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Все про:Бутусов Юрий (1538) ГФС (2883) САП (915) Продан Мирослав (32)

 Продан вылетел из Молдовы в Польшу, - Бутусов

Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан вылетел из Молдовы в Польшу.

Об этом со ссылкой на источники сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в Facebook.

"Источники в пограничной полиции Молдовы сообщают, что экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан, который не явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, прибыл в Молдову еще 5 ноября - он пересек границу в 6:20 на "Мерседесе" С200 с номером SDS 258, водитель - Петр Галущак, 1974 года рождения, гражданин Молдовы. У Продана при себе был заграничный паспорт под номером FF 034144. Прибыв в Кишинев, Продан, который, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, собирается принимать участие в кадровом конкурсе на пост главы ГФС, в 14:04 5 ноября вылетел в Варшаву.

Украинские правоохранительные органы пытаются установить местопребывание Продана. По данным источников "Цензор.НЕТ", Продан опасается задержания в Украине в связи с расследованием коррупции за время его пребывания в должности. По масштабу задокументированной коррупции дело Продана - настоящий прецедент в украинской истории - чиновник сам на себя собрал колоссальный компромат. Скоро читайте детали на "Цензор.Нет", это впечатляет", - написал Бутусов.

Продан вылетел из Молдовы в Польшу, - Бутусов 01
Продан вылетел из Молдовы в Польшу, - Бутусов 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП вызывает экс-главу ГФС Продана на допрос. Он заявил, что поехал на лечение за границу

Источник: https://censor.net.ua/n3096636
 
 
 Топ комментарии
 
Настоящий прецедент с клетчатым одеялом Насиров, у нас уже был..... Задолго до этого , Бочковский по моему , которого прямо из кабмина вывели...…. И чЬто ??? Вы все там одним миром мазаны, уроды.
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если бы не было Майдана эти уроды даже не думали бы линять из страны... а Жуля не будет президентом. а если да, то делать в Украине нечего, буду валить на пмж за бугор. Продан вилетів з Молдови до Польщі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1321
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Как же государство Украина издевается над своими гражданами! Больных и хилых ставит на самые ответственные должности. Куда смотрит международная общественность и Гринпис?
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на євроблясі))) або, як каже мій синочок - на відроблясі!!!))))
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НАБУ закрыло дело о взятке Порошенко за встречу с Трампом, не проведя ни одного следственного действияНоябрь 13, 2018.

Продан вылетел из Молдовы в Польшу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4376Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло дело о взятке, которую Петр Порошенко передал бывшему адвокату и доверенному лицу президента США Майклу Коэну за организацию первой встречи с Трампом.
Об этом со ссылкой на собственный источник в Генпрокуратуре сообщили сегодня «Украинские новости».
Источник сообщает, что дело по статье 369 УК Украины НАБУ открыло еще в августе, после заявления нардепа Виталия Куприя.
Речь шла о том, что Петр Порошенко передал 600 тысяч долларов Коэну за то, что он организует первую встречу между президентами Украины и США.
- Позорище! Порошенко тайно заплатил $400-600 тысяч за встречу с Трампом ради пиара - Би-би-си
- Почему информация о взятке от Порошенко за встречу с Трампом похожа на правду - Deutsche Welle
Расследование продолжалось три месяца, за которые, по данным источника, не было проведено ни одного следственного действия.
Дело было закрыто 5 ноября.
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Как же государство Украина издевается над своими гражданами! Больных и хилых ставит на самые ответственные должности. Куда смотрит международная общественность и Гринпис?
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якби це не прозвучало цинічно - вони (международная общественность и Гринпис) планово зменшють поголів"я стада, яке уже чверть століття не може обрати собі нормальну владу..
напевно вони прийшли до висновку що все ж проблема не в "зеркалі" а в "морді" яка на нього весь час киває й вирішили що без "хірургічного" методу питання не вирішили й прислали своїх "лікарів" - супрун,яресько,гринкевич та ін
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Настоящий прецедент с клетчатым одеялом Насиров, у нас уже был..... Задолго до этого , Бочковский по моему , которого прямо из кабмина вывели...…. И чЬто ??? Вы все там одним миром мазаны, уроды.
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панамским какосовым маслом с перьями питухов...
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Луцик з парашенком випускають всіх друзів-корупціонерів. Інакше почнуть багато балакати.
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Как буд-то и не было Майдана вовсе. Цирк какой-то. Вот поэтому и пролетит Порошенко на выборах. Неужели победит юля? Жопа короче.
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если бы не было Майдана эти уроды даже не думали бы линять из страны... а Жуля не будет президентом. а если да, то делать в Украине нечего, буду валить на пмж за бугор. Продан вилетів з Молдови до Польщі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1321
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чемодан - вокзал - Варшава, там тебя унитазы и панские задницы уже ждут Продан вилетів з Молдови до Польщі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6026
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Юля - это ещё бОльшая жопа, чем Порох. Мне самой Порошенко не нравится. Но Гриценко вряд ли выйдет во второй тур. Дурачка Зеленского вообще не рассматриваю как президента.
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Это касатая винавата. Продан - её агент. А Пэтя - маладец. Да, соя?
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Если кто подзабыл...продан креатура гройсмойши,вовик ОЧЕНЬ настаивал,чтоб этого бегуна поставили.
Если пЭцино кубло каким-то невероятным кульбитом "выиграет" выборы,НАДО валить из страны,как это делают сейчас более дальновидные люди.
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давай реквизиты, на билет отстегну. только при условии - завтра чтобы тебя в Украине не было.
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ты дебилло полностью соответствуешь своему погонялу)))
отстегнет оно, порохнявое.
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"дебилло" ты в зеркале видишь, а вообще каждому свое. Я работаю и хорошо зарабатываю, а тебе фига. Пожалуй, твои братия и сеситры за паребриком. пшло нах отсюда, ущербное.
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а при Ю.Тимошенко, тоже будешь хорошо зарабатывать?
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сомневаюсь, что при жульке страна развиваться будет, поэтому на факт.
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на який хер ті деталі, коли в Україні не чіпають навіть тих, хто нікуди не тікав і не збирається, при тому вкрав не менше, а цього вилупка навіть нема в країні, і очевидно, уже ніколи і не буде.
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А помните Грося давал 100 дней Насирову на ... побороть коррупцию на таможне!?
И Насиров боролся, и Продан боролся, а итог?
Вот цена слова премьер-министра.....
П.С. Кто-то верит, что Продан не делился с Гросей и Шоколадкой?
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Как всегда, только ручкой помахал. Как будь-то они хотели его задержать...
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ну из всего этого делаю вывод... видимо... не подписал он декларацию с семейным врачом у нас в Украине... не захотел бесплатно лечиться... бедняга..
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какие же эти гниды болезненные, начинают рассасываться потихоньку, чуют большой шухер под новый год.
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вибачьте, Продан це мафіозна фамілія?
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а че эти правоохранительные органы так долго его ищут... почитали бы новости и все узнали...
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Н.Я Азаров был простым геодезистом, пока не стал собирать с лохов налоги. Сейчас Азаров и сын миллионеры.
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"Держи,держи вора,поймать его пора,но всем известно,что не пойманный-не вор"...(с)
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А все эти САП и прочие НАБУ изображают бурную деятельность. Сами же его предупредили.
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Путешествие муравья куме.
-Нi.Бегущий человек.
Продан вилетів з Молдови до Польщі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7405
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очередная позорная веха життя па-навому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродан вылетел из Молдовы в Польшу, - Бутусов
 
 
 
 
 
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