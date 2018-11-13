 Продан вылетел из Молдовы в Польшу, - Бутусов

Об этом со ссылкой на источники сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на странице в Facebook.

"Источники в пограничной полиции Молдовы сообщают, что экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан, который не явился на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, прибыл в Молдову еще 5 ноября - он пересек границу в 6:20 на "Мерседесе" С200 с номером SDS 258, водитель - Петр Галущак, 1974 года рождения, гражданин Молдовы. У Продана при себе был заграничный паспорт под номером FF 034144. Прибыв в Кишинев, Продан, который, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, собирается принимать участие в кадровом конкурсе на пост главы ГФС, в 14:04 5 ноября вылетел в Варшаву.

Украинские правоохранительные органы пытаются установить местопребывание Продана. По данным источников "Цензор.НЕТ", Продан опасается задержания в Украине в связи с расследованием коррупции за время его пребывания в должности. По масштабу задокументированной коррупции дело Продана - настоящий прецедент в украинской истории - чиновник сам на себя собрал колоссальный компромат. Скоро читайте детали на "Цензор.Нет", это впечатляет", - написал Бутусов.





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