 Украинцев в декабре ожидают 11 выходных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Сегодня".

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Кроме новогодних праздников, выходным будет еще и Рождество Западного обряда – в этом году 25 декабря приходится на вторник.

При этом Кабмин рекомендовал руководителям предприятий, учреждений и организаций для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести рабочие дни.

В частности, работать украинцы будут 22 декабря вместо понедельника, 24 декабря, а также 29 декабря вместо 31 декабря.Таким образом украинцев ожидают два набора длинных выходных: 23-25 декабря (воскресенье-вторник); 30 декабря – 1 января (воскресенье-вторник).

В январе традиционно нерабочими будут первое и седьмое числа.

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Напомним, Верховная Рада Украины в ноябре 2017 года приняла в целом законопроект №5496 о внесении изменений в Кодекс законов о работе Украины относительно праздничных и нерабочих дней. 25 декабря – католическое Рождество, стало выходным днем, а 2 мая – День международного труда, стал рабочим. Первое мая осталось выходным и стало называться Днем труда вместо Дня международной солидарности трудящихся.