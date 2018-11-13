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Все про:каникулы (86) Херсон (522) школа (1779) отопительный сезон (188)

 В 13 школах Херсона до конца недели приостановлен образовательный процесс из-за отсутствия тепла

В 13 общеобразовательных школах Херсона с 14 по 17 ноября из-за отсутствия теплоснабжения приостановлен образовательный процесс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает городской совет.

По данным Херсонского горсовета, учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 19 школах Каменского из-за отсутствия отопления ввели дополнительные каникулы

В сообщении также отмечается, что по состоянию на 13 ноября Херсонская ТЭЦ еще не дала тепло в учебные заведения города.

Источник: https://censor.net.ua/n3096641
 
 
 Топ комментарии
 
Чия це вина? Можливо винні безальтернативні миролюбці чи порохоботи зі зрадоботами? Можливо прийде розуміння, що ваша херсонська влада нічого не робить?
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При Совке было про Херсон: Хермясо, Хермасло, Херсахар... -- теперь: Хертеп!
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децентрализация-это когда бабло в руках местячковых чинуш... что называется дорвались...что так увлеклись что слишком много скомуниздили. а за газ бабла нету кончилось В 13 школах Херсона до конца недели приостановлен образовательный процесс из-за отсутствия тепла - Цензор.НЕТ 8394
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Перевести на индивидуальное отопление школу проще простого.
Это не многоквартирный дом где все жильцы должны дать согласие.
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Только один маленький нюанс, за какой хрен?
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Кредит можно взять.
Это выгодно,потому что индивидуальное отопление дешевле центрального.
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Местная власть.
Она же содержит эти заведения.
Сейчас у местных властей огромные возможности.
Они например могут платить врачам местные надбавки,что бы привлечь хороших специалистов.
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Это в идеале)
А имеем то что города мёрзнут и всем пох и местным и киевским.
По хорошему местная власть сейчас сидеть в СИЗО за преступное отношение к работе
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ну да только в школы не подключены к газу
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Газ это только один из вариантов.
Школа,где есть помещение под склад можно использовать уголь,дрова,торф,солому.
)))
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Чия це вина? Можливо винні безальтернативні миролюбці чи порохоботи зі зрадоботами? Можливо прийде розуміння, що ваша херсонська влада нічого не робить?
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Лише в тому, що наступають весь час на граблі.
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ну а как они тебе могут не наступить на грабли, если они ни чего не решают реально
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"они тебе могут не наступить на грабли", - для відповіді необхідно знати адресу моїх граблів?
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хорошо что в Киеве с этим все в порядке, то Черновецкий, то Кличко
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Насправді Кличко з Черновецьким не дуже впливають на наше життя. Вам це не зрозуміти, бо ви не киянин У 13 школах Херсона до кінця тижня зупинено навчальний процес через відсутність тепла - Цензор.НЕТ 3687
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так ты же говоришь выбирать правильно, а потом "не дуже впливають" те кто действительно влияет, тех как раз выбирают и назначают те, кого выбрали.
нет, я не киевлянин, хотя жил там довольно долгое время
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При Совке было про Херсон: Хермясо, Хермасло, Херсахар... -- теперь: Хертеп!
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...а там и до Одессы недалеко...: О дэ сало?
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Насправді Одеса зовсім інше місто. Херсон це плавні, моторний човен, Дніпро... А Одеса це залишки євреїв, болгари та трамваї без гумору В 13 школах Херсона до конца недели приостановлен образовательный процесс из-за отсутствия тепла - Цензор.НЕТ 6694
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...ну, в Совке про Одессу была шутка, а про Херсон быль...*)
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У той час бував у цих містах, але Вас не розумію. В Херсоні приємні люди, а в Одесі суміш різних націй, настроїв...
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...а мне наоборот было -- Херсон скучная провинция, в Одесса -- весёлый Город -- и на Киев хер ложил... -- и не во сне, а наяву! ...и даже щас... *)
Родители, в 60 - 70хх. любили в Одессу ездить -- в три семьи -- хату в Люстдорфе снимали ... ...и понеслась: море, вино, бычки, семачки -- КРЫВЭТКИ! *)
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Всі люди різні, як і світосприйняття. Запитайте у Тунісі де є щастя
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Каждый носит своё счастье -- в своём сердце и в своём кошельке! ... -- а Земля круглая... -- куда не заехай ...*)
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Да и сейчас -- в каком ещё городе совков мгновенно замочили, почти без потерь с нашей стороны -- и без всякого Майдана? ... а на Майдане, сколько стояли и сколько погибло? ... ...ото ж -- шо за Одессу. Город-Герой! *)
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Згоден! --- хочу в Одессу -- 5 год хочу.... -- и я там буду! ...для ещё одного контраста...*)
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Не спілкуйтеся з колишніми військовими СРСР.
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...и с самим собой нельзя? ...тогда вообще пообщаться почти нескем будет... -- токо с малолетками, лет 35 -- 45... ...но то уже другой круг и интересы.... *)
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децентрализация-это когда бабло в руках местячковых чинуш... что называется дорвались...что так увлеклись что слишком много скомуниздили. а за газ бабла нету кончилось В 13 школах Херсона до конца недели приостановлен образовательный процесс из-за отсутствия тепла - Цензор.НЕТ 8394
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Сегодня зарплата у Колобова ,опять три миллиона гривен,плюс премия тысяч 800.В принципе не плохо всё
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и не забывайте, что у него мама в Америке и ей нужно помогать
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Децентрализация классная штука

Где-то регионы развивают и строят крутейшие школы и детсады(луйший пример это Днепропетровская область), а где-то стырили на столько много, что за газ нечем заплатить.

