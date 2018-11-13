 Украинцев в декабре ожидают 11 выходных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Сегодня".
Кроме новогодних праздников, выходным будет еще и Рождество Западного обряда – в этом году 25 декабря приходится на вторник.
При этом Кабмин рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести рабочие дни.
В частности, работать украинцы будут 22 декабря вместо понедельника, 24 декабря, а также 29 декабря вместо 31 декабря.Таким образом украинцев ожидают два набора длинных выходных: 23-25 декабря (воскресенье-вторник); 30 декабря – 1 января (воскресенье-вторник).
В январе традиционно нерабочими будут первое и седьмое числа.
Напомним, Верховная Рада Украины в ноябре 2017 года приняла в целом законопроект №5496 о внесении изменений в Кодекс законов о работе Украины относительно праздничных и нерабочих дней. 25 декабря – католическое Рождество, стало выходным днем, а 2 мая – День международного труда, стал рабочим. Первое мая осталось выходным и стало называться Днем труда вместо Дня международной солидарности трудящихся.
Та і нічого такого в ній нема.
«Я засвідчую під присягою перед лікарями Аполлоном, Асклепієм, Гігіеєю[2] та Панацеєю, беручи у свідки всіх богів та богинь, і відповідно до моїх здібностей та мого розуміння даю таку клятву: Цінувати нарівні зі своїми батьками того, хто навчив мене лікарської умілості; Жити спільно з учителем, а при потребі - ділитися з ним своїми достатками; Його нащадків вважати своїми братами, а вмілість, якою вони захочуть оволодіти, передавати їм безкорисливо і без письмової домовленості; Знаннями, усними повчаннями, правилами, інструментами та всім іншим, що передбачено навчанням, ділитися зі своїми синами, синами мого вчителя та учнями, пов'язаними зобов'язаннями і клятвою, даною за законами лікарської професії, але тільки з ними й ні з ким більше; Режим своїм хворим приписувати задля їх блага, відповідно до моїх знань і мого розуміння, утримуючись від завдання їм будь-якої шкоди; Ніколи не приписувати нікому на його прохання смертельного засобу і не підказувати йому способу здійснення подібного задуму; Точно так само не давати жодній жінці пессарію для викликання аборту; Зберігати непорочність способу свого життя і власної лікарської майстерності; Ніколи не робити розтину у хворого навіть із явними ознаками кам'яної хвороби, а залишати виконання цієї операції практикуючому спеціалістові цієї справи; До якого дому я б не прийшов - я зайду в нього лише задля блага хворого, будучи далеким від розпусних намірів і спокус, особливо - від любовних утіх із жінками й чоловіками, будь вони вільними чи рабами; Про що б я не дізнався під час виконання своїх професійних дій або окрім них, що б не побачив і не почув про дії людського життя, які не слід будь-коли розголошувати, я змовчу, вважаючи це таємницею; Якщо я непохитно виконуватиму все, що засвідчив під присягою, нехай мені буде дано щастя в житті і в лікарській майстерності і слава у всіх людей на всі часи, але коли я зверну із праведної дороги або оскверню дану клятву, нехай моя доля стане для мене протилежною».
БОЖЕСТВЕННО!!! 👍🏻
или по гросиным подсчетам это всеравно
На майские народ едет в деревню сажать картошку!