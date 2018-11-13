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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Приглашенные на встречу с Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Все приглашенные на встречу к Порошенко епископы УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Киво-Печерской Лавре, а кто покинет помещение, сразу же будет смещен со своей должности.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря.

Он отметил: "В то время, как в 14 часов в Украинском доме должна была начаться встреча Президента Украины с епископатом Московского Патриархата - приглашенные на нее архиереи сидят за закрытыми дверями в Лавре.

Утром собирался Синод МПВУ. С очевидным намеком: тот из архиереев не подчинится распоряжению Митрополии (по факту же - инструкциям из Москвы) - то решением Синода сегодня же лишится должности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко сегодня встретится с епископатом Московского патриархата в Украине, - архиепископ Евстратий (Зоря)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии, – ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Источник: https://censor.net.ua/n3096662
 
 
 Топ комментарии
 
Ну если диалога не хотите, то будет по плохому.
Но РПЦшникам в Украине не быть
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Класс! Сидят, как в осаде за крепостными стенами. А кто выйдет - тот предатель. Порошенку надо каждый день приглашать их на встречу. Пусть заплесневеют там сектанты.
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Ну шо не ясно? Представителей московского сатаната пригласили на встречу к президенту страны. А они не пришли, так как бояться, что их уволят по указке Мацквы. Фсё.
Вообще это ппц. Эти гады оборзели уже совсем. Когда их выметут нахрен из Украины?
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Как я понял, закрыли в Лавре, чтоб не пошли на встречу...
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Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. (с)
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Кого закрыли в Лавре? : ))) ФСБшных шпионов? : ))) Смешно.
Це вишколене фсбешне кодло так рвалось на зустріч з Порошенком, що їх аж закривати на замок прийшлось?
Їйбо, ви як діти.
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Ну шо не ясно? Представителей московского сатаната пригласили на встречу к президенту страны. А они не пришли, так как бояться, что их уволят по указке Мацквы. Фсё.
Вообще это ппц. Эти гады оборзели уже совсем. Когда их выметут нахрен из Украины?
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Ну если диалога не хотите, то будет по плохому.
Но РПЦшникам в Украине не быть
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Все приглашенные на встречу к Порошенко епископы УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Киво-Печерской Лавре

Папу Римского выбирают?
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они там письками и погонами меряются Запрошені на зустріч із Порошенком архієреї УПЦ МП сидять за зачиненими дверима в Лаврі, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 4116
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Железная дисциплина, прям как в армии. Или ФСБ.
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Нет, они слушают Писюна Кремлевского .
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"если не согласяться, отключим газ..." (с)
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Класс! Сидят, как в осаде за крепостными стенами. А кто выйдет - тот предатель. Порошенку надо каждый день приглашать их на встречу. Пусть заплесневеют там сектанты.
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Заперли несогласных с фсбешной линией партии и угрожают лишить сана?По ходу это церковный терроризм.
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Да они сами не хотят идти. Бояться быть уволенными, а кушать-то хоцца.
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Вся мокша в своїй красі!!! Нема слів!!!
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Я в свое время возмущался, почему религиозные учереждения имеют льготы на газоснобжеие, сейчас как раз время это исправить и начать нужно с МПЦ
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потроху превращаются как в старые времена в староверов, которые уходили в глухие леса или закрывались в церквях аж до самосожжения . Главное, чтобы Лавру не спалили )))
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... а кто покинет помещение, сразу же будет смещен со своей должности.
По трудовому законодательству даже уволенные агенты ФСБ должны отработать 14 дней, пока не подыщут замену.
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Надеюсь горшки им выдали или одно ведро на всех?
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Киво-Печерской Лавре

