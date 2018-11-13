 Украина хочет провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, ОБСЕ готова, РФ - молчит, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украина-РФ-ОБСЕ. Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ - Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ - молчат, никакого ответа, видно, в угаре празднуют "результаты" марионеточных выборов", - написала она.

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Кроме того, вице-спикер подытожила, что Кремль, организовывая псевдовыборы на Донбассе, преследовал несколько ключевых целей.

Первой и главной причиной, по мнению Геращенко, является попытка легитимизации "республик", усиление призывов от Москвы и их представителей в Украине к "прямым переговорам Киева с Донецком и Луганском".

"Второе. Дестабилизация политической ситуации и в сфере безопасности на фронте накануне президентских выборов в Украине. Попытка через провокацию конфликта и эскалации повлиять на смену ненавистной им киевской власти", - написала она.

Третьей же причиной и целью руководства РФ, по мнению Геращенко, является дискредитация "нормандского формата" и минского процесса.

"РФ стремится разорвать минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров, сорвать их, уничтожить минский процесс потому что это означает окончание таких мучительных санкций. И, кстати, все конкуренты (президента Украины Петра. - Ред.) Порошенко в этом Москве подпевают, так как обещают на следующий день после своей победы (на президентских выборах. - Ред.) отменить минские соглашения и, значит, снять европейские санкции с РФ", - отметила Геращенко.

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