 В 13 школах Херсона до конца недели приостановлен образовательный процесс из-за отсутствия тепла

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает городской совет.

По данным Херсонского горсовета, учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах.

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В сообщении также отмечается, что по состоянию на 13 ноября Херсонская ТЭЦ еще не дала тепло в учебные заведения города.