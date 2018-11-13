 У "Нафтогаза Украины" нет оснований поставлять газ ТЭЦ в Кривом Роге и Херсоне из-за их задолженности, - НКРЭКУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляют в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"НАК "Нафтогаз Украины" не имеет оснований для поставок природного газа отмеченным объектам, поскольку АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ" не выполнили требования Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины, от 19.10.2018 № 867, в части обеспечения соответствующего уровня расчетов или представления к НАК "Нафтогаз Украины" графика погашения задолженности, согласованного, в частности, исполнительным органом соответствующего местного совета", - говорится в сообщении.
Из-за отсутствия поданных НАК "Нафтогаз Украины" номинаций, операторы газораспределительных систем не имеют правовых оснований осуществлять распределение природного газа таким предприятиям, отмечают в регуляторе.
В то же время Национальная комиссия, которая осуществляет государственную регуляцию в сферах энергетики и коммунальных услуг, обеспокоена неудовлетворительной организацией начала отопительного сезона в городах Кривой Рог и Херсон.
Регулятор также обращается ко всем теплоснабжающим предприятиям с требованием не допустить подобной ситуации и осуществить весь необходим комплекс мероприятий по своевременному началу отопительного сезона.
Отмечается, что НКРЭКУ продолжает отстаивать интересы потребителей и приложит в пределах компетенции все усилия для оперативного урегулирования сложившейся ситуации.
В регуляторе добавляют, что АО "Криворожская теплоцентраль" осуществляет деятельность по производству тепловой энергии и не является лицензиатом НКРЭКУ, регуляция деятельности предприятия по производству, транспортировке и снабжению тепловой энергии осуществляется органами местного самоуправления. АО "Херсонская ТЭЦ" осуществляет деятельность по производству тепловой и электрической энергии, которые регулируются НКРЭКУ, а по транспортировке и снабжению тепловой энергии - органами местного самоуправления.
Напомним, 12 ноября криворожане пикетировали "Криворожгаз". Так как переговоры с ним ничего не дали, активисты подожгли шины под зданием Горгаза.
Кроме того, сегодня, 13 ноября, группа криворожан приехала в Киев на акцию протеста под стены НАК "Нафтогаз".
Позже пресс-служба АО "Криворожская теплоцентраль" сообщила, что все котельные предприятия "запущены в работу и выходят на номинальный режим".
Вобще не далек тот час, когда за долги начнут блокировать банковские карты. Т.е. завис бабла за тепло пришел в магазин за выпить/закусить, а болт за воротник.
Постановление Кабинета министров о продлении действия спецобязательств по продаже газа населению было разработано и принято в условиях сверхсекретности и вопреки закону «О рынке газа».
Об этом говорится в письме директора секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача, которое есть в распоряжении «Экономической правды».
В письме отмечается, что постановление Кабмина о продлении возложения спецобязательств по продаже газа населению на «Нафтогаз» «было случайно замечено Секретариатом Энергетического сообщества после его публичного объявления на сайте Кабинета министров».
В тему - Гройсман экстренно поднял цены на газ для населения на четверть
«На самом деле разочаровывает то, что новые правила были разработаны и приняты в условиях сверхсекретности, не соблюдая никаких правил и принципов прозрачного законотворчества, что является одной из основ верховенства права, и избегая консультаций с Секретариатом, несмотря на обязательность таких консультаций, что требует принятый Верховной Радой Закон «О рынке природного газа».
По словам Копача, «такое поведение сильно подрывает имидж Украины как надежного партнера и центра стабильной инвестиционной среды».
«Однако самая большая проблема новых правил заключается не в ложной процедуре принятия, а в их содержании. Предварительный анализ, сделанный Секретариатом, обнаружил серьезные несоответствия новых ПСО обязательным требованиям, установленных законом, что создает основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний и, как следствие, приводит к дальнейшей концентрации рынка», - говорится в письме.
«Новое постановление рассматривается как такое, что вредит открытию украинского рынка природного газа и практически исключает любую возможность конкуренции», - добавляют в Энергетическом сообществе.
Секретариат возмущен, что «вместо того, чтобы решить проблемы, связанные с режимом наложения специальных обязанностей, на которые было указано Секретариатом, Кабинет министров, похоже, затрудняет эти проблемы».
«Если Постановление №867 вступит в силу, у Секретариата не будет другого выбора, как начать против Украины процедуры нарушения», - заявили в Секретариате Энергетического сообщества.
В тему - В США потребовали от Порошенко и Гройсмана избавить Украину от коррупционных схем Фирташа в газовой сфере
Метки: Энергетическое сообщество возмущено Гройсманом, Янез Копач
https://goo.gl/jh2Pba
🤑
Все, вроде, частники, а расценки государственные... -- на НДС, шо принципиально! ...а не на свободный Рынок.
А с Государством залупаться -- по миру пойдёшь!
Когда контрацептивы управляет страной.
по другому и быть не может.
