EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины, Общество
  4145  160
Все про:Кривой Рог (571) Нафтогаз (2581) Херсон (522) НКРЭКУ (258) отопительный сезон (188)

 У "Нафтогаза Украины" нет оснований поставлять газ ТЭЦ в Кривом Роге и Херсоне из-за их задолженности, - НКРЭКУ

У НАК "Нафтогаз Украины" нет правовых оснований поставлять газ АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ", поскольку эти предприятия не обеспечили соответствующего уровня расчетов и не подали графика погашения задолженности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляют в пресс-службе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Смотрите также: "Нет холодомору 2018": Жители Кривого Рога и Смелы протестуют из-за отсутствия отопления. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"НАК "Нафтогаз Украины" не имеет оснований для поставок природного газа отмеченным объектам, поскольку АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ" не выполнили требования Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины, от 19.10.2018 № 867, в части обеспечения соответствующего уровня расчетов или представления к НАК "Нафтогаз Украины" графика погашения задолженности, согласованного, в частности, исполнительным органом соответствующего местного совета", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия поданных НАК "Нафтогаз Украины" номинаций, операторы газораспределительных систем не имеют правовых оснований осуществлять распределение природного газа таким предприятиям, отмечают в регуляторе.

Читайте также: Все котельные "Криворожской теплоцентрали" запущены в работу, - пресс-служба предприятия

В то же время Национальная комиссия, которая осуществляет государственную регуляцию в сферах энергетики и коммунальных услуг, обеспокоена неудовлетворительной организацией начала отопительного сезона в городах Кривой Рог и Херсон.

Регулятор также обращается ко всем теплоснабжающим предприятиям с требованием не допустить подобной ситуации и осуществить весь необходим комплекс мероприятий по своевременному началу отопительного сезона.

Отмечается, что НКРЭКУ продолжает отстаивать интересы потребителей и приложит в пределах компетенции все усилия для оперативного урегулирования сложившейся ситуации.

Читайте также: "Ответственность будет на городских головах", - Зубко об отсутствии отопления в Кривом Роге, Шепетовке и Смеле

В регуляторе добавляют, что АО "Криворожская теплоцентраль" осуществляет деятельность по производству тепловой энергии и не является лицензиатом НКРЭКУ, регуляция деятельности предприятия по производству, транспортировке и снабжению тепловой энергии осуществляется органами местного самоуправления. АО "Херсонская ТЭЦ" осуществляет деятельность по производству тепловой и электрической энергии, которые регулируются НКРЭКУ, а по транспортировке и снабжению тепловой энергии - органами местного самоуправления.

Напомним, 12 ноября криворожане пикетировали "Криворожгаз". Так как переговоры с ним ничего не дали, активисты подожгли шины под зданием Горгаза.

Кроме того, сегодня, 13 ноября, группа криворожан приехала в Киев на акцию протеста под стены НАК "Нафтогаз".

Позже пресс-служба АО "Криворожская теплоцентраль" сообщила, что все котельные предприятия "запущены в работу и выходят на номинальный режим".

Источник: https://censor.net.ua/n3096643
 
   
 Топ комментарии
 
За Вилкуал дальше голосуй, ватник.
Он твои деньги по тырит, но виноват понятно, что не твой любимый рыг и не ты конечно.
 показать весь комментарий
 
значит Кривой Рог скоро будет полностью сепарским...., и осуждать людей будет трудно...
Импотентная, воровская власть Украины, которых привели на должности 54% недалеких избирателей....
Проклятый, чертов, заколодованный круг... У "Нафтогаза Украины" нет оснований поставлять газ ТЭЦ в Кривом Роге и Херсоне из-за их задолженности, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 9112
 показать весь комментарий
 
Lera Lera 039019b9 - вы имеете ввиду Ротердам ++ и воров Ахметова с Порошенко, да?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Это политика президента Порошенко. Её надо правильно понимать и принимать.
 показать весь комментарий
 
 
Та однозначно. Непоколебимым должникам осталось только смело принять холодную смерть.