...а Кива, это хто? -- ...даже боюсь себе представить! -- из каких печер он выполз...*)
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И как Порох проглотит плевок или примет меры...Ну например поднять цены за коммунальные услуги и аренды для всех москальских богаделен в 100 раз..
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и налоги с каждой свечки и каждой подарочной копейки..
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Не говорю уже о православном туризме, православных трапезных и булочных, православных отелях, православных ателье
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венчания,похороны,крещения и тд тп..Попов МП оформить в налоговой как частных предпринимателей с витекающими налоговыми обязательствами.
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- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (С)
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Как по мне..Так сборище идиотов. Кому вы молились ? ))
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Его имя нельзя произносить вслух, особенно ближе к ночи.
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А патриарха Константинопольского Иеремию II полгода в подвале голодом морили, чтобы он московского патриарха утвердил...
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Было бы здорово. Ведь, как говорят - Земля круглая (не для рассеян), долг платежем красен, как аукнется, так и откликнется, что посеешь, то и пожнешь... На интересную мысль Вы подбиваете, однако.
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Так что - встречи не будет? А ведь пердизент так ее рекламировал
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Чи є московське православ'я таким, що забороняє людям мати власну думку?
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Краще б вони сиділи за зачиненими дверями в другому місці.Ну,наприклад,в Лук"янівському СІЗО...
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Было бы прекрасно! Может, петицию запустим?
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І довго сидітимуть Запрошені на зустріч із Порошенком архієреї УПЦ МП сидять за зачиненими дверима в Лаврі, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 6917
Допоки один одного не з'їдять Запрошені на зустріч із Порошенком архієреї УПЦ МП сидять за зачиненими дверима в Лаврі, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 7117
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Как в армии - четко выполняют приказ! А потом говорят, что не имеют никакого отношения к ГРУ РФ.
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На НТВ мразь Юрий Кот сообщила что Онуфрия увезла скорая.
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А загружали как? В какую сторону были направлены ноги русскоговорящего страдальца?
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дык... уже не актуально: супруниха объяснила, что всё это предрассудки... Запрошені на зустріч із Порошенком архієреї УПЦ МП сидять за зачиненими дверима в Лаврі, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 5533
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А по Монголия-1 сообщили, что на Северном полюсе похолодание...... смотри лучше Монголия-1, там новости интереснее.
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Кто хотел тот бы пошел несмотря на возможное наказание, похоже решили просто игнорить встречу с Порошенко.
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Автокефалія важлива...Спочатку вибити фундамент "православного руского міра" у кремля,ввести візовий режим,і повністю інтегруватися економічно,освітньо,законодавчо в ЕС,навіть без вступу... а Автокефалія України доведе нікчемність історії хазарского улуса Московії,архівні крахобори Фанара з Варфоломієм допоможуть це довести Заходу.
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Что мешает ввести визовый режим с Рашкой не дожидаясь автокефалии? Это во-первых

Во-вторых Запад в своем большинстве католический или протестантский и разборки в среде ортодоксов ему безразличны
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справа не в католичному Заході,а в претензіях хазарської Московії на фундамент історії Київської Русі.
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А при чем тут хазары? Если кто и был наследником Хазарского каганата так это киевские князья
Московские стали наследниками Золотой Орды
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Подарю Администрации Президента Украины царь-фомку!!! бЭзвамЭздна, т.е. даром.
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Не, "святые отцы". Это не выход. Только самосожжение и никак иначе. Вместе с семьями, прислугой и холуями. И сразу в рай! Как завещало великое хуйло.
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А если попробовать этих архиереев РПЦ святой водой окропить и крест показать? Блин, столько идей... И осиновый кол, и серебряные пули опробовать... Что-то да должно подойти.
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отрыть флакон бояры, так они на запах сами вылезут Запрошені на зустріч із Порошенком архієреї УПЦ МП сидять за зачиненими дверима в Лаврі, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 6771
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а теперь бы прихожанам дорогу закрыть )))
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А при чем тут хазары? Если кто и был наследником Хазарского каганата так это киевские князья
Московские стали наследниками Золотой Орды
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Пустите меня к Пете.
Сиди.Что сана лишится хочешь?
Запрошені на зустріч із Порошенком архієреї УПЦ МП сидять за зачиненими дверима в Лаврі, - архієпископ Євстратій (Зоря) - Цензор.НЕТ 5079
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПриглашенные на встречу с Порошенко архиереи УПЦ МП сидят за закрытыми дверями в Лавре, - архиепископ Евстратий (Зоря)
 
 
 
 
 
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