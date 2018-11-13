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 Украинцев в декабре ожидают 11 выходных

11 выходных дней будут у украинцев в декабре этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Сегодня".

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Кроме новогодних праздников, выходным будет еще и Рождество Западного обряда – в этом году 25 декабря приходится на вторник.

При этом Кабмин рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести рабочие дни.

В частности, работать украинцы будут 22 декабря вместо понедельника, 24 декабря, а также 29 декабря вместо 31 декабря.Таким образом украинцев ожидают два набора длинных выходных: 23-25 декабря (воскресенье-вторник); 30 декабря – 1 января (воскресенье-вторник).

В январе традиционно нерабочими будут первое и седьмое числа.

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Напомним, Верховная Рада Украины в ноябре 2017 года приняла в целом законопроект №5496 о внесении изменений в Кодекс законов о работе Украины относительно праздничных и нерабочих дней. 25 декабря – католическое Рождество, стало выходным днем, а 2 мая – День международного труда, стал рабочим. Первое мая осталось выходным и стало называться Днем труда вместо Дня международной солидарности трудящихся.

Источник: https://censor.net.ua/n3096652
 
   
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Клятву Гіппократа уже років 50 не дають.
Та і нічого такого в ній нема.
«Я засвідчую під присягою перед лікарями Аполлоном, Асклепієм, Гігіеєю[2] та Панацеєю, беручи у свідки всіх богів та богинь, і відповідно до моїх здібностей та мого розуміння даю таку клятву: Цінувати нарівні зі своїми батьками того, хто навчив мене лікарської умілості; Жити спільно з учителем, а при потребі - ділитися з ним своїми достатками; Його нащадків вважати своїми братами, а вмілість, якою вони захочуть оволодіти, передавати їм безкорисливо і без письмової домовленості; Знаннями, усними повчаннями, правилами, інструментами та всім іншим, що передбачено навчанням, ділитися зі своїми синами, синами мого вчителя та учнями, пов'язаними зобов'язаннями і клятвою, даною за законами лікарської професії, але тільки з ними й ні з ким більше; Режим своїм хворим приписувати задля їх блага, відповідно до моїх знань і мого розуміння, утримуючись від завдання їм будь-якої шкоди; Ніколи не приписувати нікому на його прохання смертельного засобу і не підказувати йому способу здійснення подібного задуму; Точно так само не давати жодній жінці пессарію для викликання аборту; Зберігати непорочність способу свого життя і власної лікарської майстерності; Ніколи не робити розтину у хворого навіть із явними ознаками кам'яної хвороби, а залишати виконання цієї операції практикуючому спеціалістові цієї справи; До якого дому я б не прийшов - я зайду в нього лише задля блага хворого, будучи далеким від розпусних намірів і спокус, особливо - від любовних утіх із жінками й чоловіками, будь вони вільними чи рабами; Про що б я не дізнався під час виконання своїх професійних дій або окрім них, що б не побачив і не почув про дії людського життя, які не слід будь-коли розголошувати, я змовчу, вважаючи це таємницею; Якщо я непохитно виконуватиму все, що засвідчив під присягою, нехай мені буде дано щастя в житті і в лікарській майстерності і слава у всіх людей на всі часи, але коли я зверну із праведної дороги або оскверню дану клятву, нехай моя доля стане для мене протилежною».
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. Люблю выходные , когда просыпаешься и не надо никуда идти,
БОЖЕСТВЕННО!!! 👍🏻
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я не пью, просто надо работать, а не просаживать печень. Если в общем, то это не хорошо для конца квартала столько дней
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Что для рассеян плохо - для украинцев супер !😀
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украинец я так что не пиз..ди. просто плохо так как заработать в декабре можно шикарно
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работай себе, при чем здесь календарь?
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Не радует. Когда все окружающее,лишь напоминает о том,что все плохо.
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А ось це вже дурня. Хворих мені і в вихідні обслуговувати, а зарплата менша вийде...
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Ви давали "клятву Гіпократа", тому мужайтеся.
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Клятву Гіппократа уже років 50 не дають.
Та і нічого такого в ній нема.
«Я засвідчую під присягою перед лікарями Аполлоном, Асклепієм, Гігіеєю[2] та Панацеєю, беручи у свідки всіх богів та богинь, і відповідно до моїх здібностей та мого розуміння даю таку клятву: Цінувати нарівні зі своїми батьками того, хто навчив мене лікарської умілості; Жити спільно з учителем, а при потребі - ділитися з ним своїми достатками; Його нащадків вважати своїми братами, а вмілість, якою вони захочуть оволодіти, передавати їм безкорисливо і без письмової домовленості; Знаннями, усними повчаннями, правилами, інструментами та всім іншим, що передбачено навчанням, ділитися зі своїми синами, синами мого вчителя та учнями, пов'язаними зобов'язаннями і клятвою, даною за законами лікарської професії, але тільки з ними й ні з ким більше; Режим своїм хворим приписувати задля їх блага, відповідно до моїх знань і мого розуміння, утримуючись від завдання їм будь-якої шкоди; Ніколи не приписувати нікому на його прохання смертельного засобу і не підказувати йому способу здійснення подібного задуму; Точно так само не давати жодній жінці пессарію для викликання аборту; Зберігати непорочність способу свого життя і власної лікарської майстерності; Ніколи не робити розтину у хворого навіть із явними ознаками кам'яної хвороби, а залишати виконання цієї операції практикуючому спеціалістові цієї справи; До якого дому я б не прийшов - я зайду в нього лише задля блага хворого, будучи далеким від розпусних намірів і спокус, особливо - від любовних утіх із жінками й чоловіками, будь вони вільними чи рабами; Про що б я не дізнався під час виконання своїх професійних дій або окрім них, що б не побачив і не почув про дії людського життя, які не слід будь-коли розголошувати, я змовчу, вважаючи це таємницею; Якщо я непохитно виконуватиму все, що засвідчив під присягою, нехай мені буде дано щастя в житті і в лікарській майстерності і слава у всіх людей на всі часи, але коли я зверну із праведної дороги або оскверню дану клятву, нехай моя доля стане для мене протилежною».
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Клятву советского врача давали. И никакого Гиппократа!
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да нафик работать, как в лохи цивилизованном мире. надо воровать и брать взятки.
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Зачем в декабря столько выходных? Конец года. Все равно же заставят работать. Да еще перед праздниками.
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. Люблю выходные , когда просыпаешься и не надо никуда идти,
БОЖЕСТВЕННО!!! 👍🏻
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я насчитал 13 ну если - 0 бесконечность На українців у грудні чекають 11 вихідних - Цензор.НЕТ 9877
или по гросиным подсчетам это всеравно На українців у грудні чекають 11 вихідних - Цензор.НЕТ 6810
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Эти сучьи депутаты давно нихрена не понимают в народе!
На майские народ едет в деревню сажать картошку!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцев в декабре ожидают 11 выходных
 
 
 
 
 
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