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 В новом порядке доступа к архивам некорректно прописана норма о документах репрессивных органов, - директор архива СБУ Когут

В новом порядке доступа к архивным материалам, утвержденном летом Минюстом и Госархивслужбой, некорректно прописано примечание, касающееся архивов репрессивных органов.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор Отраслевого архива СБУ Андрей Когут.

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"Там указано, что ограничения не касаются архивов репрессивных органов, но это примечание прописано не совсем удачно - эта фраза стоит не в конце абзаца, а внутри. Мы обратились с предложением в Минюст и Госархив внести редакционные изменения в этот пункт таким образом, чтобы он полностью отвечал прямым нормам Закона "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", - сказал он.

Комментируя новые правила доступа к архивам, которые вызвали возмущение научного сообщества в части собственноручного копирования документов, Когут сказал:

"Со многими новыми ограничениями лично я поспорил бы. Однако этот вопрос нас (архив СБУ - ред.) волнует в меньшей степени, потому что наш архив руководствуется прямой нормой закона, гарантирующей бесплатное копирование документов репрессивных органов, а не ограничивающими нормами этого нового порядка. Для нас ключевыми в работе являются законы "О национальном архивном фонде и архивных учреждениях" и "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов". Они говорят, что единственным основанием для запрета копирования собственными устройствами является опасность нанести вред оригиналам документов", - отметил он, добавив, что в архиве СБУ документы, находящиеся в критическом состоянии, выдаются на руки после реставрации либо в оцифрованном виде.

Глава архива СБУ считает, что необходимо как можно больше содействовать в доступе к архивным материалам.

"Важной является потребность максимально поддержать и дать толчок историографии, чтобы ввести в оборот новый комплекс источников. Новые документы позволят по-другому поставить вопрос к украинской истории и вывести исторический нарратив на тот уровень, на котором существующие мифы отойдут на второй план. Без этого мы и дальше будем топтаться в прошлом и давать тысячу и один ответ на всем знакомый вопрос. Ольгинские тролли снова представят нам, что Бандера - фашист, а мы снова будем развеивать этот миф. Это путь в никуда. Именно архивисты могут дать возможность разорвать этот замкнутый круг, но для этого они должны понять, что Украина стоит перед задачей выйти за пределы советского дискурса. Или мы это сделаем и как историческая общность выйдем на цивилизованный уровень, или дальше будем топтаться в постсоветском болоте", - подытожил директор архива.

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Полное интервью с Андреем Когутом читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3096637
 
   
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гнидам соево - кацапским лишь бы доступа не дать...
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Про всяк випадок нагадую, що закриття архівів ініціював Мін'юст який як і мєнти під НФ.
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Гнидам зрадо-кацапским лишь бы всё обгадить и статьи им читать не надо для этого...
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Ольгінській трольні пофігу, вони як папуги верещатимуть Бандера фашист. Для них всі українці фашисти. Нехай баяцца.
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"выйти за пределы советского дискурса.

хорошая и ключевая фраза

пора уже определиться -- где право, где лево

и не забывать, что правило "враг моего врага -- мой друг", никто не отменял.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ новом порядке доступа к архивам некорректно прописана норма о документах репрессивных органов, - директор архива СБУ Когут
 
 
 
 
 
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