Вобще не далек тот час, когда за долги начнут блокировать банковские карты. Т.е. завис бабла за тепло пришел в магазин за выпить/закусить, а болт за воротник. У "Нафтогазу України" немає підстав поставляти газ ТЕЦ у Кривому Розі і Херсоні через їхні заборгованості, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 1519
 показать весь комментарий
 
 
думаю, что плательщикам можно смело подавать в суд и на теплоцентрали, и на нафтогаз, да чего там, и на маму кобелева, как соучастницу)).
 показать весь комментарий
 
 
Мы дождемся ответа,кто деньги украл? Или югику не до этого с похмелья?
 показать весь комментарий
 
 
Энергетическое сообщество возмущено «газовым постановлением» Гройсмана.
Постановление Кабинета министров о продлении действия спецобязательств по продаже газа населению было разработано и принято в условиях сверхсекретности и вопреки закону «О рынке газа».
Об этом говорится в письме директора секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача, которое есть в распоряжении «Экономической правды».
В письме отмечается, что постановление Кабмина о продлении возложения спецобязательств по продаже газа населению на «Нафтогаз» «было случайно замечено Секретариатом Энергетического сообщества после его публичного объявления на сайте Кабинета министров».
В тему - Гройсман экстренно поднял цены на газ для населения на четверть
«На самом деле разочаровывает то, что новые правила были разработаны и приняты в условиях сверхсекретности, не соблюдая никаких правил и принципов прозрачного законотворчества, что является одной из основ верховенства права, и избегая консультаций с Секретариатом, несмотря на обязательность таких консультаций, что требует принятый Верховной Радой Закон «О рынке природного газа».
По словам Копача, «такое поведение сильно подрывает имидж Украины как надежного партнера и центра стабильной инвестиционной среды».
«Однако самая большая проблема новых правил заключается не в ложной процедуре принятия, а в их содержании. Предварительный анализ, сделанный Секретариатом, обнаружил серьезные несоответствия новых ПСО обязательным требованиям, установленных законом, что создает основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний и, как следствие, приводит к дальнейшей концентрации рынка», - говорится в письме.
«Новое постановление рассматривается как такое, что вредит открытию украинского рынка природного газа и практически исключает любую возможность конкуренции», - добавляют в Энергетическом сообществе.
Секретариат возмущен, что «вместо того, чтобы решить проблемы, связанные с режимом наложения специальных обязанностей, на которые было указано Секретариатом, Кабинет министров, похоже, затрудняет эти проблемы».
«Если Постановление №867 вступит в силу, у Секретариата не будет другого выбора, как начать против Украины процедуры нарушения», - заявили в Секретариате Энергетического сообщества.
В тему - В США потребовали от Порошенко и Гройсмана избавить Украину от коррупционных схем Фирташа в газовой сфере
Метки: Энергетическое сообщество возмущено Гройсманом, Янез Копач
https://goo.gl/jh2Pba

🤑
 показать весь комментарий
 
 
"Энергетическое сообщество" это кто?
 показать весь комментарий
 
А хто мер Кривого Рогу? ~ Вілкул та жопоблок там рулить там і гроші які не дійшли до Нафтогазу. А так доведеться усім з бюджету дофінансовувати що буде проекція на тарифах усіх інших міст України.
 показать весь комментарий
 
 
зато за Лугандон Мы Все плотим и у них там все в шоколаде!!...улыбаемся и машем терпилы У "Нафтогаза Украины" нет оснований поставлять газ ТЭЦ в Кривом Роге и Херсоне из-за их задолженности, - НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 4428
 показать весь комментарий
 
 
...я прикидываю: вдруг, в какой-то немецкий город, поставщики перестали поставлять газ... ...или свет. Бо не сошлись в цене с потребитетелем.
Все, вроде, частники, а расценки государственные... -- на НДС, шо принципиально! ...а не на свободный Рынок.
А с Государством залупаться -- по миру пойдёшь!
 показать весь комментарий
 
 
Кафка отдыхает... Государственные предприятия не могут между собой разобраться, Гройсман говорит, что не при чем, а страдает население. При этом сменить поставщика тепла невозможно, а автономное отопление запрещено. Полный капец.
 показать весь комментарий
 
