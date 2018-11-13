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Все про:авто (3588) КГГА (2113) погода (2486) снегопад (630) Давтян (8)

 Столичные власти просят киевлян пересесть на общественный транспорт и не парковаться вдоль дорог из-за предстоящего ухудшения погоды

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий городские власти просят киевлян отдавать предпочтение общественному транспорту. Тех автовладельцев, которые все же будут пользоваться собственным транспортом, просят позаботиться о зимних шинах и сохранении скоростного режима.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"Завтра и послезавтра в столице ожидается ухудшение погодных условий. Так, 14 ноября ожидаем понижение температуры до -4 ночью, а снегопад, который по прогнозам должен начаться утром, продлится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда. Первые дни настоящей зимы будут нелегкими для нас, поэтому прошу - будьте осмотрительны. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом", - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Дмитрий Давтян также призывает владельцев автомобилей заранее позаботиться о надлежащем техническом состоянии своего транспорта, и особенно - о замене шин на зимние.

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"Главное, чтобы ваша поездка была безопасна для вас и других участников дорожного движения. Давайте будем ответственными", - отметил он.

Заместитель председателя КГГА также просит автовладельцев не оставлять свой транспорт вдоль дорог, ведь это будет мешать спецтехнике оперативно расчищать дороги.

Источник: https://censor.net.ua/n3096645
 
 
 Топ комментарии
 
НЕОЖИДАННО ПРИШЛА ЗИМА. НУ ПОЧТИ ЗИМА. ДЛЯ КИЕВАВТОДОРА И МЭРИИ. Столичные власти просят киевлян пересесть на общественный транспорт и не парковаться вдоль дорог из-за предстоящего ухудшения погоды - Цензор.НЕТ 9797
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Зачем на ОТ?
Завтра день дрифтера, все четкие пацаны на летней резине должны поехать на авто.
Ну они же не лохи на метро кататься, да и не лохи резину переобуть заранее
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Завтра пойдёт снег? Замечательно. Столичные власти просят киевлян пересесть на общественный транспорт и не парковаться вдоль дорог из-за предстоящего ухудшения погоды - Цензор.НЕТ 4779
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Завтра пойдёт снег? Замечательно. Столичные власти просят киевлян пересесть на общественный транспорт и не парковаться вдоль дорог из-за предстоящего ухудшения погоды - Цензор.НЕТ 4779
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НЕОЖИДАННО ПРИШЛА ЗИМА. НУ ПОЧТИ ЗИМА. ДЛЯ КИЕВАВТОДОРА И МЭРИИ.
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Старческий маразм в действии:
1. "В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий городские власти просят киевлян отдавать предпочтение общественному транспорту. "
А какой отсюда вывод?
2. НЕОЖИДАННО ПРИШЛА ЗИМА. НУ ПОЧТИ ЗИМА. ДЛЯ КИЕВАВТОДОРА И МЭРИИ


Это не зима, это Альцгеймер пришёл к "Старый зольдат" неожиданно!
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Завтра посмотрим, кто к кому пришло и что пришло. Столична влада просить киян пересісти на громадський транспорт і не паркуватися уздовж доріг через майбутнє погіршення погоди - Цензор.НЕТ 6981
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все на лыжи... открыть у метро лыжепрокат с лыжами и снегоступами..
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Зачем на ОТ?
Завтра день дрифтера, все четкие пацаны на летней резине должны поехать на авто.
Ну они же не лохи на метро кататься, да и не лохи резину переобуть заранее
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Громко звучит общественный транспорт. Это типа Европа там где всё по часам, по минутам и не как шпроты или селёдки в бочке.
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ясно...значить завтра Киев станет полностью...нужно сидеть дома...
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Не нужно. В парках будет красиво. Так что выходите на прогулку.
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скока типиллов побьется - впрочем как всегда Столичные власти просят киевлян пересесть на общественный транспорт и не парковаться вдоль дорог из-за предстоящего ухудшения погоды - Цензор.НЕТ 6044
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Я ще півтора місяці тому перевзувся. Так у яму влетів, що два колеса викинув...
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Даже не знаю ,что страшнее )) Наступающая зима или киевская мэрия )
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Зранку було десь - 5 С. Вже зима, але це нормально. Дощ, сніг, завірюха, туман... не є проблемою, бо головне - зрадоботи.
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Ваш "общественный транспорт" первым же станет вдоль тех же дорого, а остальные и вовсе из боксов не выедут. Уж лучше в машине греться чем на остановке по два-три часа мерзнуть.
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Встанет. Из-за идиотов-частников, посталкивавшихся на скользких дорогах и мостах.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтоличные власти просят киевлян пересесть на общественный транспорт и не парковаться вдоль дорог из-за предстоящего ухудшения погоды
 
 
 
 
 
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