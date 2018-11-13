 В 13 школах Херсона до конца недели приостановлен образовательный процесс из-за отсутствия тепла

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает городской совет.
По данным Херсонского горсовета, учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах.
В сообщении также отмечается, что по состоянию на 13 ноября Херсонская ТЭЦ еще не дала тепло в учебные заведения города.
Это не многоквартирный дом где все жильцы должны дать согласие.
Это выгодно,потому что индивидуальное отопление дешевле центрального.
Она же содержит эти заведения.
Сейчас у местных властей огромные возможности.
Они например могут платить врачам местные надбавки,что бы привлечь хороших специалистов.
А имеем то что города мёрзнут и всем пох и местным и киевским.
По хорошему местная власть сейчас сидеть в СИЗО за преступное отношение к работе
Школа,где есть помещение под склад можно использовать уголь,дрова,торф,солому.
)))
нет, я не киевлянин, хотя жил там довольно долгое время
Родители, в 60 - 70хх. любили в Одессу ездить -- в три семьи -- хату в Люстдорфе снимали ... ...и понеслась: море, вино, бычки, семачки -- КРЫВЭТКИ! *)
Где-то регионы развивают и строят крутейшие школы и детсады(луйший пример это Днепропетровская область), а где-то стырили на столько много, что за газ нечем заплатить.
Ну кто на что на голосовал, тот то и получил
Помню в городе сумы был порыв теплотрассы все службы перевели на режим 8 часов работы
8 часов отдыха пока не запустилитепло.
пол областного центра без тепла. -- и ВСЕМ ПЛЕВАТЬ....
фантастическое равнодушие. впрочем это обьясняет ПОЧЕМУ Украина - самая нищая страна Европы... почему убежал Крым и идёт война.....
люди ЗАПЛАТИЛИ за отопление! проплата около 100% кое-где больше 100% потому что возвращаются долги.
индивидуальное отопление ЗАПРЕЩЕНО делать. очевидно что ЭТО делается чтобы люди не митинговали когда подымут плату за газ и отопление в полтора раза -- помёрзнут и тогда согласятся НА ЛЮБУЮ ЦЕНУ. обычный разбой
5 месяцев горячая вода ФОНТАНИРОВАЛА. утекли миллионы! мера и нач ТЕЦ в тюрьму... НО воровская власть НИКОГДА не посадит своего, потому что он регулярно шлёт взятки в Киев... а теперь они говорят что денег на газ нету... только в ОДНОМ месте утекли миллионы! это же обычный САБОТАЖ Далее. по городу киллометры не теплоизолированых теплотрас! за столько лет так и не обмотали стекловатой! - это тоже миллионы убытка.
Не тут обговорюйте , а до міськради 1000 чоловік і запаліть 100 шин , завтра тело буде скрізь .