 
може так, може і ні, в країні де в президентах відвертий і цинічний брехун, і брехня стала символом, засобом і інструментом псевдодержавотворення, знайти правду неможливо в принципі. мало доказів? кожного божого дня....... . найогидніше те, що дуууже багатьох людей, до того ж з різних соціальних слоїв, така ситуація цілком задовільняє. виключно шкурні інтереси......... .
 показать весь комментарий
 
 
Зрим в корень. будем откровенны с самим с собой.
Когда контрацептивы управляет страной.
по другому и быть не может.
Как обычно, ложь не подается в чистом виде. Применяется коктейль Геббельса, который включает в себя 80% лжи и 20% правды. Рассмотрим эту пропорцию. В качестве правды предлагается постулат о том, что в прежние времена дешевый газ использовался для: а) отопления особняков и бассейнов; в) банально разворовывался. По первому пункту все очевидно: данная диспропорция снимается с помощью социальных норм потребления, когда после определенного объема использования природного газа бытовым потребителем сверхлимит оплачивается уже по рыночным ценам. И никакого спонсирования дворцов за счет хижин не происходит. Что касается так называемого воровства... В 2017 году объем несанкционированных отборов природного газа, неоформленные объемы и разбаланс составили 1,1 млрд куб. м. И это на объеме суммарного потребления в 32 млрд куб. м. Как видим, воруют даже при высоких ценах. Точнее сказать, с высокими ценами воровать интереснее, хотя нынешние власти пытаются работать под деревенского простачка и делать вид, что не понимают этого. В любом случае, еще ни одна страна в мире не смогла победить воровство с помощью роста цен, это все равно, что тушить пожар бензином.
На данный момент газ собственной добычи в энергетическом балансе Украины составляет 20,8 млрд куб. м, или 60% от суммарного предложения. Импортные поставки из немецких хабов - 14,1 млрд куб. м, или 40%. Почти 3/5 баланса мы закрываем газом собственной добычи. По законам рынка внутреннее предложение должно было как минимум на 20-30% снизить внутреннюю цену на природный газ (если рассматривать ее как единый показатель для всех групп потребителей). Ведь газ, добытый в Полтаве, не нужно транспортировать из Сибири в немецкий хаб, а оттуда в Украину.
А теперь смотрим на ценники. Газ в немецком хабе NCG сейчас стоит 230 евро, или 7,3 тыс. грн по курсу межбанка. И это начало высокого сезона. В это же время промышленность покупает газ в Украине по 12-13 тыс. грн, а население - по 8,5 тыс. грн за 1000 куб. м.
В Европе только в Германии, Франции и Венгрии выше на 2-5% чем в Укрвине в остальной ниже. https://112.ua/mnenie/skolko-dolzhen-stoit-gaz-dlya-ukraincev-chtoby-eto-bylo-spravedlivo-468823.html
В Украине вообще достаточно высокие цены для промышленности даже по сравнению со странами ЕС. Выше, чем в Польше, Италии, Румынии, Чехии, Великобритании. И немногим меньше, чем в Германии и Франции. Очевидно, что именно по этой причине у нас стоит химическая промышленность и не развиваются другие отрасли, завязанные на газ.
Получается, что газ, который в немецком хабе стоит 230 евро, у нас раздувается до 406 евро за 1000 кубов. Но почему тогда в ЕС ценовая накрутка составляет от 10 до 20% а у нас - до 80%? Ответ очевиден: у них есть хаб, а у нас черная дыра в виде "Нафтогаза".
 показать весь комментарий
 
 
этим чиновничьим тварям нужно отключить газ и тепло...за долги соседей!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Херсон встретит Бориса Гребенщикова холодрыгой в зале.
Очень тёплый приём.
 показать весь комментарий
 
Молодёжь тут моя сама запуталась и меня дедугана ввела в заблуждение.
 показать весь комментарий
 
НКРЭКУ не мешало бы не упускать из головы суд Линча, если негров нет, их назначают.
 показать весь комментарий
 
А куди ж ВСІ дивилися весь час , коли ця заборгованість накопичувалась ? У "Нафтогазу України" немає підстав поставляти газ ТЕЦ у Кривому Розі і Херсоні через їхні заборгованості, - НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8463
 показать весь комментарий
 