Ну кто на что на голосовал, тот то и получил
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Образование украинцам только вредить будет в построении успешной, европейской Украины.
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При плохих совках мер уже пошёл работать управдомом
Помню в городе сумы был порыв теплотрассы все службы перевели на режим 8 часов работы
8 часов отдыха пока не запустилитепло.
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Самое время депутату Гончаренко, пригласить деток к себе в кабинет погреться)
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Парочку традиционных булингов недорослей в школьном дворике - и все разогреются.
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Медведчук мёрзнет? вальцман мёрзнет? Бойко мёрзнет? тимошенко мёрзнет? долго перечислять
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В 13 общеобразовательных школах Херсона с 14 по 17 ноября из-за отсутствия теплоснабжения -- а ПОЧЕМУ про жилые дома НИ СЛОВА?! Центральная ТЕЦ Херсона до сих пор не запущена - из трубы НЕ идёт дым

пол областного центра без тепла. -- и ВСЕМ ПЛЕВАТЬ....
фантастическое равнодушие. впрочем это обьясняет ПОЧЕМУ Украина - самая нищая страна Европы... почему убежал Крым и идёт война.....
люди ЗАПЛАТИЛИ за отопление! проплата около 100% кое-где больше 100% потому что возвращаются долги.
индивидуальное отопление ЗАПРЕЩЕНО делать. очевидно что ЭТО делается чтобы люди не митинговали когда подымут плату за газ и отопление в полтора раза -- помёрзнут и тогда согласятся НА ЛЮБУЮ ЦЕНУ. обычный разбой
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Україна не злиденна, бо це країна, де усім плювати на владу .
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Влада отморозков.Из-за личных амбиций и клановых войн,обрекают людей страждати У 13 школах Херсона до кінця тижня зупинено навчальний процес через відсутність тепла - Цензор.НЕТ 3992
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только налоги дерут ТВАРИ! больше половины зарплаты забирают бандиты! в прошлом году ВЕСЬ отопительный сезон из горячей трубы на поле между 3м и 2 Таврическим хлестала горячая вода! пар СТОЛБОМ. 5 месяцев горячий фонтан!!! никто и пальцем не пошевелил. а теперь во всём виноваты жильцы домов! люди платят около 100% просто деньги разворовали + НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ теплотрасы! только в одном месте несколько миллионов ушло! сейчас морят холодом людей, чтоб потом ОГРАБИТЬ !!! НАХЕР ТРУБЫ ЧИНИТЬ?! если МОНОПОЛИСТЫ и выбьют с людей ВСЁ что захотят. теперь подымут цену на отопление в полтора раза и дальше будукт воровать индивидуальное отопление ЗАПРЕЩЕНО. а центрального НЕТ. обычный геноцид﻿

5 месяцев горячая вода ФОНТАНИРОВАЛА. утекли миллионы! мера и нач ТЕЦ в тюрьму... НО воровская власть НИКОГДА не посадит своего, потому что он регулярно шлёт взятки в Киев... а теперь они говорят что денег на газ нету... только в ОДНОМ месте утекли миллионы! это же обычный САБОТАЖ Далее. по городу киллометры не теплоизолированых теплотрас! за столько лет так и не обмотали стекловатой! - это тоже миллионы убытка.﻿
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сраную власть под суд с конфискацией наворованного.
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только в ОДНОМ месте фонтанировала 5 литров горячей воды в секунду, это 500 кубов в сутки, за 5 месяцев это 75 тыс кубов, пусть 1 куб стоит 100 грн - получается что только в ОДНОМ месте утекло 7,5 млн грн!! а пусть и меньше но по городу ДЕСЯТКИ прорывов. которые НЕ РЕМОНТИРОВАЛИСЬ. трубы НЕ УТЕПЛЯЛИСЬ. представте себе труба теплотрасы которая вообще без теплоизоляции и на улице на морозе! и киллометры таких труб. а СЕЙЧАС нам говорят: нету денег на газ...население не платит.. нач ТЕЦ и мер слишком заняты воровством, если один час потратить на ремонт той трубы... то меньше СВОРУЕШЬ! потому трубы не ремонтируются. и сейчас 48% областного центра сидят без отопления, а на улице замёрзшие лужи, в квартирах 10 градусов
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Чому відсутнє теплопостачання? Хто в цьому винен ? Розбиратись і виродків на гиляку , по іншому порядку не буде , будуть знущатись(обкрадати , казати що центральна влада вина і т.п.) над українцями .
Не тут обговорюйте , а до міськради 1000 чоловік і запаліть 100 шин , завтра тело буде скрізь .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 13 школах Херсона до конца недели приостановлен образовательный процесс из-за отсутствия тепла
 
 
 
 
 
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