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 Украина хочет провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, ОБСЕ готова, РФ - молчит, - Ирина Геращенко

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание в связи с проведением фейковых "выборов" на Донбассе и получила согласие представителей ОБСЕ. При этом российская сторона не дает никакого ответа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украина-РФ-ОБСЕ. Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ - Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ - молчат, никакого ответа, видно, в угаре празднуют "результаты" марионеточных выборов", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на Донбассе и в Азовском море 19 ноября, - Точицкий

Кроме того, вице-спикер подытожила, что Кремль, организовывая псевдовыборы на Донбассе, преследовал несколько ключевых целей.

Первой и главной причиной, по мнению Геращенко, является попытка легитимизации "республик", усиление призывов от Москвы и их представителей в Украине к "прямым переговорам Киева с Донецком и Луганском".

"Второе. Дестабилизация политической ситуации и в сфере безопасности на фронте накануне президентских выборов в Украине. Попытка через провокацию конфликта и эскалации повлиять на смену ненавистной им киевской власти", - написала она.

Третьей же причиной и целью руководства РФ, по мнению Геращенко, является дискредитация "нормандского формата" и минского процесса.

"РФ стремится разорвать минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров, сорвать их, уничтожить минский процесс потому что это означает окончание таких мучительных санкций. И, кстати, все конкуренты (президента Украины Петра. - Ред.) Порошенко в этом Москве подпевают, так как обещают на следующий день после своей победы (на президентских выборах. - Ред.) отменить минские соглашения и, значит, снять европейские санкции с РФ", - отметила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша цель - не дать возможности реализовать российский сценарий на выборах, - первый вице-спикер Ирина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/n3096639
 
 
 Топ комментарии
 
Для чего? Что бы поздороваться с пушилиным?
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Украина хочет провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, ОБСЕ готова, РФ - молчит, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9537
В Рoccии рaзгoрeлcя cкaндaл вoкруг публикaции рoccийcким издaниeм ТACC нeудaчнoй фoтoгрaфии Путинa. Трампу пришлось выгнуться перед Путиным ,чтобы дотянуться до руки кремлёвского Фюрера Украина хочет провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, ОБСЕ готова, РФ - молчит, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3814
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А какого хрена вообще называть это Выборами. Ну назначили утвердили холуёв мацковских.? а Пасечник вообще предатель и присягу нарушил.
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Для чего? Что бы поздороваться с пушилиным?
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В оккупированном рф Енакиево в честь "выборов" акция на "избирательных участках"- фсе по 5 фублев !
Картошка, морковка и буряк продаются по 5 фублев/кг !

Куды там американским печенькам !

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Не треба бути Вангою для розуміння того, що ці засідання до одного місця Украина хочет провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, ОБСЕ готова, РФ - молчит, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1706
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В Рoccии рaзгoрeлcя cкaндaл вoкруг публикaции рoccийcким издaниeм ТACC нeудaчнoй фoтoгрaфии Путинa. Трампу пришлось выгнуться перед Путиным ,чтобы дотянуться до руки кремлёвского Фюрера
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Редактору світить "дорога дальняя" на Колиму.
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А если посмотреть фото вверх тормашками, то видно, как путин спускается с небес, чтоб подать руку помощи Трампу, погрязшему в грехах, но не хотящему сдохнуть.
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...опять из-за "фейковых выборов" А чего, не сперва -- из-за "зелёных человечков" ?
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А какого хрена вообще называть это Выборами. Ну назначили утвердили холуёв мацковских.? а Пасечник вообще предатель и присягу нарушил.
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По хорошему..Давно пора уже было перенести войну в расию. Для этого нужно лишь убрать кадырова и его свиту. И война на Кавказе с новым размахом пошла и поехала. А у нас полно инструкторов и желающих. Немного профинансировать.- И путину будет не до Украины.
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.ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Пора привыкать обходить без московии и её придатков. Мир без московии проживёт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина хочет провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, ОБСЕ готова, РФ - молчит, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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