Эй АПОЛОГЕТЫ РЕФОРМ КОТОРЫЕ ПОЮТ "ЗАПЛАТИ И БУДЕТ ТЕПЛО"

Раскажите нам почему счас в кривом роге включили отопление! НЕУЖЕЛИ УЖЕ ЗАПЛАТИЛИ!! А может просто в кривом роге люди место того чтобы махать плакатами пришли и прижали кое кому яйца!!
 показать весь комментарий
 
 
тут такое дело.. утром проснешься и его опять выключили.. или народу нужно контролировакть выключатель
 показать весь комментарий
 
я думаю что если надо будет то те люди которым хватило смелости зажимать яйца местной власти ... они найдут время и способ проконтролировать выключатель!!
 показать весь комментарий
 
это означает что к сожалению коммунизм скорее жив чем мёртв. И муфлоны голосующие за Вилкула всё равно почему-то считаются людьми. А людей замораживать нельзя.
 показать весь комментарий
 
1 Людей действительно замораживать неззя это ФАКТ!!
2 А где ты увидел коммунизм? если ты намекаешь на высших чинуш которые от государства имею нехилые ЗП плюс отпускные разные мат помощи да еще корупционные доходы, то у них да комунизм причем давно еще с времен совка!!
 показать весь комментарий
 
 
Ты тут главный по переваливании с больной головы на здоровую?
 показать весь комментарий
 
ты первый начал петь про комунизм!! так что посмотрись сначала в зеркало!!
 показать весь комментарий
 
Висновок: краще не платити взагалі..Бо не заплатить сусід, і тебе все одно відключать від тепла..То чого морочитись
 показать весь комментарий
 
Да да. Логіка офігенна. Саме такою логікою рагулі й користуються. Літом репостять картинки "я не буду платити по тарифам Гройсмана! Розповсюджуй і не плати!". А зимою "ДЕ МОЄ ТЕПЛО БЛЕААААТАЬ!".
 показать весь комментарий
 
Вы только вдумайтесь в этот бред- госпредпрятия АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ" , которые вырабатывают теплоенергию електичество , должны госпредприятию Нафтогаз, которое ничего не производит. Где,говорите,Гондурас находится?
 показать весь комментарий
 
 
ИТы читать умеешь, киритик?
"В регуляторе добавляют, что АО "Криворожская теплоцентраль" осуществляет деятельность по производству тепловой энергии и не является лицензиатом НКРЭКУ, регуляция деятельности предприятия по производству, транспортировке и снабжению тепловой энергии осуществляется органами местного самоуправления. АО "Херсонская ТЭЦ" осуществляет деятельность по производству тепловой и электрической энергии, которые регулируются НКРЭКУ, а по транспортировке и снабжению тепловой энергии - органами местного самоуправления"
 показать весь комментарий
 
 
То, что заявляет НКРЭКУ надо еще перепроверить. Это первое.
Второе- лицензии, настолько я понимаю, выдает тоже регулятор.А посему вовремя не оформил?
Третье - люди мерзнут потому что НАК Нафтогаз не дал разрешения на использования газа из-за долгов.
Четвертое: люди платили во время, предприятия государственные, а не коммунальные.
Ну и самое главное: твои хозяева( порошенко, гройсман .....) создали такие условия, когда переданные полномочия в местное самоуправление не подкреплялись финансами. Такое еврейское хитрожопие. Транспортировка и снабжение , говоришь , в органы местного самоуправления?. Т.е. должно быть создано в местном самоуправлении коммунальное предприятие, с соответствующими специалистами, оборудованием, техникой.Они , эти предпрятия, задолжали Нафтогазу? Я об этом не слышал.
 показать весь комментарий
 
 
О чём можно серьёзно говорить с тем, кто бредит наяву?
"предприятия государственные, а не коммунальные."
 показать весь комментарий
 
а еще мы покупаем еду за фантики или все измеряется в соответствии с куском желтого металла. А какой маразм придумаете вы?
 показать весь комментарий
 
