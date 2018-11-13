 Польша является постоянным сторонником продления санкций против РФ, - Дещица

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
"Польша занимает позицию постоянной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Эта позиция не изменялась как во времена предыдущего польского правительства, так и нынешнего, которое находится у власти с 2015 года. Внутриполитические процессы, происходящие в Польше, а также отношения Польши с ЕС не влияют на важный для нас вопрос - продолжение санкций против России за оккупацию Крыма и российское военное присутствие на Донбассе", - сообщил Дещица.
Он добавил, что Польша не только поддерживает продолжение санкций против России, но даже выступает в качестве инициатора продолжения этих санкций, в том числе, например, увеличения срока их действия до года.
Посол выразил благодарность официальной Варшаве за то, что она постоянно выступает в качестве соавтора ключевых резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины, осуждению российской агрессии и т.п.
Дещица заметил, что сейчас готовится очередная такая резолюция, где Польша является одним из соавторов.
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Дійсно так, але це не означає, що Польща стала ментально Україною. Чому Польща бачить лише свої проблеми? Звичайно, що цікаво про це почути від інших. Моя думка, що це звичайний людський егоїзм та історична пам'ять поляків.