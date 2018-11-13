 ГПУ открыла уголовное производство по факту псевдовыборов в "ЛНР"

Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.
"По факту организации и проведения так называемых "выборов" в "ЛНР" начато уголовное производство", - написал он.
Лысенко уточнил, что прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту организации и проведения так называемых "выборов" по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.
Сейчас следователи установили личности, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение незаконных выборов и участвовали в качестве "кандидатов" на должности в псевдогосударственных образований "ЛНР", а также представителей иностранных государств, которые входили в состав наблюдателей.
Напомним, оккупанты организовали "выборы" на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября. В ЕС неоднократно заявляли о непризнании Евросоюзом и незаконности этих "выборов". То же мнение высказывали представители США.
Президент Петр Порошенко и другие официальные лица Украины призвали украинцев, находящихся на оккупированной территории Донбасса, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.
В то же время официальные лица Кремля выразили поддержку проведенным на оккупированных территориях фейковым "выборам в ДНР и ЛНР".
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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