В Украине много хитрожопых и все из ватников. Можно не платить стоит только выйти и перекрыть дорогу. Скажите спасибо что власть такая слабая что не хочет вас приучить к тому что если пользуешься то плати. Те кто платит не должен ещё оплачивать и за тех кто хитрожопый. Никакой бюджет не выдержит если все время погашать.
 показать весь комментарий
 
ПЛАТЯТ ТОКО ЛОХИ! ЕСЛИ ТЫ ЛОХ ТО ПЛАТИ! тебя же никто насильно не заставляет!!
 показать весь комментарий
 
Поэтому нечего ждать от " государства" высоких пенсий и достойной жизни., если за таких как ты из бюджета будут погашать. Это вам регионалы нашептали как нужно желать?
 показать весь комментарий
 
пока олигархи у власти то не зависимо от того плачу Я или не плачу не будет у нас ни пенсий ни медицины ни хорошей жизни! и причина не во мне, а малость в другом, но тебе не хватит мозгов этого понять!!
 показать весь комментарий
 
Ты не досказал а только провоцируешь так что же мешает хорошей жизни?
 показать весь комментарий
 
Это известно всем, ВОРОВСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ (система чиновников)!! а вот почему эту систему не меняют и не отправляют по камерам то это уже вопрос не ко мне спроси у гаранта!! насчет фразы типа он делает но прошло мало времени, то это лапша прошло 5 лет и ничего он не сделано, потому что работа оценивается по результату а не по 155 объявленным (не сделанным) реформам или скоко их там было объявлено!!
 показать весь комментарий
 
 
тот же неведомый кто и Ахметову и ПЕЦЕ и ГРОСЕ платит!!
 показать весь комментарий
 
АО "Криворожская теплоцентраль" осуществляет деятельность по производству тепловой энергии и не является лицензиатом НКРЭКУ, регуляция деятельности предприятия по производству, транспортировке и снабжению тепловой энергии осуществляется органами местного самоуправления.

ну вот, а я слышал вилкул нипричём
 показать весь комментарий
 
Ага.
Приплыли.
Полиция уже выехала к Вилкулу?
 показать весь комментарий
 
А почему полиция должна выезжать и пресовать "законно избранного жителями мера"? У нас нет репрессий политических. Город выбрал себе руководителя, демократично. Может большинству жителей нравится жить без отопления. И потому их представитель делаёт всё для этого города. Сами выбрали, сами и выезжайте.
 показать весь комментарий
 
Так я не возражаю.
Выбрали мера пусть живут без отопления,но он же их привез под Нафтогаз требовать бесплатного газа,а то замерзают.
 показать весь комментарий
 
та пусть требуют хоть запретить и отменить зиму, и воскресить Ленина (и Сталина заодно). Но реально полезнее будет для этих грамотеев побиться головой об стенку.
 показать весь комментарий
 
я думаю що вихід наша "влада" знайде..наприклад можна ще тарифи підняти...відсотків так на 60...а ще краще на 80...
потім найняти моральних деградантів які в блогах розкажуть як "краще заплатити за газ чим поїсти,вдягнутись й купити ліки" бо вінісуела..
пару гавнюків розкаже що ВОНА винна
а ну й обовязквого всяких "подЄшєвлє" щоб на форумах підтримували градус "потужних шоколадних реформ"
 показать весь комментарий
 
 
Вилкул отвечает за этот весь бардак.
 показать весь комментарий
 
ОДНОЗНАЧНО!!

ВОНА ВСЕ ВКРАЛА ВОНА В УСЮМУ ВИННА!!
 показать весь комментарий
 
Бездари.Элементарный тепловой сезон не могут запустить
 показать весь комментарий
 
 
Помните, крепкие хозяйственники-регионалы довели Алчевск до коллапса посреди зимы. Спасали всей Украиной. А эти ... опять голосуют за рыгов
 показать весь комментарий
 
Порошенко будет президентом в пер вом туре!Результат105,4%
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ "Нафтогаза Украины" нет оснований поставлять газ ТЭЦ в Кривом Роге и Херсоне из-за их задолженности, - НКРЭКУ
 
 
 
 
 
 вверх