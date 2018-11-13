 Столичные власти просят киевлян пересесть на общественный транспорт и не парковаться вдоль дорог из-за предстоящего ухудшения погоды

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"Завтра и послезавтра в столице ожидается ухудшение погодных условий. Так, 14 ноября ожидаем понижение температуры до -4 ночью, а снегопад, который по прогнозам должен начаться утром, продлится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда. Первые дни настоящей зимы будут нелегкими для нас, поэтому прошу - будьте осмотрительны. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом", - подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Дмитрий Давтян также призывает владельцев автомобилей заранее позаботиться о надлежащем техническом состоянии своего транспорта, и особенно - о замене шин на зимние.

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"Главное, чтобы ваша поездка была безопасна для вас и других участников дорожного движения. Давайте будем ответственными", - отметил он.

Заместитель председателя КГГА также просит автовладельцев не оставлять свой транспорт вдоль дорог, ведь это будет мешать спецтехнике оперативно расчищать дороги.