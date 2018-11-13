 Приглашенные на встречу с Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.
Он отметил: "В то время, как в 14 часов в Украинском доме должна была начаться встреча Президента Украины с епископатом Московского Патриархата - приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре.
Утром собирался Синод МПВУ. С очевидным намеком: тот из архиереев не подчинится распоряжению Митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - то решением Синода сегодня же лишится должности".
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.
Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.
3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.
Це вишколене фсбешне кодло так рвалось на зустріч з Порошенком, що їх аж закривати на замок прийшлось?
Їйбо, ви як діти.
Вообще это ппц. Эти гады оборзели уже совсем. Когда их выметут нахрен из Украины?
Нічого не зрозуміло.13.11.2018 15:26
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Звичайно, що тобі незрозуміло, що зараз в Україні.
Но РПЦшникам в Украине не быть
Папу Римского выбирают?
По трудовому законодательству даже уволенные агенты ФСБ должны отработать 14 дней, пока не подыщут замену.
...а Кива, это хто? -- ...даже боюсь себе представить! -- из каких печер он выполз...*)
- Анал!!!
)))
І довго сидітимуть
Допоки один одного не з'їдять
Кому верить?
Во-вторых Запад в своем большинстве католический или протестантский и разборки в среде ортодоксов ему безразличны
Московские стали наследниками Золотой Орды
Московские стали наследниками Золотой Орды
Сиди.Что сана лишится хочешь?