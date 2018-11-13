 Волонтеры запустили акцию #ВишийДляГероя: все средства от продажи набора для вышивки "Козак Мамай" пойдут на помощь армии

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Собственно это проект моих друзей, которые с 2014 г. с головой окунулись в волонтерство в "Народному тилу". Девушек, которые на складе Жилянской взяли \ пересортировалы тонны формы и снаряги на фронт. Не ветеранский, а некий волонтерский бизнес. Ну и из этого набора 100% всех средств пойдут на тепловизоры-прицелы. Поэтому поддержите плс", - рассказал Синицын.

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."Козак Мамай - это мощный образ защитника Украины, глядя на который проводишь параллели с современными героями. Картины с Мамаем имели сакральное значение в украинской культуре и обычно висели в домах в углу с иконами. Производитель товаров для рукоделия "Повітруля" вместе с благотворительным фондом "Повернись живим" и волонтерским объединением "Народний тил" начали акцию #ВишийДляГероя: все средства от продажи набора для вышивки "Козак Мамай" пойдут на помощь армии. ... Если же вышивание - это не ваше, в акции участвуют принадлежности с Мамаем: футболка, чашка или простенький набор для вышивки книжной закладки. Заказать набор можно на сайте "Повітрулі": по ссылке1 и ссылке2", - говорится в описании акции.





