, уже ясно, с Ахметовым ничего делать не будет, а с Тимошенко ещё есть надежда. Она единственная на моей памяти, кто выполнял обещания. Другие уже просто для меня в сортире без вариантов. Если и она туда же, то хана полная.
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Да "здравствует" австрийский суд, самый гумённый суд в мирею Понятно почему в Австрии Фирташ, Клюевы, сынок Азарова, Портнов...........
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Земельный суд Зальцбурга отказался арестовать австрийского полковника

Зальцбург и Соликамск -- города-побратимы!
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Ну не побежит же он в Роисю без денег. Суд в Австрии не стал арестовывать полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России - Цензор.НЕТ 9912
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та они просто понимают что дед никуда рже не денется, ему и срок большой грозить не может из за возраста. в австрийской тюрьме будет сидеть в комфорте и писать мемуары о том как он был стукачей для хуйла
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Этот старый и на пенсии, а в Украине масса во власти сидит с тем же результатом.
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Злой суд - убъют полковника - посмотрите. А арестовали - был бы жив.
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Он гаваріт по рюззькі і Хуйло нападе!
😱
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Это чрезвычайно умный ход. Сейчас к шпиону, которому присудили домашний арест, уже вовсю ломятся сотни журналистов. Даст он интервью или не даст - это уже неважно. Для этих сотен СМИ это повод написать матерьяльчик, где ключевыми словами будут "Россия", "шпионаж" и "вероломно". : ))) А это лучше всяких санкций. Потому что очень многие австрийцы узнают, хто есть "ху" и теперь начнут просто плевать в сторону Рашки.
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Насправді австріякам плювати на росію. Тому той матеріальчик до одного місця.
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это всё что нужно знать об Австрии.Тереза английская зря старалась..контракт по газу с плешивым на 25 лет заключен..бабло рулит.
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Я поставил лайк сообщению Ali Hasana выше . . .

Просто эта полярность оценок постоянная : чёрное - белое, зрада - перемога уже утомила. Люди во время кризиса считают правильными только свои и только радикальные решения, а логику и обычную рассудительность выключают напрочь. Вот обратите внимание, какая у нас фигня с реакцией на судебные решения в таких случаях : судья - гад, купили, зрада и т.д. И если бы речь шла об украинском суде, Святая Марья бы никого не убедила, что это решение может быть целесообразным. Сразу было бы зрада зрадная, вот они реформы барыг, живемо по-новому. А как суд в Европе - тут уже про "подкупили" и "шоколадное правосудие" не поорёшь. И сразу зрада зрадная сдувается - аргументов нет. Потому на тонкую иронию Ali Hasana я лайк и поставил.

А если серьёзно - то, в СИЗО, тем более таких гетто, как у нас в Украине, людей надо держать по исключительным основаниям : умышленный убийца, насильник, террорист. Если это экономические преступления - нечего там делать подозреваемому до приговора. Поставь ему залог огромный - сам никуда не сбежит, невыгодно. Если это как в данном случае - военные секреты нейтральной Австрии сливал, у которой армии нет почти, и деду за 70 и он уже давно обезврежен, то куда он с подводной лодки денется, если полиция за ним следит (не так, как у нас) ? Чего его мариновать там ? Подхватит насморк, родственники засудят казну на компенсации. ДТПшников чего там мариновить аналогично ?
Другое дело - если скрылся от правосудия, даже по мелочи - тогда да, достать из-за границы хоть спецназом (если не выдают по-хорошему), в диппочту упаковать, доставить и тогда уже закрыть до вступления приговора в силу.

А так, само помещение не-убийцы, не-террориста, не-насильника, короче общественно не очень опасных людей в наше СИЗО - это само по себе преступление со стороны судьи и прокурора, потому что выход оттуда без как минимум туберкулёза уже малореален. А то и без чего-то похуже. Государство не может создать условия (медицинские, бытовые, правопорядок) в местах временного содержания - в такое время живём. А значит помещать в них, т.е. по сути прибегать к пытке и издевательству, без исключительной невозможности поступить иначе - НЕЛЬЗЯ.
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