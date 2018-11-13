 Польша является постоянным сторонником продления санкций против РФ, - Дещица

Об этом в интервью Укринформу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Польша занимает позицию постоянной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией. Эта позиция не изменялась как во времена предыдущего польского правительства, так и нынешнего, которое находится у власти с 2015 года. Внутриполитические процессы, происходящие в Польше, а также отношения Польши с ЕС не влияют на важный для нас вопрос - продолжение санкций против России за оккупацию Крыма и российское военное присутствие на Донбассе", - сообщил Дещица.

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Он добавил, что Польша не только поддерживает продолжение санкций против России, но даже выступает в качестве инициатора продолжения этих санкций, в том числе, например, увеличения срока их действия до года.

Посол выразил благодарность официальной Варшаве за то, что она постоянно выступает в качестве соавтора ключевых резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины, осуждению российской агрессии и т.п.

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Дещица заметил, что сейчас готовится очередная такая резолюция, где Польша является одним из соавторов.