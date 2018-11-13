 Суд в Австрии не стал арестовывать полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Об этом 13 ноября пишет австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на постановление суда, который отклонил заявление прокуратуры, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

О причинах решения не сообщается.

По данным издания, следствие инкриминирует полковнику две уголовные статьи: о разглашении государственной тайны и о разведывательной деятельности в пользу иностранного государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данные о российском шпионе Австрии передала Великобритания, чтобы отдалить ее от России, - Kleine Zeitung

Как сообщал Цензор.НЕТ, в 11 ноября стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро..

В связи со шпионским скандалом министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила свой запланированный на 2-3 декабря визит в РФ. Также в министерство был вызван российский дипломат.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц осудил российский шпионаж в Европе, назвав его неприемлемым и таким, что должен быть осужден. По его словам, Австрия будет советоваться с европейскими партнерами относительно реакции на инцидент.

Читайте также: Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона