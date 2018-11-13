 Продан вылетел из Молдовы в Польшу, - Бутусов

Об этом со ссылкой на источники сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в Facebook.
"Источники в пограничной полиции Молдовы сообщают, что экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан, который не явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, прибыл в Молдову еще 5 ноября - он пересек границу в 6:20 на "Мерседесе" С200 с номером SDS 258, водитель - Петр Галущак, 1974 года рождения, гражданин Молдовы. У Продана при себе был заграничный паспорт под номером FF 034144. Прибыв в Кишинев, Продан, который, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, собирается принимать участие в кадровом конкурсе на пост главы ГФС, в 14:04 5 ноября вылетел в Варшаву.
Украинские правоохранительные органы пытаются установить местопребывание Продана. По данным источников "Цензор.НЕТ", Продан опасается задержания в Украине в связи с расследованием коррупции за время его пребывания в должности. По масштабу задокументированной коррупции дело Продана - настоящий прецедент в украинской истории - чиновник сам на себя собрал колоссальный компромат. Скоро читайте детали на "Цензор.Нет", это впечатляет", - написал Бутусов.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о взятке, которую Петр Порошенко передал бывшему адвокату и доверенному лицу президента США Майклу Коэну за организацию первой встречи с Трампом.
Об этом со ссылкой на собственный источник в Генпрокуратуре сообщили сегодня «Украинские новости».
Источник сообщает, что дело по статье 369 УК Украины НАБУ открыло еще в августе, после заявления нардепа Виталия Куприя.
Речь шла о том, что Петр Порошенко передал 600 тысяч долларов Коэну за то, что он организует первую встречу между президентами Украины и США.
- Позорище! Порошенко тайно заплатил $400-600 тысяч за встречу с Трампом ради пиара - Би-би-си
- Почему информация о взятке от Порошенко за встречу с Трампом похожа на правду - Deutsche Welle
Расследование продолжалось три месяца, за которые, по данным источника, не было проведено ни одного следственного действия.
Дело было закрыто 5 ноября.
напевно вони прийшли до висновку що все ж проблема не в "зеркалі" а в "морді" яка на нього весь час киває й вирішили що без "хірургічного" методу питання не вирішили й прислали своїх "лікарів" - супрун,яресько,гринкевич та ін
Если пЭцино кубло каким-то невероятным кульбитом "выиграет" выборы,НАДО валить из страны,как это делают сейчас более дальновидные люди.
отстегнет оно, порохнявое.
И Насиров боролся, и Продан боролся, а итог?
Вот цена слова премьер-министра.....
П.С. Кто-то верит, что Продан не делился с Гросей и Шоколадкой?
-Нi.Бегущий человек.