Как обычно, ложь не подается в чистом виде. Применяется коктейль Геббельса, который включает в себя 80% лжи и 20% правды. Рассмотрим эту пропорцию. В качестве правды предлагается постулат о том, что в прежние времена дешевый газ использовался для: а) отопления особняков и бассейнов; в) банально разворовывался. По первому пункту все очевидно: данная диспропорция снимается с помощью социальных норм потребления, когда после определенного объема использования природного газа бытовым потребителем сверхлимит оплачивается уже по рыночным ценам. И никакого спонсирования дворцов за счет хижин не происходит. Что касается так называемого воровства... В 2017 году объем несанкционированных отборов природного газа, неоформленные объемы и разбаланс составили 1,1 млрд куб. м. И это на объеме суммарного потребления в 32 млрд куб. м. Как видим, воруют даже при высоких ценах. Точнее сказать, с высокими ценами воровать интереснее, хотя нынешние власти пытаются работать под деревенского простачка и делать вид, что не понимают этого. В любом случае, еще ни одна страна в мире не смогла победить воровство с помощью роста цен, это все равно, что тушить пожар бензином.
На данный момент газ собственной добычи в энергетическом балансе Украины составляет 20,8 млрд куб. м, или 60% от суммарного предложения. Импортные поставки из немецких хабов - 14,1 млрд куб. м, или 40%. Почти 3/5 баланса мы закрываем газом собственной добычи. По законам рынка внутреннее предложение должно было как минимум на 20-30% снизить внутреннюю цену на природный газ (если рассматривать ее как единый показатель для всех групп потребителей). Ведь газ, добытый в Полтаве, не нужно транспортировать из Сибири в немецкий хаб, а оттуда в Украину.
А теперь смотрим на ценники. Газ в немецком хабе NCG сейчас стоит 230 евро, или 7,3 тыс. грн по курсу межбанка. И это начало высокого сезона. В это же время промышленность покупает газ в Украине по 12-13 тыс. грн, а население - по 8,5 тыс. грн за 1000 куб. м.
В Европе только в Германии, Франции и Венгрии выше на 2-5% чем в Укрвине в остальной ниже. https://112.ua/mnenie/skolko-dolzhen-stoit-gaz-dlya-ukraincev-chtoby-eto-bylo-spravedlivo-468823.html
В Украине вообще достаточно высокие цены для промышленности даже по сравнению со странами ЕС. Выше, чем в Польше, Италии, Румынии, Чехии, Великобритании. И немногим меньше, чем в Германии и Франции. Очевидно, что именно по этой причине у нас стоит химическая промышленность и не развиваются другие отрасли, завязанные на газ.
Получается, что газ, который в немецком хабе стоит 230 евро, у нас раздувается до 406 евро за 1000 кубов. Но почему тогда в ЕС ценовая накрутка составляет от 10 до 20% а у нас - до 80%? Ответ очевиден: у них есть хаб, а у нас черная дыра в виде "Нафтогаза".
Очень тёплый приём.
Раскажите нам почему счас в кривом роге включили отопление! НЕУЖЕЛИ УЖЕ ЗАПЛАТИЛИ!! А может просто в кривом роге люди место того чтобы махать плакатами пришли и прижали кое кому яйца!!
2 А где ты увидел коммунизм? если ты намекаешь на высших чинуш которые от государства имею нехилые ЗП плюс отпускные разные мат помощи да еще корупционные доходы, то у них да комунизм причем давно еще с времен совка!!
"В регуляторе добавляют, что АО "Криворожская теплоцентраль" осуществляет деятельность по производству тепловой энергии и не является лицензиатом НКРЭКУ, регуляция деятельности предприятия по производству, транспортировке и снабжению тепловой энергии осуществляется органами местного самоуправления. АО "Херсонская ТЭЦ" осуществляет деятельность по производству тепловой и электрической энергии, которые регулируются НКРЭКУ, а по транспортировке и снабжению тепловой энергии - органами местного самоуправления"
Второе- лицензии, настолько я понимаю, выдает тоже регулятор.А посему вовремя не оформил?
Третье - люди мерзнут потому что НАК Нафтогаз не дал разрешения на использования газа из-за долгов.
Четвертое: люди платили во время, предприятия государственные, а не коммунальные.
Ну и самое главное: твои хозяева( порошенко, гройсман .....) создали такие условия, когда переданные полномочия в местное самоуправление не подкреплялись финансами. Такое еврейское хитрожопие. Транспортировка и снабжение , говоришь , в органы местного самоуправления?. Т.е. должно быть создано в местном самоуправлении коммунальное предприятие, с соответствующими специалистами, оборудованием, техникой.Они , эти предпрятия, задолжали Нафтогазу? Я об этом не слышал.
"предприятия государственные, а не коммунальные."
ну вот, а я слышал вилкул нипричём
Приплыли.
Полиция уже выехала к Вилкулу?
Выбрали мера пусть живут без отопления,но он же их привез под Нафтогаз требовать бесплатного газа,а то замерзают.
потім найняти моральних деградантів які в блогах розкажуть як "краще заплатити за газ чим поїсти,вдягнутись й купити ліки" бо вінісуела..
пару гавнюків розкаже що ВОНА винна
а ну й обовязквого всяких "подЄшєвлє" щоб на форумах підтримували градус "потужних шоколадних реформ"
ВОНА ВСЕ ВКРАЛА ВОНА В УСЮМУ ВИННА!!