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 Волонтеры запустили акцию #ВишийДляГероя: все средства от продажи набора для вышивки "Козак Мамай" пойдут на помощь армии

Производитель товаров для рукоделия "Повітруля" вместе с благотворительным фондом "Повернись живим" и волонтерским объединением "Народний тил" запускают акцию #ВишийДляГероя: все средства от продажи набора для вышивки "Козак Мамай" пойдут на помощь армии. В акции также принимают участие другие вещи с Мамаем: футболка, чашка или простенький набор для вышивки книжной закладки.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Роман Синицын, передает Цензор.НЕТ.

"Собственно это проект моих друзей, которые с 2014 г. с головой окунулись в волонтерство в "Народному тилу". Девушек, которые на складе Жилянской взяли \ пересортировалы тонны формы и снаряги на фронт. Не ветеранский, а некий волонтерский бизнес. Ну и из этого набора 100% всех средств пойдут на тепловизоры-прицелы. Поэтому поддержите плс", - рассказал Синицын.

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."Козак Мамай - это мощный образ защитника Украины, глядя на который проводишь параллели с современными героями. Картины с Мамаем имели сакральное значение в украинской культуре и обычно висели в домах в углу с иконами. Производитель товаров для рукоделия "Повітруля" вместе с благотворительным фондом "Повернись живим" и волонтерским объединением "Народний тил" начали акцию #ВишийДляГероя: все средства от продажи набора для вышивки "Козак Мамай" пойдут на помощь армии. ... Если же вышивание - это не ваше, в акции участвуют принадлежности с Мамаем: футболка, чашка или простенький набор для вышивки книжной закладки. Заказать набор можно на сайте "Повітрулі": по ссылке1 и ссылке2", - говорится в описании акции.

Волонтеры запустили акцию #ВишийДляГероя: все средства от продажи набора для вышивки Козак Мамай пойдут на помощь армии 01

Источник: https://censor.net.ua/n3096655
 
   
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Волонтерство актуально в первый год войны. Дальше нужно спрашивать правительство в чем дело. Я не прав ?
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Есть люди, которые просто хотят помочь. В данном случае государство ни причем.
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Зачем помогать ,когда все хорошо ? Значит очень все плохо... На пятом году войны в армии.
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Це особисте бажання. Я хочу допомогти і допомагаю. Хлопці захищають мене, мою родину і я роблю, що можу, щоб віддячити.
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Игорек из дремучей Левиофании, где человек человеку волк. Ему невдомек что такое взаимовыручка соотечественников и патриотизм.
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Зачем волонтеры сразу не отдали эти денежные средства ?
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Взагалі то слово вишиванка кацапською транскрипцією пишеться вышыванка, а то получаэться як вышіванка Волонтери запустили акцію #ВишийДляГероя: всі кошти від продажу набору для вишивки "Козак Мамай" підуть на допомогу армії - Цензор.НЕТ 4111
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С какого перепуга "Мамай" украинское?
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таким волонтерским организациям давно пора занятся не тепловизорами, а реабилитацией ветеранов. Ребята приходят после войны, и так психика не стабильная. попадают в наше ипонутое общество, посмотрят телек, почитают цензор и у них разрыв шаблона. Они вроде защищали родину, а тут всякие семочки, рабиновичи, бойки и прочая шваль, чувствует себя "сухо и камфортно". Они заработали себе за пару лет ранения, пару тысяч пенсии и подорваное здоровье. А кто-то за этот период "наколядовал" пару десятков лямов, обтирая жопой кресла в кабинетах. Появляется злость помноженная на послевоенный синдром. Кто-то с этой злостью смотрит в сторону криминала, кто-то в сторону стакана, кто-то згоняет злость на родных.
Вообщем тепловизорами пусть занимается государство, а людям после войны нужно помочь найти свое место.
в Америке к примеру законодательно запрещены пожервования граждан для армии.
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Полторак заявил что армия обеспечена всем необходимым и выгнал волонтеров и добровольцев из зоны АТО
Ну а у заробитчан другая мотивация
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВолонтеры запустили акцию #ВишийДляГероя: все средства от продажи набора для вышивки "Козак Мамай" пойдут на помощь армии
 
 
 
 
 
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